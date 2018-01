Na horách dnes poriadne fúčí

Meteorológovia varujú pred lavínami aj silným vetrom na horách.

19. jan 2018 o 10:29 TASR, Marek Juriš

LIPTOV. Na vrcholoch hôr bude dnes veterno. Meteorológovia očakávajú silný vietor, ktorý nad pásmom lesa a na hrebeni hôr môže krátkodobo dosiahnuť rýchlosť v nárazoch od 110 do 160 km/h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu 1. a 2. stupňa.

Meteorológovia zároveň varujú pred tvorbou snehových jazykov a závejov v severných okresoch stredného a východného Slovenska.

Lavínoví špecialisti upozorňujú, že vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí je zvýšené lavínové nebezpečenstvo. Vyhlásili preto tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice.

Na hrebeňoch je hmlisté počasie

Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby povedal, že nový sneh tvorí nestabilné snehové útvary - snehové dosky, vankúše a preveje. "Uvoľnenie lavíny je možné na strmých svahoch so sklonom nad 30 stupňov už pri malom dodatočnom zaťažení. Tiež je možný zosuv stredne veľkých spontánnych lavín. Pohyb vo vysokohorskom prostrední neodporúčame ľudom bez znalosti lavínovej problematiky a lavínovej výbavy," zdôraznil Kyzek.



V piatok ráno bolo na horách zamračené, na hrebeňoch hmlisté počasie, miestami so slabým snežením. Teplota vzduchu sa vo vysokých polohách pohybovala v rozpätí od mínus 15 do mínus 8 stupňov Celzia, v stredných polohách od mínus 7 do mínus 4 stupne Celzia. Fúkal silný, na hrebeňoch prudký severozápadný vietor rýchlosťou 6 až 12 metrov za sekundu (m/s), v nárazoch 15 až 25 m/s.

Za posledných 24 hodín pripadlo ďalších 5 až 15 cm nového snehu, vo Veľkej Fatre a v Nízkych Tatrách 10 až 25 cm. Celkovo za tri dni napadlo 20 - 45 cm snehu.

"Nový sneh sa nachádza na tvrdom až zľadovatenom starom snehu a je veľmi nepravidelne rozmiestnený. Na záveterných svahoch, v žľaboch a muldách dosahuje výšku 30 až 60 cm, kde tvorí snehové dosky a vankúše a je veľmi slabo previazaný so starým snehom. Naopak, na exponovaných miestach je nový sneh úplne odfúkaný," dodal Kyzek.

Cestári upozorňujú na silné sneženie

Horský priechod Čertovica uzavreli pre nákladnú dopravu nad desať metrov z dôvodu hustého sneženia. Uzatvorená je aj cesta I/72 Čertovica - Kráľova Lehota, a to pre vozidlá nad 3,5 tony. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Cestári upozorňujú na silné sneženie, vietor a tvorbu snehových jazykov a závejov v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča a Brezno. So silný nárazovým vetrom musia vodiči počítať v lokalitách Švábovská Stráň, Štrba a Pastierske, Medzilaborce, Námestovo, Trstená, Batizovce a Dolný Kubín. SSC upozorňuje aj na dohľadnosť do 100 metrov pre silné sneženie v okolí Švábovskej Stráne, Štrby a Pastierskeho.