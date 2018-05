Do reprezentácie sa dostala trojica mikulášskych kanoistov

Prvé dve kolá bojov boli počas prvého májového víkendu v Čunove. Úplné rozuzlenie prišlo až v nedeľu.

14. máj 2018 o 11:08 Roland Hric

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Medzinárodné tatranské slalomy mali okrem oslavy jubilea ďalšiu ústrednú tému. Nominácie do reprezentácií v kategórii juniorov, do 23 rokov a senio-rov vyvrcholili práve na trati Orava.

Medzi singlkanoistami si už v sobotu potvrdil reprezentačný dres Michal Martikán, pre ktorého to bude 24. sezóna vyplnená najvážnejšími pretekmi. Jeho konkurent Alexander Slafkovský mal istotu už v Čunove, a tak doma jazdil trocha s väčšou pohodou.

Odchody budú ľahšie

„Keď ideme preteky a všetci sme na štarte, stále je to veľká zábava. Tlak bol menší v tom, že som nemusel bojovať o body do reprezentácie. Mohol som si užiť domáce preteky, cieľom bolo vyhrať, no robil som všetko, čo sa dalo,“ povedal Alexander Slafkovský ml.

„To, že sme v reprezentácii traja kanoisti z Mikuláša, dlho nebolo. Neviem, či to nie je prvý raz. Aspoň to bude jednoduchšie pri odchode na preteky,“ zasmial sa Slafkovský.

Prečítajte si tiež: Vodákov sen sa naplnil, projekt zaujal ľudí z celého sveta

Mladíci sú v repre

„Na štarte som cítil po dlhšej dobe tlak, boli to prvé vážnejšie preteky tejto sezóny. Jazda mi vyšla až na zbytočný ťuk, ten ma stál posun na druhé miesto. Som veľmi rád, že som sa nominoval do seniorskej repre. Bol to môj cieľ, nerátal som s tým úplne, no podarilo sa to,“ zhodnotil hneď po finálovej jazde Marko Mirgorodský.

Jakub Grigar a Marko Mirgorodský zbierali v minulých rokoch európske a svetové tituly v kategóriách juniorov a do 23 rokov. Stále patria aj do kategórie do 23 rokov, no teraz budú obaja aj medzi seniormi. Grigar, ktorý reprezentoval už aj na OH v Riu, si vo finále pripísal štyri trestné sekundy. Tie ho stáli triumf.

„Víkend som si predstavoval inak. Z Čunova som si priniesol dve výhry a doma som mal byť pod menším tlakom a ísť v pohode. Moje výkony na domácej vode neboli ani zďaleka také, aké by mali byť,“ povedal kajakár Jakub Grigar a pokračoval: „Je tam to pozitívum, že mám miestenku v reprezentácii. Nakoniec to nie je také zlé. Som rád, že sa predstavím na vrcholových pretekoch. Oddýchnem si a pripravím sa na majstrovstvá Európy v Prahe.“

Doma chceli vyhrať

„V sobotu sme vyhrali obe jazdy, ráno sme išli prakticky najrýchlejší čas, takže sme na to mali. Škoda, mrzí nás to, chceli sme vyhrať,“ rozhovoril sa predák mikulášskej deblovky Tomáš Kučera. Preňho s Jánom Bátikom to bol posledný spoločný domáci štart.

„Aspoň že vyhrali Škantárovci. Bývajú u mňa celý týždeň, sme taká partia. Boli sme spolu aj s deťmi na salaši, sme priatelia dlhé roky. Buď oni, alebo my,“ povedal s úsmevom Tomáš Kučera.

Podľa Kučeru nebude na európskom šampionáte v Prahe medzi deblovkármi súboj na ostrie noža. Pôjde hlavne o rozlúčku s nádhernou disciplínou.

„Určite si to budeme chcieť užiť. Hlavne je to v Prahe, kde chodí veľa ľudí, povzbudzujú všetkým, nielen domácich. Má to super atmosféru,“ dodal Kučera.

Majstrovstvá Európy v Prahe sa uskutočnia 1. až 3. júna. Nebudú chýbať viaceré liptovské lode.

Výsledky 70. ročníka Medzinárodných tatranských slalomov C1 muži: 1. G. Hedwig (Poľsko) 91,91s, 2. A. Slafkovský + 0,63, 3. M. Mirgorodský + 2,04, 6. M. Martikán + 3,98 (všetci Dukla L. Mikuláš). K1 ženy: 1. V. Usová (Ukrajina) 101,99, 2. K. Nevařilová (Slovensko) + 0,13, 3. M. Wegman + 0,91, 4. M. Haššová + 2,34, 6. E. Mintálová + 6,16, 7. L. Murzová + 11,23 (všetky Dukla L. Mikuláš). C2 muži: 1. L. a P. Škantárovci (Slovensko) 101,89, 2. F. a A. Brzezinski (Poľsko) + 2,24, 3. T. Kučera, J. Bátik (Dukla L. Mikuláš) + 2,33, 4. Hochschornerovci + 2,48, 5. J. Skákala, M. Gewissler (Slovensko) + 8,79 K1 muži: 1. M. Polaczyk 87,96, 2. D. Popiela (obaja Poľsko) + 0,03, 3. I. Öhrström (Švédsko) + 1,31, 6. J. Grigar (Dukla L. Mikuláš) + 3,86, 7. M. Halčin (Dukla L. Mikuláš) + 7,88. C1 ženy: 1. V. Wolffhardt (Rakúsko) 108,74, 2. M. Škáchová (Dukla L. Mikuláš) + 0,16, 3. S. Stanovská (ŠKP D. Kubín), 5. S. Maceková (Dukla L. Mikuláš) + 7,27, 6. S. Glejteková (Dukla L. Mikuláš) + 9,23

Prečítajte si tiež: