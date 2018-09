Škola fantázie v Tatralandii. Keď učenie dokáže baviť

Jeden z importovaných sviatkov som si s mojimi vnúčatami natoľko obľúbil, že za ním už po tretí raz budeme musieť vycestovať. Opäť do Tatralandie.

Party, eventy, puby, všetko zásadne mega, cool a strašne fun. Zrejme v tom nebudem sám, no mám pocit, že cudzích názvov a zábavy na americký spôsob je v našich končinách viac, akoby sa patrilo. Nehovoriac už o rôznych importovaných sviatkoch, o ktorých sme my starší pred niekoľkými rokmi ani len netušili. Jeden z nich som si však s mojimi vnúčatami predsa len obľúbil, dokonca natoľko, že za ním už po tretí raz budeme musieť vycestovať. Opäť do Tatralandie.

Svadba ako remeň

Priznám sa, pred dvoma rokmi to bol boj. Neviem odkiaľ, no moji traja vnuci počas letných prázdnin začuli, že na Liptove sa chystá veľká sláva. Ich obľúbený aquapark sa mal stať miestom netradičného sobáša dvoch zvláštnych mexických postavičiek – kostlivcov Conchity a Pedra. No, vravím si, ďalšia z akcií, na ktorých sa nemusím zúčastniť. Deťom však niekedy nedokážete povedať nie a pod paľbou prosieb a sľubov som napokon prikývol. S obavami a pochybnosťami. O to väčšie prekvapenie ma čakalo, keď sme sťa by svadobní hostia „vplávali“ do nádherne vyzdobenej vodnej katedrály. Pestrofarebné látky, zábavné dekorácie a nápadité umelecké diela z rúk Jaroslava Čecha premenili Tatralandiu na galériu plnú zážitkov. Vodné radovánky tak razom dostali slávnostnejší rozmer a to nás hlavný bod programu ešte len čakal.

O rok na krstiny

Samotná svadba dvoch smiešne doriadených kostlivcov a ich hostí mala viacero chodov, jeden chutnejší ako druhý. Každý sa odohrával na inom mieste, bol plný energie, humoru, hudby a tanca. Jednoducho veselica ako sa patrí. Kým moji drobci hltali všetky podnety naokolo plnými dúškami, nenudili sa ani dospelí. Na moje počudovanie som zistil, že Halloween v tejto podobe ma pobavil a keď sa k nemu pridá kus umenia a štipka fantázie, aj z tohto fádneho sviatku sa môže stať zaujímavá atrakcia. Niet divu, že sme nesmeli chýbať aj na druhom pokračovaní, tento raz už bez prehovárania a obáv. Po roku sa totiž kostlivcom narodil syn Raffaelito, na ktorého krstiny sa v Tatralandii opäť zišla partia zaujímavých postavičiek. Niet divu, veď halloweensku atmosféru i výzdobu si tu môžu spolu s návštevníkmi užívať od septembra až takmer do Vianoc.

Raffaelito ide do školy

Neuveríte, no tento rok som už na prosenie vnukov nečakal a sám som im navrhol ďalší výlet za mexickou rodinkou. Raffaelito totiž opäť podrástol a chystá sa do Školy fantázie. Vopred som si preto naštudoval, že vyučovanie bude netradičné. Jednak sa dozvieme nové zaujímavosti o stálej dekorácii Tatralandie na tzv. IQ pointoch. A potom tu je názorná ukážka niektorých prírodných javov na tzv. IQ atrakciách, opäť v netradičnom podaní. No uvážte, kde na svete sa dá na jednom mieste hrať s Dračími alebo Pavúčimi kockami, kombinovať na Piškvorkovom hrade, spievať so Sirénou, otáčať dračie šupiny Trojhlavého draka, natiahnuť si rukavice chemika v Chemickom laboratóriu alebo pozrieť ako funguje Stolička kostlivca.

Žiacka knižka v aquaparku

Keď vnúčence prekvapím aj novou detskou hrou spojenou so súťažou, budem najlepší dedo vo vesmíre. Hrať sa totiž bude o skvelé ceny, stačí správne zakrúžkovať odpovede na štyri otázky zo štyroch nádherne nereálnych predmetov: Kostlivčina, HókusPókus, Prírodológia a Telo-Cvik. Už sa teším, ako sa budú moji šarvanci tváriť, keď sa im do rúk dostane hrací plán v podobe aquaparkovej Žiackej knižky a dostanú riadne známky. Je to celkom užitočný dokument, lebo obsahuje mapku atrakcií a IQ pointov, informácie o súťaži a kupón na zľavu v reštaurácii. Žiacku si môžu nechať na pamiatku alebo sa pochváliť vo svojej triede. Ozaj, všemocný internet. Aj tam sa súťaží o ďalšie ceny – za jeden klik sa pôjde okúpať celá rodina. Píšem si a už teraz sledujem Facebook a Instagram Tatralandie.

Fantázii sa medze nekladú

Už samotné prostredie Tatralandie je počas celej jesene miesto akoby z iného sveta – farebného, plného snov, zábavy a cez víkendy aj bohatých animácií. Keď sa k tomu pridá oddych pre celú rodinu v tropickom raji pod palmami a šantenie na toboganoch, surfoch alebo v niektorom z množstva bazénov, rozhodovanie kde tráviť dovolenku s deťmi nie je vôbec zložité. Nám to však nestačí a už teraz máme na tretí novembrový deň jasný cieľ – odprevadiť Raffaelita do Školy fantázie a zažiť s ním dobrodružstvo, na aké sa nezabúda. Predpoludním sa budeme venovať Škole fantázie a popoludní to príde – škola hrou v halloweenskom podaní: veľa strašidiel a kostlivcov, bláznivých pedagógov, veselých kreatívnych dielní, nezabudnuteľný pán školník a všadeprítomná hudba a spev. Kto by sa na to netešil? Najmä keď celá táto paráda je bez doplatku, teda je zahrnutá v cene vstupu.

Návrh sa, našťastie, zaobišiel bez námietok a ďalší výlet s dedom je tak v suchu. Ozaj, nemali ma naň náhodou nahovárať vnuci? Čo už po tom, dôležité je, že sa opäť spolu dobre zabavíme.