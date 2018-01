Robí reklamu fašiangovej tradícii aj recyklácii

Fašiangy sú obdobím zábavy a veselením. Trvajú od Troch kráľov až po škaredú Popolcovú stredu.

18. jan 2018 o 12:32 Gabriela Hlinčík

RUŽOMBEROK. Ja fašiangy v Liptove sa nesú v duchu humoru a masiek. Tradícia fašiangov spočíva v očakávaní zmien, prírodných aj spoločenských. V tomto čase je akoby „oficiálne dovolené“ parodovať osobnosti a verejných činiteľov, kritizovať zaužívané pravidlá či vzťahy a naopak.

(zdroj: Gabriela Hlinčík)

Vyrába si originálne masky

V tomto čase sa vážnosť nenosí, práve naopak. Môžeme si vážne robiť srandu! A tak sa aj my pridávame k fašiangovým žartíkom. Máme pre vás veselého pána, ktorý už 26 rokov robí reklamu fašiangovej tradícii ako aj recyklácii.

Rodáka z Oravy môžete stretnúť aj v Liptove. V Ružomberku chodí vo svojom prestrojení povzbudzovať basketbalistky. Tento pán si každoročne vyrobí originálnu masku a premáva sa hore dole regiónmi Orava – Liptov - Turiec.

(zdroj: Gabriela Hlinčík)

(zdroj: Gabriela Hlinčík)

Blázna iba hrá

Masky mal rôzne, zväčša vyrobené z odpadu, ktorý sa dá recyklovať, ako sú plastové krabičky z cukríkov a tento rok z plechoviek.

Na otázku, prečo to robí, sa milo usmeje a povie: „Aby som ľudí zabával!“ Jeho meno vám neprezradíme, lebo nie je podstatné, ale ak ho náhodou stretnete v uliciach alebo na burse, pokojne sa ho opýtajte. Podá vám zdvorilo ruku, popraje pekný deň a s radosťou sa predstaví. A keď sa mu zahľadíte do očí, prídete na to, že blázna skôr hrá. Aký má dôvod? Aby sme sa smiali...