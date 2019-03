Storočná lavína v Žiarskej doline spôsobila veľké škody, zmenila jej podobu

Iba samovrah by šiel v ten deň do doliny

Pád obrovskej lavíny v Žiarskej doline v roku 2009 monitorovala naša bývalá kolegyňa, redaktorka Dagmara Poliaková. Na náročné chvíle a vypäté situácie nezabudla.

Keď som v to ráno prišla do redakcie a dozvedela sa o páde obrovského množstva snehu, mala som snahu ísť do doliny. Zisťovala som o lavíne telefonicky v Stredisku lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS) v Jasnej a chcela som sa dohovoriť aj s fotografom. Ten už mal viac informácií o Žiarskej doline a keď som mu povedala o svojom pláne, zastavil ma: „Nejdem tam, len samovrah by tam teraz išiel.“ Napriek snahe byť autentickou, napriek množstvu zvedavých telefonátov z Bratislavy som napokon nešla do doliny. Rozhodli aj rozhovory s Milanom Lizuchom zo SLP HZS, ktorý vtedy po návrate zo Žiarskej doliny povedal: „Vedeli sme, že je to veľká lavína, ale zaskočila nás tá masa snehu.“

O lavíne, ktorá padla v roku 2009 v Žiarskej doline, záchranári hovorili, že bola storočná. Našťastie, dolina bola pred pádom lavíny už niekoľko dní pre veľké lavínové nebezpečenstvo uzavretá, takže Milan Lizuch ma upokojoval, že v nej neboli žiadni ľudia.

Moja otázka vtedy zaznela, ako je možné, že sa lavína odtrhla? Odpovedal: „... aby sa lavína odtrhla, sú potrebné tri faktory: vietor, nízke teploty a štruktúra snehu. Tieto faktory sa plnili už desať dní pred pádom lavíny. Snehu napadlo za krátky čas vyše stodvadsať centimetrov. Vo vetre sa ukladal pod hrebeň a svojou váhou porušil rovnováhu. Išlo o reťazovú reakciu. Vlastne nebola to jedna, ale predpokladáme, že v krátkej chvíli spadlo až sedem či osem lavín. Zasypali celú dolinu, je v nej obrovské množstvo snehu, dolina je nepriechodná.“ S Milanom Lizuchom som sa neskôr stretla, aby som napísala viac o lavínach a nebezpečenstve, ktoré cez ne hrozí v horách. Bolo to pre mňa silné stretnutie a získala som obrovský rešpekt pred tým, čo všetko dokážu hory, príroda, sneh a ako si dokážu brániť svoje ticho na štítoch i v dolinách počas zimného spánku.

DAGMARA POLIAKOVÁ