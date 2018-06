Spomedzi panelákov sa mu podarilo dostať na európsky trón

Mladý Mikulášan má za sebou prelomové týždne. Stal sa juniorským majstrom Európy vo fitnes a úspešne zmaturoval.

31. máj 2018 o 18:12 Roland Hric

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Liptov je športovým regiónom, v ktorom žije veľa majstrov sveta, Európy či olympijských víťazov.

Najnovšie pribudol do tejto spoločnosti Michal Barbier z Liptovského Mikuláša. Úspešný absolvent hrádockého gymnázia je juniorským fitnes kráľom starého kontinentu. Pritom vlani v júli pri rozhovore nemal žiadne pretekárske plány.

„Celé to prišlo úplne spontánne a nečakane. Keď som mal sedemnásť rokov, bol som na pobyte v Amerike. Vtedy som začal posilňovať aj v posilňovni. Chcel som zistiť, čo mi to dá a tešil som sa na experimentovanie. Hocijaká zmena v aktivite, ktorú človek robí, prospeje. Ak robíme dokola to isté, stane sa z toho stereotyp, začneme stagnovať a bude to len na škodu,“ rozhovoril sa Michal Barbier.

Nechcel sa porovnávať

Michal urobil kľúčové rozhodnutie vlani na jeseň.

„V septembri som išiel do posilňovne k Ľubomírovi Hečkovi. Počas cvičenia si všimol, ako vyzerám. Spýtal sa ma či, nemám súťažné ambície. Ja som mu odvetil, že nemám, čo mi ihneď vyvrátil. Navyše, keď zistil, že to v mojom prípade nie je len postava, ale aj funkčnosť svalov a akrobacia, povedal, že musíš jednoznačne začať s fitnes. Vraj sa umiestnim,“ zhrnul svoju cestu na súťažné pódium Barbier.

Rozhodol sa, že to skúsi. Podľa vlastných slov chce v živote skúsiť čo najviac vecí, nabrať skúsenosti, spoznať nových ľudí, nové názory a zbierať zážitky.

„Takisto zážitok na pódiu bol pre mňa nový. Obával som sa toho. Odmala som sa nechcel porovnávať a súťažiť proti druhým, no tu je to rozdielne. Človek nebojuje priamo, nie je to ako v boxe či hokeji. Musí ukázať všetko, čo vie, a porota výkon ohodnotí.“

Ovláda akrobatické kúsky

Obrovská výhoda atléta z mikulášskeho Nábrežia je, že od detstva predvádzal akrobatické kúsky, a tak sú jeho svaly aktívne a použiteľné.

„Fitnes ma najviac zaujal tým, že to nie je len čisto o svaloch a objeme. Postavu musíme mať funkčnú. Je to duševná aj fyzická rovnováha. Funkčnosť a postava v jednom. V zostave musíme predviesť akrobatické prvky, flexibilitu a ďalšie veci. Hodnotia sa dve fázy – postava a zostava,“ opísal Barbier a pokračoval:

„Nemal by som vyzerať ako kulturista, no zároveň istý svalový objem treba mať. Základom je mať vyrysovanú atletickú postavu, keďže každé kilo navyše vadí aj pri predvádzaní akrobatických prvkov.“

Druhým hodnotiacim prvkom je zostava. Pretekári si musia vybrať hudbu, kostým, silové a akrobatické prvky.

„V Španielsku som napríklad robil stojku na jednej ruke, saltá, tanečné prechody a podobne. Všetko to musí byť plynulé, aby to ladilo s hudbou a témou, ktorú som si vybral. Ja som mal bojovú tému. Bojoval som s imaginárnymi vojakmi, robil som saltá, úskoky. Snažil som sa vyjadriť boj. Všetko muselo do seba zapadnúť, príbeh musí mať začiatok aj koniec,“ priblížil nám zloženie zlatej zostavy.

Triumf nečakal

Ešte pred viac ako mesiacom nemal Barbier žiadne skúsenosti s vystupovaním pred rozhodcami. Dnes sa teší z veľkého úspechu.

„Všetky moje súťažné skúsenosti sa udiali v rozmedzí dvoch týždňov. Mojím prvým štartom vo fitnese boli majstrovstvá Slovenska 21. apríla v Hnúšti. Keďže som vyhral, vybojoval som si miestenku na európsky šampionát v Španielsku, ktorý bol 5. mája. Zo Slovenska sme išli v utorok. V stredu sme prileteli do Barcelony, odkiaľ sme sa presunuli do prímorského mestečka Santa Susanna. Vo štvrtok mali súťaž kulturisti, keďže tam okrem fitnes boli aj ostatné kategórie,“ povedal Michal, ktorý súťažil v piatok a sobotu v kategórii Junior Men’s Fitness. Juniori najprv predviedli 90-sekundovú zostavu a po nej aj základné pózy.

