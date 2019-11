Havária na odkalisku: Dolinou sa valila voda

Po daždi dve z troch odkalísk pri Dúbrave nevydržali nápor vody, nastal havarijný stav.

20. nov 2019 o 12:55 Martin Pavelek

DÚBRAVA. „Voda sa hnala dole dolinkou Kováčová ako tsunami vo výške rodinného domu,“ opisuje situáciu s potokom Palúdžanka nad dedinou Dúbrava Jozef Lukáč, predseda urbáru Kováčová Sokolče. Spolu s kolegami tam ťažil drevo.

Podľa neho sa voda zrejme kumulovala niekde v podloží a došlo k uvoľneniu svahu, pričom vznikla veľká erózna plocha.

„To nebola voda tečúca jeden deň dole slamenou strechou, ktorá sa dostala do doliny postupne. Tu sa uvoľnilo množstvo podzemnej vody, vyrazila ako štopeľ zo šampanského a letelo to obrovskou rýchlosťou dole dolinou. Vodná stena bola vysoká päť, šesť metrov. Tsunami. Kotúľali sa tam kamene ako osobné autá. Moje auto odnieslo dvesto metrov a ostal z neho šrot. To nemal šancu nikto zastaviť, bolo to niečo neuveriteľné. Našťastie sa mi podarilo tomu vyhnúť, uskočil som. Ale celá dolina je zdevastovaná na kašu.“

Čakajú na výsledky rozborov

Dolinou sa postupne prehnali až tri vlny. Po prvej, sa po približne pätnástich minútach voda vyčistila a z potoka sa stal bežný jarok. Lukáč opísal ďalšie udalosti. „Potom prišla druhá vlna, dosiahla asi len tretinu prvej a voda sa opäť vyčistila. Nakoniec sa privalila tretia, približne polovičná. Stál som pri tom a nechápal, to bol des. Prirovnal by som to k tomu, že tadiaľ pretiekol Váh. Už to nechcem zažiť.“

Udalosť sa stala minulý týždeň postavila na nohy samosprávy aj štátne orgány. Voda totiž so sebou zobrala množstvo kalov, ktoré tam roky ukladali pri ťažbe antimónu z miestnych baní.

„Sme sklamaní z prístupu niektorých štátnych orgánov, očakávali sme flexibilnejší prístup,“ povedal starosta Dúbravy Vladimír Janičina. „Niekde pláva rybka hore pupkom a všetci behajú a idú sa zblázniť. Takisto sa často hovorí o močovke, ktorá je organického pôvodu a príroda sa s ňou dokáže vysporiadať, tu máme ťažké kovy.“

Pochválil zamestnancov Povodia Váhu, ktorí odobrali vzorky hneď kalov aj po odtoku. „Vzorky sme odobrali aj my, dali sme ich analyzovať súkromnej firme. Čakáme na výsledky.“ Starosta zverejnil výzvu, aby ľudia nevstupovali do priestorov odkalísk.