Úvod septembra bude upršaný, neskôr príde zase viac slnka

Denná teplota vystúpi na 26 až 33, v Žilinskom kraji, pod Tatrami a na krajnom západe miestami na 22 až 25 stupňov.

1. sep 2018 o 19:17 TASR

SLOVENSKO. Začiatok septembra bude sprevádzať premenlivé počasie a zrážky, a to najmä na západe Slovenska. Neskôr príde viac slnka, v nížinách má byť zväčša až okolo 30 stupňov Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Teploty počas najbližších dní Nedeľa 28 až 33 stupňov

28 až 33 stupňov Pondelok 22 až 27 stupňov

22 až 27 stupňov Utorok 22 až 27 stupňov

"Počas najbližších šiestich dní očakávame nad naším územím v hladine 850 hPa

teplotu zväčša na úrovni 13 až 17 stupňov C, čo je na daný dátum nadnormálna teplota," uvádza SHMÚ. Cez víkend očakávajú meteorológovia najmä na západe viac oblačnosti, na východe jej má byť menej.

"Miestami treba počítať s prehánkami a búrkami, prípadne aj dažďom, a to predovšetkým v západnej polovici územia. Denná teplota vystúpi na 26 až 33, v Žilinskom kraji, pod Tatrami a na krajnom západe miestami na 22 až 25 stupňov!"

V pondelok a utorok by malo pršať na väčšine územia a popoludní by malo byť chladnejšie, od 21 stupňov na severozápade do 30 stupňov na juhovýchode.

"V ďalších dvoch dňoch (5.9. a 6.9.) oblačnosti aj zrážok ubudne a naďalej bude na daný dátum teplo. Najvyššia denná teplota dosiahne 23 až 30 stupňov Celzia," doplnil SHMÚ.