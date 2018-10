Ako bude vyzerať nová mestská plaváreň

Mala by byť moderná, funkčná a do trocha odstrčenej časti mesta priniesť zaujímavú architektúru a nový vietor. Ružomberčana si vybrali, ako bude vyzerať ich nová mestská plaváreň.

5. okt 2018 o 6:40 Ľubica Stančíková

RUŽOMBEROK. Ružomberčania budú mať novú mestskú plaváreň. Tá na Bystrickej ceste dosluhuje, mesto chce stavať novú pri zimnom štadióne. Laziny vďaka tomu majú nábeh zmeniť sa v budúcnosti na príjemné športové centrum.

Po tom, ako rýchlo mesto pripravilo voľnú plochu pre stavbu novej mestskej plavárne, sa Ružomberčania tešili, že rovnaké tempo bude platiť aj pri samotnej stavbe. Nestalo sa tak, jej príprava sa skomplikovala a zastavila.

Radnica vyhlásila súťaž o najlepší návrh toho, ako bude plaváreň vyzerať. Minulý týždeň zverejnili výsledky súťaže. Ružomberčania sa majú na čo tešiť.

Plavci aj deti

Mesto stanovilo podmienky a architekti sa ich museli pri navrhovaní držať. Bazény budú dva, jeden detský a druhý plavecký so šiestimi dráhami a dĺžkou 25 metrov. Mesto chce mať v budove vstupnú halu, priestory pre zamestnancov a plavecký klub, bufet, šatne s hygienickým zázemím. Šatne by mali byť spoločné pre mužov aj ženy s prezliekacími kabínkami a skrinkami pre aspoň sto návštevníkov. V bazénovej hale bude aj tribúna pre sto divákov, ďalej sauny a výrivka. Súčasťou budovy bude aj parkovisko pre približne 60 áut.

Podzemné parkovisko

Do architektonickej súťaže sa zapojilo 32 návrhov z dielne slovenských, českých architektov, zapojili sa aj z Fínska a Španielska. Odbornú porotu najviac zaujal návrh Petra Zibrina a Ľubomíra Kužela. Za prvé miesto v súťaži dostali odmenu 8-tisíc eur.

„Pri navrhovaní objektu sme vychádzali z niekoľkých základných východísk. Jednoduchá kvádrová hmota a štvorcový pôdorys, zceľujúce jednoduché drevené fasády a riešenie parkovacích plôch v podzemnej polozapustenej garáži a po stranách komunikácií,“ vysvetlili architekti.

Hlavný vstup do objektu plavárne naplánovali z Ulice Karola Sidora.

Z vlastných zdrojov

Najlepší návrh, ktorý vybrala odborná porota, by sa mal dostať ešte na rokovanie do mestského zastupiteľstva, poslanci by ho mali zobrať na vedomie. Víťazi súťaže dostanú zadanie na komplexné projektové práce a inžiniersku činnosť výstavby novej plavárne. Za projekt by mala radnica zaplatiť približne 200-tisíc eur. Jeho príprava by mala zabrať približne pol roka.

Potom bude môcť mesto vypísať verejnú súťaž na zhotoviteľa stavby. Radnica vyčíslila predpokladané náklady na tri milióny eur.

„Tieto peniaze sú už schválené, mesto bude financovať výstavbu plavárne z vlastných zdrojov,“ spresnil Michal Praženica, asistent ružomberského primátora.