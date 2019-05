Pri Mare otvorili miniskanzen na pamiatku zatopených dedín

Na brehu Liptovskej Mary vznikol jedinečný projekt, vďaka ktorému ožilo trinásť dedín.

1. máj 2019 o 5:50 Ľubica Stančíková

LIPTOVSKÁ SIELNICA. Lúku za známou liptovskou kolibou nezmenili na volejbalové ihrisko, nezastavali ju ani chatkami s ubytovaním. Urobili niečo, čo sa vymyká klasickým štandardom podnikania v cestovnom ruchu.

Za Kolibou Gréta v Liptovskej Sielnici sa rozišli vody a zo zeme vyrástlo trinásť dedín. Aspoň symbolicky ožila krajina, ktorú zaliala voda Liptovskej Mary.

Poďakovanie za to, že sa im darí

Majitelia koliby bratia Anton a Marek vymysleli skutočne unikátny projekt. Veľkú lúku zmenili na model krajiny pred- tým, ako ju zatopila voda. Po vyše štyridsiatich rokoch sa môžu návštevníci znova prejsť z Dechtár do Paludze, dostať sa na druhú stranu pokojne vlniaceho sa Váhu napríklad do Ráztok. Môžu si zaspomínať alebo pozrieť, ktorá dedinka, s ktorou susedila.

Anton Považský, spolumajiteľ Koliby Gréta, hovorí, že ich rodina podniká v cestovnom ruchu od roku 1992.

„Je to naše poďakovanie za to, že sa nám v podnikaní na Liptovskej Mare darí. Naša rodina tu funguje už dlho a k tomuto územiu máme vzťah. Zároveň by sme chceli niečo zanechať mladým a budúcim generáciám.“

Areál Koliby aj susedných prevádzok sa nachádza na mieste, kde v minulosti stála historická Liptovská Sielnica.