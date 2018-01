Liptáci majú veľký podiel na úspechoch slovenského športu

Rozdelenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pred 25 rokmi sa zásadným spôsobom podpísalo na športovom dianí v oboch nových štátoch.

6. jan 2018 o 7:12 Roland Hric

Nešlo len o spoločnú koncepciu fungovania telovýchovy, ale predovšetkým o pokračovanie súťaží organizovaných športovými zväzmi na všetkých úrovniach.

Zmeny teda v krátkom čase museli nastať na úrovniach mládežníckych, juniorských, v súťažiach dospelých. Novinkou pre fanúšikov boli hlavne samostatné reprezentačné tímy v kolektívnych športoch.

Rozdelenie reprezentácií na jednej strane prinieslo oslabenie, na druhej však oveľa viac príležitostí.

Slovensko ako samostatná krajina sa muselo vyrovnať s mnohými problémami, ktoré sa týkali športu. Od roku 1993 slovenskí športovci dosiahli úspechy, ktoré dostali do povedomia nielen ich samotných, ale aj našu krajinu. Prinášame vám výberový prehľad úspechov slovenských športovcov v ére samostatnosti. V nemalej miere sa o to zaslúžili aj liptovskí športovci. Výpis nielen slovenských, ale aj regionálnych úspechov je určite väčší, no zamerali sme sa na najvýznamnejšie športové podujatia.

Po prečítaní celého výpisu asi každému zíde na um, že Michal Martikán je neskutočná legenda nielen slovenského športu, ale Slovenska ako krajiny. Nie nadarmo má uznanie v celom svete.

Rok 1993 – basketbalové reprezentantky Slovenska si priniesli bronz z európskeho šampionátu v Taliansku.

Rok 1994 – na ZOH v Lillehammeri sa v prvej výprava olympionikov v ére samostatnosti Slovenska presadili biatlonistka Martina Jašicová a hokejisti (6. miesto). Vodný slalomár Michal Martikán sa stal majstrom sveta juniorov.

Rok 1995 – slovenská hokejová reprezentácia zvíťazila na turnaji B-kategórie MS a vrátila sa medzi svetovú elitu.

Rok 1996 – Michal Martikán získal na OH v Atlante pre Slovensko historicky prvú zlatú olympijskú medailu. Martikán mal v čase triumfu len 17 rokov. Tri mesiace predtým sa stal ako 16-ročný najmladším víťazom v histórii pretekov Svetového pohára.

Športový strelec Jozef Gönci získal na olympijských hrách v Atlante prvú (bronzovú) medailu pre Slovensko.

Rok 1997 – Martikán si vypádloval prvý titul majstra sveta medzi seniormi. Atlét Igor Kováč získal na MS v Aténach bronzovú medailu v disciplíne 110 metrov prekážok .



Rok 1998 – historický prvý titul na MS v kanoistike v Szegede v K2 na 500 metrov získali Michal Riszdorfer a Juraj Bača. Michal Martikán prvý raz ovládol celkové poradie Svetového pohára v kategórii C1 muži.

Rok 1999 – basketbalistky SCP Ružomberok po triumfe v brnianskej Final Four získali titul v prestížnej Európskej lige.

Rok 2000 – slovenský hokej dobyl v Petrohrade na MS historické striebro. Vo výbere sa nachádzal aj liptovskomikulášsky odchovanec a obranca Ivan Droppa.

Rok 2000 – Michal Martikán vypádloval na OH v Sydney svoju druhú medailu pod piatimi kruhmi. Tentoraz mala striebornú príchuť. Vodný slalomár Alexander Slafkovský získal titul majstra sveta juniorov. Plavkyňa Martina Moravcová získala na OH v Sydney dve strieborné medaily a v tom istom roku aj titul majsterky sveta v Aténach.



Rok 2001 – Tri tituly Moravcovej na ME v krátkom bazéne v Antverpách, zlato kanoistického štvorkajaku na ME v Miláne.

Rok 2002 – Hokejisti získali na majstrovstvách sveta v Göteborgu historické zlato. Na pamätnom triumfe mala podiel aj dvojica odchovancov Liptovského Mikuláša Jerguš Bača a Marek Uram. Slovenské tenistky zvíťazili vo finále Pohára federácie.

Rok 2004 – vodná slalomárka Elena Kaliská získala na OH v Aténach zlato v K1 a celkové víťazstvo v Svetovom pohári. Michal Martikán bol v Aténach strieborný. Martin Cibák priniesol do Liptovského Mikuláša slávny Stanley Cup. S tímom Tampa Bay Lightning totiž vyhral kanadsko-americkú NHL.