Konkurenciu nepoznal

Semifinále a finále bolo na ďalší deň s rovnakým programom. Mikulášanovi sa podarilo vyhrať na Slovensku a o dva týždne aj na Európe.

„Ani v jednom prípade som nepoznal silu konkurencie. Bolo to pre mňa prekvapenie, keďže som tam nešiel s tým, že idem určite vyhrať. Dal som do toho maximum a chcel som vyhrať, no bola to prvá skúsenosť. Asi som trocha precenil konkurenciu, mal som prílišný rešpekt. Konkurenti nenašli rovnováhu medzi zostavou a postavou. Dobré prvky nedoplnili pózami a naopak,“ vysvetlil príčinu úspechu.

Dva razy na svet

Fitnes sezóna je špecifická v tom, že počas zimy a leta prebieha príprava, preteky sú počas jari a jesene.

„Tým, že som si odmalička vybudoval slušný základ, mám na čom stavať a nemusím drasticky meniť dôležité veci. Nepotrebujem si odoberať živiny, ktoré potrebujem a ani sa nezničím, keďže to nie je vždy prospešné.“Víťazstvom sa Michal Barbier nominoval na svetový šampionát, ktorý mal byť pôvodne v Ekvádore, no je možné, že sa opäť predstaví v Španielsku. MS budú na jeseň, takže má dosť času na prípravu. Mužský svet by mal byť v Poľsku, kde to chce ísť taktiež vyskúšať. S úsmevom dodal, že tam to bude určite ťažšie.

Odpadla škola

Okrem športovej prípravy sa musel zamerať aj na študijné povinnosti, keďže v polovici mája maturoval na hrádockom gymnáziu. Darilo sa mu veľmi dobre, zmaturoval na samé jednotky.

Na vysokej škole sa chce uberať smerom telovýchovy, respektíve kondičného trénerstva. Do Bratislavy ho to príliš neláka, radšej by vyskúšal Brno.

„Tým, že som zmaturoval mám viac času. Aktivít mám veľa. Okrem osobných tréningov chodím na vystúpenia, workshopy a pohybové semináre a v neposlednom rade sa občas zúčastňujem tréningovej Limitless Academy.

Preplnená akadémia

Práve akadémia zažíva veľký úspech. Najprv začínal so siedmimi deťmi medzi panelákmi a na pamätníkoch, teraz má plnú telocvičňu.

„Povedal som si, že ak to chcem posunúť, musí to byť organizované a založil som akadémiu. Najprv sme si prenajali telocvičňu na Základnej škole Márie Rázusovej-Mar-tákovej. Postupne sme sa zväčšovali až sme dosiahli počet 40 detí. Vtedy som si uvedomil, že nemám šancu utiahnuť to sám. Zaučil som troch trénerov a deti sa roztriedili. Nechodím tam každý tréning, ale podľa toho, kedy sa mi dá. V utorky mám trénera z Mikuláša a v stredu z Ružomberka. Keď bola akadémia aj v Liptovskom Hrádku, vypomáhal telocvikár z tamojšej základnej školy. Veľmi mi pomáhajú,“ poďakoval sa kolegom stále vysmiaty chalan.

Tréningy, ktoré bývajú v utorok o 16. h a v stredu o 16.45 h, sú rozdelené do troch 30-minútových blokov. Najlepšie je, keď sa záujemcovia o tréning pred návštevou najprv Michalovi ozvú.

„Najprv sa zameriavame na rozcvičenie a zahriatie celého tela, potom sa rozdelíme na stanovištia, kde sa učíme konkrétne triky a v záverečnej polhodine je to viac voľné.“

Čakajú hocikoho

Dvere v Limitless Academy majú otvorené pre mladých ľudí od ôsmich rokov, no prísť môžu aj zástupcovia staršej generácie.

„Teraz k nám prišiel s vnučkou pán po šesťdesiatke. Trénuje s nami aj stojky. To je ideálny scenár, ktorý sa mi veľmi páči, rodina trénuje spolu. Hlavnou myšlienkou je poskytnúť podmienky pre ľudí, ktorí sa chcú niekde posunúť. Najprv si môžu vyskúšať salto dnu a až neskôr idú von,“ uzavrel Michal Barbier.