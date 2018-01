Š. Klimčík: „Všetko ladíme na olympiádu.“

Po náročnom programe bola Petra Vlhová pár dní doma. O doterajšom priebehu sezóny a nadchádzajúcich štartoch sme hovorili s jej kondičným trénerom Šimonom Klimčíkom.

16. jan 2018 o 17:28 Roland Hric

V akej fáze sezóny je momentálne Petra?

– Je už za polovicou svojich plánovaných štartov. Pred nami je v januári obrovský slalom v Kronplatzi, obrák a slalom v Lenzerheide a paralelný slalom v Štokholme. Vo februári je len olympiáda. V marci Peťa pôjde v Offerschwangu slalom a obrák. Na konci je finále Svetového pohára v Åre.

Ako hodnotí doterajšie výsledky zverenkyne kondičný tréner?

– Po výsledkovej stránke to začala výborne. Víťazstvo v Levi nabudilo celý tím. Zistili sme, že Shiffrinová je zdolateľná. Keď Peťa zájde dve dobré jazdy, môže ju zdolávať kedykoľvek. Spokojní sme boli aj s druhými miestami v Killingtone a v paralelnom slalome v Courcheveli. Ani dlhá šnúra pretekov po Vianociach nebola zlá. Predsa, hýbala sa úplne vpredu. Skôr išlo o výkony, ktoré podala. Nedávala to, na čo má a čo ukazovala v tréningoch. Neboli to jej jazdy. S tým nebol spokojný nik, ani ona. Navyše pred slalomom v Záhrebe mala teplotu. Už v polovici trate v oboch kolách nevládala. Keby bola v plnej sile, brali by sme pódium, no nič sa nedá robiť. Livio povedal, že od druhého kola v Killingtone to neboli jej jazdy. On je perfekcionista a niekedy sa ťažko približuje k jeho predstavám.



Ako je to po stránke, o ktorú sa staráš vo veľkej miere ty?

– Pred Levi bola výborne pripravená, po lete bola nabitá. Ako kalendár išiel, sily, pochopiteľne, strácala a najťažšie to bolo po Vianociach. Program nám nedovolil urobiť potrebné kondičné tréningy, len sme to udržiavali. Keď je zdravá, vždy je na svoj štart pripravená bez problémov podať stopercentný výkon.

Blíži sa obrovský vrchol pod piatimi kruhmi. Napraví prípadná medaila dojem z doterajšieho priebehu sezóny?

– Svetový pohár býva takmer každý týždeň. Človeku nevyjdú preteky a chuť si môže napraviť už o tri dni. Olympiáda je raz za štyri roky a medaila z nej je pre športovca najväčším snom. Peťa nie je výnimka. Všetci robíme na tom, aby bola úspešná.

Aké boli posledné dni liptovskej lyžiarky?

– Teraz bola pár dní doma. Dostala veľmi krátke voľno a 5 – 6 dní sme dobíjali baterky po kondičnej stránke. Dnes (utorok) cestuje na SP do Talianska.

Budeš súčasťou tímu aj v Pjongčangu?

– Nejdem a možno je aj dobre. Z deviatich pódií som totiž bol len pri jednom vlani v Záhrebe. S Liviom (Livio Magoni hlavný tréner, pozn. autora) sme sa vo Flachau smiali, že ostávam doma. Nejdem nikam, pretože tam, kde som, nosím smolu a štvrté – piate priečky. Budem držať palce z tepla domova.