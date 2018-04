Končí najstarší hotel v Liptovskom Hrádku

Legendárny Hotel Smrek končí prevádzku. Jeho majiteľ, spoločnosť Tesla Liptovský Hrádok, ho zatvára. Chystá totiž prestavbu hotela na viacúčelovú budovu.

26. apr 2018 o 5:30 Ľubica Stančíková

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Cez veľké okná na prízemí hotela Smrek v centre Liptovského Hrádku už nevidieť kaviarenské stoly s ľuďmi popíjajúcimi kávu. Pozornosť upúta oznam o zrušení prevádzky hotela a veľké vizualizácie toho, ako sa čoskoro zmení.

Podľa oznámení by po rekonštrukcii mali najviac priestoru zaberať obchody a byty, potom kancelárie a časť bude slúžiť ako ubytovacia prevádzka. Rekonštrukcia by sa mala začať ku koncu roka 2018 a zabrať by mala necelý rok.

Dvojhviezdičkový Hotel Smrek ponúkal 55 lôžok, v prízemí bola kaviareň, recepcia a reštaurácia.

Podľa najrozšírenejšieho stromu

Hotel Smrek bol najstarším do dnešných čias fungujúcim hotelom v Liptovskom Hrádku.

„Za prvej Československej republiky bol Liptovský Hrádok významným letoviskom, prichádzali tam rodiny z Prahy a iných

veľkých miest z Čiech, lebo na riaditeľstve Štátnych lesov pracovalo mnoho českých úradníkov,“ vysvetlila dôvod výstavby hotelov v Liptovskom Hrádku etnologička a zástupkyňa primátora Iveta Zuskinová.

V 30. rokoch minulého storočia na terajšom hlavnom ťahu mestom postavila rodina Gájovcov hotel. Gájovci neboli Hrádočania, do mesta prišli za obchodom.

Najprv sa volal Gáj, keď ho v roku 1937 dostaval Ondrej Gáj, niesol meno Grand. „Hotový hotel mal 21 hosťovských izieb, kuchyňu, reštauráciu a spoločenské priestory,“ opísala Zuskinová v monografii Liptovský Hrádok.

Potom neskôr po prestavbe sa volal Smrek. Pomenovali ho podľa najrozšírenejšej dreviny v Liptove, čo je pre hotel v Liptovskom Hrádku, mestečku s bohatou lesníckou tradíciou, celkom prirodzené.