I. Cibák: Kto bude čakať na jedny preteky?

Prezident Slovenskej kanoistiky nevidí v budúcnosť v C2 mix. Hovorí, že ľudí zaujal kajak cross.

19. apr 2018 o 18:00 Roland Hric

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Dlhý súboj je, zdá sa, na konci. Deblkanoisti prišli o svoju disciplínu na najväčších podujatiach s výnimkou majstrovstiev Európy.

Toto všetko je už len dôsledok toho, že kategória C2 bola vyradená z olympijského programu. Podpora federácií bola po tomto verdikte slabšia,“ povedal prezident Slovenskej kanoistiky a rodák z Liptovského Mikuláša Ivan Cibák. Ďalej doplnil, že deblovky mohli fungovať aj mimo OH, no kategória nespĺňala kritéria ICF. „Myslím, že musia byť lode z minimálne troch kontinentov. Rovnako je stanovený aj minimálny počet štátov a lodí, aby mohli byť deblkanoisti oficiálne vyhlásení,“ spresnil.

Petícia na internete

Majstrovstvá Európy sa tento rok ešte pôjdu. Európska federácia sa k tomu postavila tak, že pokiaľ bude záujem, na šampionáte starého kontinentu sa deblovky môžu jazdiť.

„Kto však bude čakať na jeden štart? Z nášho pohľadu je to veľmi zle. Bojovalo za to pár federácií, my sme boli jednou z nich. Snažili sme sa, aby pre Slovensko úspešná kategória nevypadla. Bohužiaľ, dopadlo to tak ako to dopadlo,“ neskrýval sklamania Cibák.

Na internete sa po oficiálnom rozhodnutí spustila online petícia. Pre záchranu kategórie sa nazbieralo viac ako 13 tisíc podpisov.

„Robilo sa to viackrát, listov som sa napísal aj ja. Boli aj aktivity od športovcov, ktorí nosili vesty, tričká a na lodiach mali nálepky s heslom „I love C2“ (Milujem C2). Nejde o to, že by ICF nechcela, aby kategória nepokračovala. Opakujem, zásadným krokom bolo vyradenie z OH. Tým pádom nemajú národy o to záujem, nechcú dávať peniaze do toho, čo im neprinesie spätný efekt. ICF si robila aj prieskum o záujme. Federácie by dali dohromady pár lodí, ktoré by sme spočítali na prstoch dvoch rúk.“

V Prahe pôjdu posledné preteky Tomáš Kučera, jazdec C2 muži: „Je to obrovská škoda, že to takto skončilo. Deblovky majú svoju históriu. Pre divákov je to kvôli dvom športovcom v jednej lodi atraktívna a dynamická disciplína. V mixoch nevidím zmysel. Nemôžu sa silovo porovnávať žena a chlap, to snáď v žiadnom silovom športe. Nie som proti pridaniu kanoistiek, to je v poriadku, no nemali zrušiť našu disciplínu. Ak sa už nič nezmení, ME v Prahe budú asi naše posledné preteky v kariére.

Ľudia majú radi akciu

Ivan Cibák neberie výhovorku na disciplínu C2 mix. Podľa hlavy slovenskej kanoistiky Medzinárodný olympijský výbor nedá vodnému slalomu kvóty, maximálne medailovú sadu.

„Nie je to jednoduché. Tam to pôjde cestou, že tí, ktorí sa dostanú na OH vo svojich individuálnych kategóriách si na mieste sadnú do jednej lode a vytvoria dvojicu. Nemusia si vzájomne pasovať, navyše z jednej krajiny sa môžu dostať len kajakár a kanoista, ženy ani nebudú mať. Môže to byť aj opačne, niektoré krajiny budú mať len ženské zastúpenie. Ako potom postavia posádku? Veľkú perspektívu v mixoch nevidím.“

V rámci pretekov Svetového pohára nie je novinkou tzv. kajak cross. Jazda začína skokom zo štartovacej rampy v plastových kajakoch. Jednu jazdu ide naraz štyri lode. Povolený je kontakt, bránok je menej a sú rozdielne. Nepočítajú sa trestné sekundy za dotyk a okorenením je aj eskimácky obrat približne v polovici trate. „Presadiť a časom na OH chcú dostať cross. Moc sa to vodnému slalomu nepodobá. Ľudia radi vidia akciu, chcú vidieť súboje a kontakt.

Z nášho pohľadu sme urobili všetko, tlačili sme do toho, aby to bolo. Zrušenie na SP a MS je dôsledkom zrušenia na OH. Na toto sme upozorňovali, že kategória zahynie. Udialo sa veľmi rýchlo, už za dva roky.

