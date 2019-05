Za dedinou na Liptove otvorili zoo. Nikto z domácich to netušil

Bez vedomia obcí otvorila súkromná firma areál so zvieratami.

2. máj 2019 o 5:10 Ľubica Stančíková

Vlani zástupca spoločnosti tvrdil, že zariadenie má byť len na chov. Vylúčil, že by tam pustili verejnosť.(Zdroj: (ZNBM))

JAKUBOVANY. Studená dolina so štyrmi neveľkými dedinami sa nachádza blízko Liptovského Mikuláša na úpätí Baranca. Život miestnych ľudí nenarúša turizmus, dedinky si žijú svojou pokojnou, možno i závideniahodnou atmosférou.Platilo to do veľkonočných sviatkov.

Prečítajte si tiež: Jakubovany. Dedina, kde chovajú tigre a levy

Pokoj miestnych narušili stovky áut, sprvu blúdiacich po uzučkých dedinských cestách a hľadajúcich novú atrakciu. Problémom je, že o nej domáci ani len netušili a chvíľu trvalo, kým prišli na to, prečo sa im nedá prejsť z dvora na druhú stranu cesty a deti sa nemôžu bicyklovať bez dozoru.

Po ceste popred ich domy rad za radom šli autá z Čiech, Bratislavy, Košíc, Trnavy. Dovolenkári, ktorí strávili na Liptove sviatky a chceli za pár dní vidieť čo najviac. Za Jakubovanmi otvorili prevádzku so zvieratami. Návštevníci sa nielenže môžu na ne pozerať, myšlienka zariadenia stojí na tom, že sa ich môžu aj dotýkať.

Vraj sú závistliví dedinčania

Obyvatelia Jakubovian, Liptovského Ondreja, Beňadikovej, Jamníka, Konskej a aj starostovia boli najprv nepríjemne prekvapení, keď sa ich pokojné a úzke cesty zo dňa na deň zmenili na diaľnicu. Keď zistili dôvod, boli zhrození.

„Stopäťdesiat áut na parkovisku, pohyb na ceste za minútu päť áut. Kto to vôbec umožnil? Kto na tom zarába na úkor ľudí, ktorí tu žijú?

Prečítajte si tiež: Liptovská Mara ukázala základy zatopených domov

„Stali sme sa tranzitnými miestami pre autá z celého Slovenska, naše dediny už viac nie sú tichými a bezpečnými miestami. Za dedinou nám niekto otvoril zoo a my o tom vôbec nevieme.“

Keď sa Liptáci sťažovali aj na profile Zookontaktu, dostali vynadané. Vraj sú len závistliví dedinčania, ktorí by sa mali dať vystreliť na Mars.

„Nechceme, aby táto zoo bola v našej obci. Otvorili ju bez súhlasu a vedomia obyvateľov priľahlých obcí a vznikla z pôvodnej chovnej stanice.“

Parkovanie na lúkach

Za Jakubovanmi sa nachádza chovné zariadenie pre nebezpečné živočíchy, prevádzkuje ho tá istá spoločnosť, ktorá funguje pri liptovskomikulášskom akvaparku, ale v súčasnosti ju má zatvorenú. Jakubovany mali byť miestom, kam sa presťahujú odrastené zvieratá a pokojne tam dožijú. Takto to prezentoval Peter Kompiš zo Zookontaktu ešte minulý rok. Vtedy nám povedal, že zariadenie v Jakubovanoch nechce a neplánuje otvoriť pre verejnosť.