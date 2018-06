Ako vyzerá miesto, kde vzniká najdlhšia slovenská rieka

Učíme sa o ňom v škole, vidieť ho na vlastné oči nie je jednoduché.

8. jún 2018 o 5:10 Ľubica Stančíková

KRÁĽOVA LEHOTA. Azda každé dieťa na Slovensku pozná Kráľovu Lehotu. Deti sa už na základnej škole učia o mieste, kde sa Biely Váh zlieva s Čiernym Váhom a ďalej tečie ako najdlhšia slovenská rieka.

S dĺžkou 403 kilometrov sa do Dunaja vlieva pri Komárne.

Miesto je magické rovnako ako príbeh Bieleho a Čierneho Váhu. Jeden pramení pod Kriváňom, druhý pod Kráľovou hoľou.

Cudzí ho nájdu len veľmi ťažko

Najkrajšie cyklotrasy v regióne Cez Kráľovu Lehotu prechádza jedna z najkrajších cyklotrás v hornom Liptove okolo lesníckej osady Svarín k nádržiam prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh. Cyklisti môžu pokračovať po násype bývalej Čiernovážskej železničky až do Liptovskej Tepličky.

Nájsť sútok dvoch riečok priamo v teréne pri Kráľovej Lehote je pre neznalého človeka náročné. Miesto nie je označené a nebyť ochoty miestnych, sútok len podľa mapy nenájdeme.

Cez železničnú trať a zakvitnuté lúky sa po blúdení napokon už so sprievodcom dostávame k samotnému sútoku. Pred zrakmi ľudí ho ukrývajú z hybskej strany strmé zrázy a skaly, zo strany Kráľovej Lehoty zas husté stromy a húštiny. Len pár metrov od sútoku sa nachádza vysoký železničný most hlavnej trate spájajúcej Bratislavu s Košicami. Pri lepšom sústredení vidia sútok aj cestujúci z vlaku.

„Toto miesto je naozaj nedotknuté, nebyť vlaku, je tu božský pokoj. Má zvláštnu atmosféru, na malom mieste sa tu deje veľká vec, ťažko to poriadne opísať. Neviem, či by bolo správne odkrývať ju svetu,“ zauvažoval náš sprievodca.

Chýba jasné označenie

Samotný sútok, rovnako ako cesta k nemu, nie je označený. Ak by sa sem niekto dostal náhodou, nevedel by, že sa nachádza na mieste, kde sa spája naša najdlhšia rieka.

Miesto spojenia Bieleho a Čierneho Váhu je výnimočné aj z ďalších dôvodov. Ako informuje tabuľka Štátnej ochrany prírody, Biely Váh je územím európskeho významu. Predmetom ochrany je komplex zachovalých riečnych ekosystémov s funkciou biokoridoru nadregionálneho významu s bohatým druhovým zastúpením fauny a flóry a biotopov mnohých chránených, vzácnych a ohrozených druhov organizmov. Osobitá je ochrana brehových biotopov so smlzom patrsťovým, slatín a vlhkých lúk, ako aj živočíchov – mihuľa ukrajinská, vydra riečna, netopier obyčajný a podkovár malý.

Svoju tabuľku tam majú aj hrádockí rybári. Upozorňujú, že úsek je prirodzeným neresiskom lipňa tymiánového, neresenie prebieha práve v apríli a máji a žiadajú ľudí, aby sa preto v úseku správali opatrne a ryby v citlivom období nerušili.

Prečítajte si tiež: Na Čiernom Váhu funguje technický zázrak

Myšlienke vyznačenia sa obec nebráni

Domáci veľmi dobre poznajú sútok aj cesty, ako sa ku nemu dostať.

„Sútok Bieleho a Čierneho Váhu poznajú všetci miestni a myslím, že každému, kto by ho chcel vidieť, radi pomôžu. Myšlienkou jeho označenia sme sa nezaoberali, ale nevidím v tom žiadny problém. Teraz máme toho v obci viac, myslím, že v budúcnosti by sme sa na to mohli lepšie pozrieť. Technicky by nebol problém ľudí k sútoku naviesť po bezpečnej trase,“ povedal starosta Kráľovej Lehoty Vladimír Kapríni.

video //www.youtube.com/embed/SwhzY6C7y1g

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Važecká pochúťka sa zrodila pri hlavnej ceste pod Tatrami

Prečítajte si tiež: