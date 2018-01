J. Laco: Mužstvu chcem pomôcť z akejkoľvek pozície

Rodák z Bodíc by mal byť jednotkou v slovenskej bráne.

23. jan 2018 o 16:20 Roland Hric

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ/PRAHA. 36-ročný gólman dostal možnosť chytať na olympijskom turnaji druhý raz v kariére. Pred štyrmi rokmi si svoju premiéru odbil v Soči proti domácim Rusom a výkonom očaril. Lacovi sa tento rok nedarí podľa predstáv, no tréner reprezentácie Craig Ramsey povedal, že mikulášsky odchovanec je turnajový brankár, ktorý sa vie na podobné vrcholy poctivo pripraviť.

My sme brankára, po ktorom je pomenovaná aj JL aréna v Liptovskom Mikuláši, vyspovedali.

Bude to vaša druhá olympiáda. V Soči ste nastúpili do dvoch duelov, proti Rusom ste v riadnej hracej dobe dokonca neinkasovali gól. Aká bude vaša pozícia v Kórei? Hovorí sa o vás ako o potencionálnej jednotke.

– Je to ešte ďaleko. Verím, že všetci prídeme na turnaj zdraví. Navyše je to dlhá cesta a určitú úlohu zohrá aj časový posun. Sú to všetko veci, ktoré sú podstatné a uvidíme, kto sa s tým najlepšie vysporiada. Samozrejme, som rád, že mám dôveru trénerov. Určite sa budem snažiť na to obdobie pripraviť čo najlepšie, pretože za pár dní odohráme veľa zápasov. Každý chce hrať a chytať. Budem chcieť byť v najlepšej pohode a pomôcť mužstvu. Ja hovorím vždy, že je jedno či už z pozície jednotky, dvojky alebo trojky, ale je to podujatie, ktoré si treba užiť a odmakať.

Oproti predošlému turnaju sa na ZOH nepredstavia hviezdy z kanadsko-americkej NHL. V čom bude podľa vás turnaj inakší?

– Ťažko povedať. V celkovej mienke to pôsobí zle, hráči z NHL boli ťahákmi pre divákov. Na jednej strane je to veľká škoda, no na druhej strane uvidíme iné mančafty. Neviem predpokladať, ako to celé vystrelí, ale myslím, že Švédi, Fíni, Česi a Rusi budú mať skvelé tímy. Takisto určite netreba zabúdať na kanadský výber, ten má tiež vysokú kvalitu. Určite nemôžeme povedať, že je to slabé družstvo.

Bude mať absencia Slovákov hrajúcich v NHL vplyv aj na štýl hry? Neuvidíme podobný kolektívny výkon, ako napríklad na MS 2012, kedy ste sa aj vy pričinili k zisku striebra?

– Hokej je momentálne postavený tak, že pokiaľ nemáte top hráčov a úplnú svetovú špičku, jediná cesta je stavať to na kolektívnom výkone. Je to jednoznačné. Mená dnes už hokej nehrajú. Ide o tímovú chémiu a pokiaľ to funguje, hocikto môže byť úspešný.

Aj spomínaná skúsenosť spod piatich kruhov je oproti kolegom Konrád, Rybár plusom. Nielen im môžete v tíme pomôcť. Cítite sa ako jeden z lídrov v kabíne?

– Tréneri to asi aj celé takto mysleli. Je v ňom pár hráčov, ktorí by mali robiť tú kabínu. Ďalej sú tam hráči síce s menšími skúsenosťami, ale vyrovnajú to veľkou chuťou a nasadením. Celé to môže v konečnom dôsledku do seba dobre zapadnúť.

Aká bola olympiáda v Soči vašimi očami?

– Sled zápasov hokejového turnaja je strašne rýchly a vo veľmi krátkom čase nastúpime do minimálne štyroch zápasov.