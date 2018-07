Najvýhodnejšia dovolenka v Tatrách a Liptove

Dovolenka vo Vysokých Tatrách a v Liptove bude toto leto opäť výhodnejšia.

Vďaka čoraz populárnejšej karte s názvom GOPASS si nielen rodiny s deťmi môžu vychutnávať prázdniny plnými dúškami a pri tom ušetriť kopec peňazí. Okrem zliav je to totiž i jedinečný vernostný program, či platobná karta, ktorá dovolenkárom uľahčuje nákupy v online prostredí na e-shope.

Vyzerá to tak, že žijeme kartičkovú dobu. Nech sa pohneme kamkoľvek, všade nám dajú do rúk akúsi kartu. Na jednu sa zbierajú body, iná poskytuje zľavy a ďalšia je vhodná akurát tak na natieranie masla na chlieb. Väčšinu z nich preto využijeme len náhodne, no až počas mojich potuliek po našich horách som zistil, že s jednou konkrétnou je život, či lepšie povedané dovolenka, akási krajšia. Spája totiž hneď niekoľko výhod - šetrí peniaze, poskytuje zľavy a slúži aj ako vstupenka na rôzne atrakcie. Tí šikovnejší ju zároveň vedia využiť aj na zbieranie výhod a zážitkov v strediskách Tatry mountain resorts.

Bez karty ani na krok

„Bez Gopassu tam ani nechoď,“ varovali ma známi pred rodinným výletom na hory. Strediská na severe Slovenska majú zbehané oveľa lepšie ako ja, tak som dal na ich odporúčanie a s dostatočným predstihom som sa registroval na stránke gopass.sk. O niekoľko dní som mal bielu kartičku s modro-červeným nápisom doma a mohlo sa ísť na vec. Už po príchode do hotela sme zistili, že toto plastové čudo sa stáva pre návštevníkov horských stredísk samozrejmosťou a dalo by sa povedať, že priam nevyhnutnosťou. GOPASS totiž už zďaleka nie je iba vstupenka do aquaparku Tatralandia alebo Bešeňová, lístok na lanovku, či nosič skipasu. Pýtajú ho takmer všade. Keď si sadnete v bare na kávu, odskočíte si kúpiť do obchodíka okuliare alebo sa chcete vyviezť lanovkou na Chopok. Kto ju nemá, zaplatí viac.

Ako člen rodiny

Je to však aj zaujímavý vernostný systém, ktorý opantal najmä naše deti. Za každý nákup, či už na e-shope, v gastronomických prevádzkach alebo obchodoch Tatry Motion sa totiž zbierajú body. Hneď, ako to naši šarvanci počuli, dostali ohromnú chuť míňať.„Veď za body získame veľké množstvo ďalších dovolenkových zážitkov,“ argumentovali svorne. Namietať som mal dovolené iba dočasne a tak sa moja kartička v peňaženke nestihla ani zohriať a putovala z rúk do rúk v pravidelných intervaloch. Čo sa dá robiť, deťom sa ťažko odporuje, no v našom prípade to stálo za to. Veď na atrakciách vo Vysokých Tatrách, Jasnej, Tatralandii aj Bešeňovej sme za týždeň ušetrili desiatky eur. Gopass sa tak stal ďalším členom našej rodiny a neprestáva nás prekvapovať. Veď okrem množstva funkcionalít na seba čiastočne prevzal aj úlohu platobnej karty.

Keď platiť, tak GOPASSom

Po novom si tak turisti môžu, okrem rôznych služieb, na svoje konto pripísať aj vybranú výšku kreditu a využiť ho pri platbách za tovary alebo služby na stránke gopass.sk. Funguje to úplne jednoducho. „Rodiny ubytované v strediskách v rámci portfólia spoločnosti Tatry mountain resorts si dokážu množstvo služieb nakúpiť priamo cez e-shop,“ vysvetlil nám počas jedného z výletov manažér GOPASSu Vladimír Šarafín. „Samotný kredit si však majiteľ karty nemusí užívať len sám, môže ho darovať konkrétnemu príjemcovi alebo ho poslať formou darčekovej poukážky, či už je to lístok na Lomnický štít, vstupenka na zaujímavé podujatie, aquaticket alebo saunaticket,“ dodal aj so zaujímavým návrhom. Hneď mi tak skrsla myšlienka, že blížiace sa manželkine narodeniny by mohli poslúžiť ako malý test. Čo tak venovať jej nejaký zážitok? Veď okrem hôr a vody ju to často ťahá aj za kultúrou. Výhoda je, že všetky transakcie a nákupy si môžem pravidelne kontrolovať a spravovať v osobnej zóne a tak získať prehľad nielen o výdavkoch, ale aj rôznych novinkách.

Čím skôr, tým lepšie

Aby som nezabudol, GOPASS nám počas dovolenky ušetril nielen peniaze, ale aj množstvo času. Vďaka nemu sme sa totiž vyhli čakaniu v rade pri pokladni, pretože väčšinu nákupov sme vybavili online v dostatočnom predstihu a pohodlí hotelovej izby. Najmä pri vstupenkách totiž platí, čím skorší nákup, tým nižšia cena. To ocenia milovníci hôr aj vody na všetky spôsoby. Tak napríklad na vstupe do aquaparku pri nákupe cez e-shop s trojdňovým predstihom sme ušetrili oproti klasickej pokladni 4 eurá na osobu, čo rozhodne nie je zanedbateľná suma.

Lacnejšie mimo pokladne

Čakaniu v rade sa však dá vyhnúť aj iným spôsobom - vďaka samoobslužným pokladniam GOPASS Tickets. Prostredníctvom nich si môže každý kúpiť vstupy už dva dni pred samotnou návštevou zariadenia a v porovnaní s online nákupom získať polovičnú zľavu, teda 2 eurá na osobu. Rodiny s deťmi tento rok určite privítajú aj novinku, v rámci ktorej majú deti do šiestich rokov vstup do Bešeňovej a Tatralandie úplne zadarmo. Priznávam, aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme v liptovských aquaparkoch trávili oveľa viac času, ako sme pôvodne zamýšľali. Za dobrým sa však vracia prirodzene ľahko, napriek tomu mám pocit, že ani za dva týždne by sme nestihli vyskúšať všetky tobogany a šmýkačky. Nebyť toho, že pochádzame z Komárna, určite by sme siahli aj po špeciálnej ponuke na letnú permanentku do oboch liptovských vodných parkov, MEGA AQUAPASS, ktorý platí skvelých 142 dní. Kúpa tejto permanentky sa Vám oplatí už v prípade šiestich návštev Tatralandie a Bešeňovej.

GOPASS sa po tejto dovolenke udomácnil v mojej peňaženke a verím, že na príležitosť vytiahnuť ho z nej nebudeme musieť čakať do budúceho roka.