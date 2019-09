Chata so sto chatármi je slovenským unikátom

Oficiálne sa volá Chata v Červenci. Poznajú ju aj ako Chatu pod Náružím.

12. sep 2019 o 5:50 Ľubica Stančíková

BOBROVEC. Chata v Červenci je jednou z dvoch vysokohorských chát v liptovskej časti Západných Tatier.

Kým známu Žiarsku chatu ľudia poznajú, chatu v Červenci už menej. Nemusí to byť na škodu veci, lebo si drží svoju neopakovateľnú atmosféru trocha bokom od klasického ruchu tatranských chát.

Možno aj preto ju knižní sprievodcovia po tatranských chatách trocha neprávom obchádzajú.

Názov je odvodený od oblasti Červenec. Náružie alebo vraj aj Nárožie je trocha diskutabilné. Vraj taký názov v okolí neexistuje, no domáci tak volajú miesta nad chatou, kde rastú brusnice.

Súčasná chata mala dve predchodkyne. Pôvodne stála na inom mieste, v Medvedzom. Postavili ju na popud bobroveckej inteligencie v roku 1933, teda v období, keď sa začal rozvíjať turizmus v Tatrách. Bola to spoločná snaha a splnený sen Bobrovčanov.

„Po ťažkej práci dobre padne zaslúžený odpočinok v kľude a tichu,“ napísali do domáceho poriadku chaty. Tak to bolo už od začiatku a platí to tak doteraz.

Každý dal aspoň jednu latu

Chatu postavili zrejme preto, aby im poskytla útočisko od starostí života dole a zároveň získali výhodnú východiskovú polohu pre nástup na hrebeň Západných Tatier v začiatku jeho západnej časti.

Stavali ju dva roky a každý dom v Bobrovci dal na ňu aspoň jednu dosku.