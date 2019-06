V Malužinskej doline vyťažili 150-ročný jedľový les

Štátne lesy ťažili v chránených územiach Nízkych Tatier.

21. jún 2019 o 16:35 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Na ťažbu v oblasti Panská hoľa, ktorá sa nachádza na území národného parku v Nízkych Tatrách nad Liptovskou Tepličkou, upozornili aktivisti z iniciatívy My sme les minulý týždeň. Štátne Lesy SR tam, podobne ako v prípade nedávno zastavenej ťažby v Ľubochnianskej doline, ťažili v oblastiach, kde žije ohrozený hlucháň hôrny.

Iniciatíva podala podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Krátko na to štátni lesníci ťažbu zastavili.

„Na základe upozornenia Okresného úradu v Poprade a intervencii Ministerstva životného prostredia bola ťažba zastavená. Inšpekcia by sa mala prípadom ďalej zaoberať. My však budeme činnosť štátnych lesov aj naďalej monitorovať, pretože ochrane horských lesov stále chýba systémové opatrenie, na základe ktorého by sa jednoznačne a na celom Slovensku zastavilo ničenie biotopov hlucháňa. Neustála devastácia vzácnych lokalít na štátnych pozemkoch je dôkazom absolútnej ignorácie a arogancie moci zo strany súčasnej vlády,“ upozorňuje iniciatíva.

Jedľa padla pred kamerou

Včera šiel zo strany aktivistov ďalší podnet, v ktorom žiadali prešetrenie ťažby v Malužinskej doline, kde opäť ťažia štátni lesníci. Tí mali úplne vyťažiť jedľový lesný porast. Vek vyrúbaných jedlí odhadli na 150 rokov. Pilčíci zoťali jedle priamo pred kamerami aktivistov.

„Bola to podľa nás nezmyselná devastácia ochranného lesa, ktorý bol vyťažený do posledného dospelého stromu. Tento zásah bol vyznačený ako náhodná kalamitná ťažba, no evidentne to kalamita nebola. Náhodná ťažba je veľmi často zámienkou na brutálne zásahy v našich chránených územiach,“ upozornili aktivisti. S podozrením na možné porušenie lesného zákona sa obrátili na lesný úrad.

Lesníci sa odvolávajú na nariadenie ministerstva

O vysvetlenie ťažby v oboch lokalitách na území Národného parku Nízke Tatry sme požiadali aj Lesy SR. Pavel Machava, vedúci odboru komunikácie poslal tlačovú správu, v ktorej zdôvodňuje ťažbu nad Liptovskou Tepličkou.

„Podkôrniková kalamita má na svedomí vysychanie stromov a celkové zhoršovanie stavu našich lesov. Situácia bola v minulom roku taká vážna, že ministerstvo pôdohospodárstva vydalo rozhodnutie o opatreniach na zlepšenie zdravotného stavu ihličnatých lesov,“ vysvetlil s tým, že toto rozhodnutie má celoslovenskú pôsobnosť.

Na základe tohto rozhodnutia robili štátni lesníci náhodnú, teda kalamitnú ťažbu aj na Lesnej správe Liptovská Teplička, v oblasti Panskej hole.

„Po upozornení Okresného úradu Poprad na existenciu biotopu chráneného druhu živočícha hlucháňa hôrneho, sme spracovanie kalamity okamžite zastavili. Máme záujem na ochrane životného prostredia a na zachovaní ohrozených druhov. Musíme však rešpektovať aj zákon a rozhodnutia ústredných orgánov štátnej správy,“ doplnil.

„Spracovaním kalamity chránime pred vyschnutím obrovské plochy zdravého lesa,“ tvrdí Machava. „Ak nám podkôrnikový hmyz zožerie zdravé stromy, nebude to dobré ani pre prírodu, ani pre chránené druhy, vrátane hlucháňa.“

K ťažbe v Malužinskej doline sa nevyjadril.

