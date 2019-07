Pred rizikovým zápasom mesto zakáže predaj alkoholu a zavrie časť ulice

Mesto prijíma opatrenia pred zajtrajším zápasom domáceho MFK Ružomberok a Levski Sofia.

10. júl 2019 o 13:13 Ľubica Stančíková

RUŽOMBEROK. Zajtra bude domáci MFK Ružomberok v zápase európskej ligy hostiť bulharský klub Levski Sofia. Fanúšikovia bulharského klubu nemajú práve najlepšiu povesť, mesto Ružomberok preto upozorňuje domácich, že očakávajú v uliciach výtržníkov.

„Podľa našich informácii do Ružomberka dorazí 450 fanúšikov, ktorí majú kúpené vstupenky plus máme informácie priamo zo Sofie, že predpokladajú, že ďalších 800 až 1000 ľudí príde po vlastnej linke. Na zápas miesto už nemajú, tak sa predpokladá, že zápas strávia v uliciach mesta, v baroch,“ upozornil Viktor Mydlo, hovorca primátora mesta Ružomberok.

Zdôraznil, že nechce vyvolávať paniku, no nestalo by sa prvý raz, čo by fanúšikovia Levski urobili v meste neporiadok vrátane bitiek, či rozbitých barov. Ak ľudia nemusia, dnes večer a zajtra by sa mali mestu a okolia štadióna vyhnúť.

Mydlo povedal, že zajtra bude platiť zákaz predaja alkoholu v okolí futbalového štadióna od Ulice K.Salvu po sídlisko Klačno v čase od 14. do 19. hodiny.

Ďalším opatrením, je zvýšenie počtu hliadok mestskej polície, počíta sa aj s uzávierkou časti Makovického ulice.

Obmedzenia pred zápasom

Informuje MFK Ružomberok:

1. Bude obmedzená doprava na Makovického ulici od kruhového objazdu pri hoteli Áčko po križovatku na Športovej ulici od 16:30 hod. do ukončenia zápasu. Zároveň bude vyhradené páskou ,,zákaz vstupu“ pre parkovacie miesto pre autobusy a autá fans hostí na Makovického ulici pred štadiónom MFK Ružomberok!

2. Vstup pre domácich z Makovického ulice na tribúnu B bude uzavretý

3. Bude vydaný zákaz státia na Športovej ulici, vyznačený prenosnými dopravnými značkami.

4. Na predmetnom zápase sa nebudú predávať, podávať ani požívať alkoholické nápoje z dôvodu európskych pravidiel s možnosťou vykonať aj ich kontrolu.

5. Obec vydá zákaz predaja alkoholických nápojov v deň zápasu 11. júla 2019 od 14:00 hod. do 19:00 hod. a to od ul. Karola Salvu po sídlisko Klačno, resp. ulicu Hrabovská.

6. Bezpečnostná komisia sa uzniesla, že v rámci dodržiavania verejného poriadku nebudú fanúšikovia PFK Levski Sofia vpustení na zápas inými vstupmi ako vstupom do sektoru hostí.

7. Po skončení stretnutia nemôžu použiť domáci diváci na odchod východ od Makovického ulice.

8. Na vchodoch pre domácich fanúšikov budú vykonávané preventívne prehliadky. Pracovníci SBS môžu požadovať vizuálnu kontrolu občianskeho preukazu.

