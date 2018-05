Bývalý starosta Valaskej Dubovej ide do väzenia

Krajský súd v Žiline zamietol odvolanie bývalého starostu a potvrdil rozhodnutie ružomberského okresného súdu. Za zločin zneužitia právomocí verejného činiteľa pôjde na štyri roky do väzenia.

16. máj 2018 o 7:10 Ľubica Stančíková

VALASKÁ DUBOVÁ. Okresný súd v Ružomberku začiatkom roka odsúdil bývalého starostu Valaskej Dubovej Jozefa Fleisa na zločin zneužitia právomocí verejného činiteľa na štvorročný trest odňatia slobody.

Proti rozsudku sa odvolal, Krajský súd v Žiline odvolanie minulý týždeň zamietol. Bývalý liptovský starosta sa už nemôže odvolať a musí nastúpiť na výkon trestu.

„Odvolanie bolo zamietnuté a predseda senátu odvolacieho súdu nariadil výkon trestu; podľa rozsudku Okresného súdu Ružomberok bol odsúdený zaradený do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia;“ potvrdila Lenka Belavá, hovorkyňa Krajského súdu v Žiline.

Dostával vyšší plat, ako mu schválili

Bývalý starosta si neoprávnene nechával vyplácať vyšší plat ako ten, ktorý mu schválilo zastupiteľstvo. Od roku 2011 do 2014 sa mal takto obohatiť o 18-tisíc eur.

Prečítajte si tiež: Bývalého starostu odsúdili na štyri roky, odvolal sa

Podľa trestného zákona mohol bývalý starosta dostať za zneužívanie právomoci verejného činiteľa trest vo výške štyri až osem rokov za mrežami.

Na nezrovnalosť prišiel nový starosta obce Igor Tulinský, keď nastúpil do úradu. S predchodcom sa chceli dohodnúť, ten to odmietol s tvrdením, že ak nie je niečo v poriadku, nech sa obec obráti políciu.

Obec žiada bývalého starostu o vrátenie peňazí na civilnom súde. V súčasnosti je pozastavený, čakalo sa na rozhodnutie trestného súdu. Sumu 18-tisíc eur žiada od bývalého starostu späť.

Chceli sa dohodnúť mimosúdne

„Mrzí nás, že to muselo zájsť až takto ďaleko, pretože sme všetko chceli vyriešiť v pokoji. Nech sa to už všetko čím skôr skončí a my sa môžeme venovať našej práci,“ povedal starosta Valaskej Dubovej Igor Tulinský.

Martin Kereškéni pracuje ako poslanec obecného zastupiteľstva a pracoval ako poslanec aj v minulom období. Zúčastňoval sa na súdoch s bývalým starostom.

Prečítajte si tiež: Polícia zadržala údajne aj okresného šéfa kotlebovcov v Ružomberku

Cieľom vedenia obce bolo vrátenie nezákonne vyplácaných financií na účet bývalého starostu, o čom by mal rozhodnúť civilný súd. Bývalý starosta nevyužil možnosť, ktorú mal pred rokom a pol, uzavrieť dohodu o vine a treste, teda dohodnúť sa na splácaní financií našej obci, a vyviaznuť len s podmienkou. Dohodu bez trestnoprávnych následkov mu obec ponúkala už na samom začiatku,“ povedal.

Doplnil, že v závažnej kauze, kde sa tajne vyplácala vtedajšiemu starostovi vyššia suma, ako plat schválený obecným zastupiteľstvom, súd zohľadnil nepriestrelné argumenty obce, ako aj rozsiahle dokazovanie. „Inak ani rozhodnúť nemohol.“

Chce podať dovolanie na Najvyšší súd

Odsúdený bývalý starosta krátko po pojednávaní povedal, že je nespravodlivo justične poškodený.

„Som veľmi znechutený fungovaním súdnictva na Slovensku. Odsúdili ma i napriek tomu, že sme spolu s obhajcom dali relevantné dôkazy, výpovede svedkov poslancov z môjho obdobia, externého spracovateľa mzdy.“ Tvrdí, že boli porušené jeho ústavné práva pri výsluchu aj na súde.

„Toto je odmena časti občanov za šestnásť rokov práce pre obec. Trinásť ako starosta a tri ako poslanec. Nezanechal som žiadne dlžoby, ale prebytok. Toto je odmena za moje snaženie,“ povedal bývalý starosta.

Fleis sa ešte nevzdáva a vo svojej obhajobe chce pokračovať ďalej. „Neskladáme flintu do žita, aj z cely budeme pokračovať v očisťovaní môjho mena a dosiahnutiu spravodlivosti dovolaním na Najvyšší súd, generálnu prokuratúru a Ústavný súd.

Rozhodnutie o odňatí slobody na štyri roky pre bývalého starostu nadobudlo právoplatnosť v deň, kedy krajský súd zamietol odvolanie, teda minulý týždeň.