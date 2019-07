Tatranské plesá nie sú kúpaliská ale mimoriadne citlivý ekosystém

Ak by sa v tatranských plesách okúpal každý štvrtý turista, citlivý ekosystém horských jazier by to zničilo.

4. júl 2019 o 9:53 Ľubica Stančíková

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Velické pleso(Zdroj: Mária Šimoňáková)