Rok 2005 – slovenskí tenisti sa dostali do finále Davisovho pohára.

Rok 2006 – snoubordista Radoslav Židek získal na ZOH v Turíne historicky prvú (striebornú) slovenskú medailu zo zimnej olympiády.

Kanoista Alexander Slafkovský získal zlato na ME do 23 rokov v kategórii C1 muži.

Rok 2007 - atlét Libor Charfreitag získal na majstrovstvách sveta v Osake bronzovú medailu v hode kladivom.

Rok 2008 – trojnásobný zlatý triumf vodného slalomu na OH v Pekingu (Michal Martikán, Elena Kaliská, Peter a Pavol Hochschornerovci)

Rok 2009 – Patrik Gajarský vyhral na domácej vode v Liptovskom Mikuláši ME juniorov v kategórii C1 muži.

Kladivárka Martina Hrašnová získala bronzovú medailu na majstrovstvách sveta v Berlíne.

Rok 2010 – biatlonistka Anastasia Kuzminová získala na ZOH vo Vancouveri zlatú medailu v šprinte a striebro v stíhacích pretekoch. Pavol Hurajt pridal bronz v pretekoch s hromadným štartom. Michala Martikána uviedli do Siene slávy vodného slalomu.

Rok 2011 – hokejista Zdeno Chára získal ako kapitán klubu Boston Bruins Stanleyho pohár v prestížnej NHL.

Rok 2012 – slovenskí hokejoví reprezentanti získali strieborné medaily na majstrovstvách sveta v Helsinkách. V bráne hviezdil Mikulášan Ján Laco, asistentom trénera bol Jerguš Bača.

Alexander Slafkovský ovládol celkové hodnotenie Svetového pohára vo vodnom slalome v kategórii C1 muži.

Slovenský cyklista Peter Sagan získal na prestížnom podujatí Tour de France zelené tričko.

Rok 2013 – Jakub Grigar vyhral MS a ME juniorov vo vodnom slalome v kategórii K1 muži. Patrik Gajarský pridal zlato na MS do 23 rokov v C1 muži.

Lyžiarka Veronika Zuzulová skončila vo Svetovom pohári v celkovom hodnotení slalomu na treťom mieste po tom, ako v sezóne slávila svoje prvé dve víťazstvá v pretekoch SP.

Rok 2014 – biatlonistka Anastasia Kuzminová obhájila prvenstvo v šprinte na zimných olympijských hrách v Soči.

Petra Vlhová vyhrala na domácom svahu v Jasnej majstrovstvá sveta junioriek v slalome.

Rok 2015 – slovenský atlét Matej Tóth získal na majstrovstvách sveta v Pekingu zlato v chôdzi na 50 kilometrov 2015.

Na majstrovstvách sveta v cyklistike v Richmonde získal v pretekoch s hromadným štartom svoj prvý titul Peter Sagan.

Petra Vlhová si pripísala prvý triumf vo Svetovom pohári – vyhrala slalom vo švédskom Aare.

Singlkanoista Marko Mirgorodský nenašiel na ME juniorov vo vodnom slalome premožiteľa, rovnako sa mu zadarilo aj na svete, Jakub Grigar bol druhý na ME v kategórii K1 muži.

Rok 2016 – atlét Matej Tóth získal na olympijských hrách v Riu zlatú medailu v chôdzi na 50 kilometrov.

Rok 2016 – tenistka Dominika Cibulková získala prvenstvo na majstrovstvách sveta WTA v Singapure.

Jakub Grigar dobyl trón majstra sveta aj v kategórii do 23 rokov, navyše bol piaty na OH v Riu.

– Peter Sagan dosiahol tretí titul majstra sveta v rade.

Uplynulý rok bol aj mimoriadny rok slovenského zjazdového lyžovania (striebro tímu a slalomové 4. miesto Petry Vlhovej na MS, 2. miesto Veroniky Velez-Zuzulovej v celkovom poradí slalomu SP a historické slovenské double v najprestížnejšom ženskom slalome v Záhrebe a Vlhovej dva triumfy v slalome).

Sašo Slafkovský prežil veľmi úspešnú sezónu. Stal sa šampiónom starého kontinentu, na MS získal striebro a v celkovom hodnotení Svetového pohára bol tretí.

Michal Martikán mu zdatne sekundoval, keď bral bronz na Európe aj na MS.

Hliadka vodných slalomárov 3xC1 muži v zložení Michal Martikán, Alexander Slafkovský a Matej Beňuš vyhrala siedmy raz v rade zlato na MS.

Skvelý vodácky rok podčiarkli svetovými titulmi do 23 rokov Grigar s Mirgorodským.