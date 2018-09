Pri Donovaloch sa zrazilo auto s medveďom. Zahynul človek aj zviera

Na ceste medzi Ružomberkom a Donovalmi stala tragická dopravná nehoda.

18. sep 2018 o 8:52 Martin Pavelek, Ľubica Stančíková

RUŽOMBEROK. Frekventovaná cesta medzi Ružomberkom a Donovalmi má ďalšie obete. Dnes ráno tam vodič smerujúci z Banskej Bystrice do Ružomberka obiehal v rannej hmle kamión. Predbehol ho a zaradil sa pred kamión.

Vtedy mu do cesty vošiel statný medveď. Vodič sa mu snažil vyhnúť, prešiel do protismeru. Oproti nemu ale práve šiel ružomberský Ford Galaxy. Vodič sa snažil tiež vyhnúť a prešiel do protismeru, kde sa zrazil s kamiónom. Spolujazdec sediaci vzadu pri nehode zomrel.

Informáciu potvrdila Jana Balogová, hovorkyňa žilinskej krajskej polície.

"Vodič osobného auta utrpel ľahké poranenia, žena sediaca vzadu utrpela ťažké zranenia, obaja boli transportovaní do ružomberskej nemocnice. Spolucestujúci vzadu pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, lekár musel skonštatovať exitus," povedala Katarína Načiniaková z Falcku.

