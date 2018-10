Na tréningu naňho strieľali víťazi Stanley Cupu. Zahrá si slovenský mladík v NHL?

V drafte si ho vybral Anaheim.

24. okt 2018 o 11:10 Roland Hric

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ/DES MOINES. Prvý draftovaný brankár do najprestížnejšej hokejovej súťaže z Liptova má za sebou mesiac kempu v klube Anaheim Ducks. 20-ročný brankár si tento rok zmluvu nevybojoval, čo sám avizoval ešte v auguste.

Zvyšok sezóny by mal stráviť v juniorskom tíme Des Moines Buccaneers, za ktorý chytal aj vlani po svetovom šampionáte hráčov do 20 rokov. V Severnej Amerike sa začínajú hokejové súťaže o troška neskôr ako u nás, no aj United States Hockey League (USHL), v ktorej Durný pôsobí, je už v plnom prúde.

Odchovanec mikulášskeho hokeja potrebuje po drafte a tréningovom kempe svojimi výkonmi presvedčiť vedenie klubu z Kalifornie, aby mu ponúklo zmluvu do ďalších rokov. To by znamenalo, že by mal možnosť chytať v organizácii Anaheim Ducks. Každý tím NHL má dva farmárske celky v súťažiach AHL a ECHL.

Keď sme naposledy hovorili, boli ste pred odletom do Anaheimu. Aké boli uplynulé týždne v klube NHL?

– Do Anaheimu som letel začiatkom septembra na kemp nováčikov spojený s turnajom nováčikov v Las Vegas. Dokopy to trvalo asi šesť dní. V prvý deň kempu sme mali kompletné zdravotné prehliadky. Ďalšie dva dni sme absolvovali tréningy, či už na suchu, alebo na ľade. Na ďalší deň sa po tréningu odlietalo do Vegas. Tam sme sa postupne stretli s Los Angeles Kings (7:3), Colorado Avalanche (5:2) a Arizona Coyotes (8:4). Do bránky som sa dostal až v poslednom zápase. Po-pravde, nebolo to až také jednoduché, pretože som pred tým zápasom nebol poriadne na ľade takmer štyri dni, čo mi na pohode moc nepridávalo. Priznám sa, pred zápasom som mal vzhľadom na to stres. Bol to prvý zápas pred očami všetkých skautov, trénerov, funkcionárov a nových spoluhráčov a ja som štyri dni nemal na sebe výstroj!

Situáciu ste napokon zvládli, vyhrali ste 8:4.

– Po prvom hodenom buly a po tom, čo som chytil prvé strely, začali to zo mňa opadať. Dostal som sa do pohody a robil si svoju robotu. V zápase som síce inkasoval štyri góly, ale stále som mal ďalších 44 zásahov a tréner brankárov bol spokojný s mojím výkonom. Po návrate z turnaja sme mali deň voľno a potom sa začal hlavný tréningový kemp, kde som bol takmer až do konca septembra. Podľa slov trénera som tam mal ostať ešte dlhšie, ale generálny manažér z môjho juniorského tímu si ma vyžiadal. Súťaž sa nám začala o týždeň skôr.

Počas tréningového kempu ste sa v šatni, posilňovni aj na ľade stretávali s hráčmi, ktorí pôsobia dlhé roky v NHL. Ryan Getzlaf a Corey Perry vyhrali s Anaheimom Stanley Cup, Ryan Miller patrí medzi hrajúce brankárske legendy. Viete opísať, aké bolo s nimi trénovať?

– Samozrejme, trénovať spoločne s takými hráčmi a stretávať ich v šatni, je už sčasti splnený sen.