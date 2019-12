Zabudnutý odbor sa darí oživiť, záujem žiakov rastie

Zamestnávateľom, obchodníkom, chýba takmer celá generácia odborne vzdelaných ľudí. Školy ich prestali vychovávať a teraz to treba naprávať.

28. nov 2019 o 5:40 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Systém duálneho vzdelávania, teda keď si zamestnávatelia priamo vychovávajú zamestnancov už medzi stredoškolákmi, nie je nič nové. Len sa na to v posledných rokoch akosi pozabudlo a na trhu chýbajú odborne vzdelaní ľudia.

Napraviť to nie je jednoduché, no na Liptove a Orave sú firmy a školy, ktoré sa už pustili do práce. Neľahkej, ale ako sa ukazuje, viac ako žiadanej.

Prvákov majú viac

Minulý rok otvorili na Hotelovej škole v Liptovskom Mikuláši štvorročný odbor obchodný pracovník.

Žiaci počas školy aktívne praxujú priamo v prevádzkach, teda obchodoch.

Nie je to nuda, každého pol roka menia prevádzku, aby si vyskúšali prácu v rôznom prostredí. Týždeň sú na praxi, týždeň v školskej lavici.

„Vyzerá to výborne. Prvý rok máme úspešne za sebou, všetci minuloroční prváci sú dnes druháci a do prvého ročníka nám nastúpilo viac študentov,“ povedal Jakub Frackowiak, prevádzkovo personálny riaditeľ spoločnosti CBA Verex.

Kým vlani v projekte duálneho vzdelávania študovalo 16 prvákov, tento rok ich je 19, aj keď pôvodne sa prihlásilo 24 žiakov.

Žiakov vnímajú ako súčasť pracovnej rodiny

Projekt duálneho vzdelávania sa podľa Frackowiaka rozbehol veľmi dobre. „Naďalej rozvíjame projekt v spolupráci s Coop Jednotou Liptovský Mikuláš. Máme náš spoločný projekt, aj keď sme konkurencia, v niektorých veciach je potrebné sily spojiť.“

Firmy si žiakov rozdelili, polovica praxuje v CBA Verex, polovica v Jednote. Takto je to počas celého štúdia.

Čomu pripisuje Jakub Frackowiak vyšší záujem v porovnaní s minulým rokom? „Pravidlá a benefity sú veľmi dobre nastavené. Máme spätnú väzbu od študentov aj z predaní, že projekt duálneho vzdelávania, ako ho robíme my, má dobrý cveng.“

Je za tým hora práce. Už teraz spustili náborovú kampaň, hoci termín na podanie prihlášok na štúdium na strednej škole je do konca marca. Oslovujú školy a kde im poskytnú priestor, tam prídu.

„Venujeme sa tomu, žiakov neberieme ako učňov, ako sa to bralo kedysi. Od prvého kontaktu s nimi, keď prejavia záujem o duálne vzdelávanie v odbore obchodný pracovník, berieme ich ako budúcich partnerov alebo spolupracovníkov a začíname ich vťahovať do našej pracovnej rodiny. Nestretávame sa na pôde školy, ale priamo tu, v centrále spoločnosti. Ukážeme im, ako všetko funguje, ako to beží v sklade, v administratíve.“

Druháci na prevádzkach brigádovali aj v lete

Spoločnosť, ako budúci zamestnávateľ, prispieva študentom na ubytovanie, veď odbor študujú až žiaci z Oravy. Ďalej prispievajú aj na cestu za praxou, ale čo je dôležité, žiaci dostávajú prospechové štipendium.

„Chceme, aby žiaci dosahovali dobré výsledky nielen na praxi, ale aj v škole, preto sa ich snažíme motivovať. Oproti predchádzajúcemu roku máme teraz jednu zmenu. Vlani sme prospechové štipendium dávali na základe polročných výsledkov, teraz to robíme každý štvrťrok.

Druháci sú spokojní, aj ich inštruktori si pochvaľujú,“ doplnil riaditeľ s vysvetlením, že inštruktori sú špeciálne vyškolení vedúci prevádzok, alebo ich zástupcovia. Musia to byť však ľudia s odborným vzdelaním alebo praxou. Okrem toho sú školení tak, aby dokázali viesť a učiť žiakov. „Naozaj im z mojej strany patrí uznanie.“

Inštruktori prvých študentov hodnotia veľmi dobre. Dokonca si ich vyžiadali aj cez leto na brigády a oni bez problémov prišli. Niektorí druháci chodia brigádovať aj mimo praxe, nad rámec toho, čo majú povinné. „Samozrejme, aj za to sú ohodnocovaní.“

Študenti sa môžu zamestnať na viacerých pozíciách

Spoločnosť CBA Verex má v súčasnosti 31 prevádzok na Liptove a Orave, dve veľkoobchodné základne v Tvrdošíne a Liptovskom Mikuláši. Zamestnávajú 404 ľudí na rôznych pozíciách, teda aj študenti sa môžu uplatniť kdekoľvek.

„Robíme všetko preto, aby ku nám naši študenti nastúpili po štyroch rokoch úspešného štúdia. Po prvom roku práce, získavajú od nás benefit do výšky tisíc eur.“

Prváci praxujú v obchodných prevádzkach, druhákov zoberú do veľkoskladov a tretiaci si budú môcť vyskúšať aj prácu v administratíve. „Tým najlepším tretiakom ponúkneme možnosť uzatvoriť zmluvu o budúcej pracovnej zmluve. Skončia školu a majú istotu zamestnania v prostredí, ktoré poznajú.“

Pretože je o štúdium záujem aj na Orave, na budúci rok otvoria strediská odborného vzdelávania aj tam.

Privítali by lepšiu pomoc od štátu

„Toto je jednoznačná cesta, ako vrátiť odborne vzdelaných ľudí do prevádzok, i keď by sme privítali lepšiu podporu štátu s osvetou o duálnom vzdelávaní,“ hovorí Frackowiak aj z pozície podpredsedu sekcie pre vzdelávanie a poradenstvo Zväzu obchodu Slovenskej republiky.

„Jednoznačne by som to poradil aj ostatným firmám. Napríklad Stredná odborná škola obchodu a služieb v Bratislave už má prvých absolventov. Podarilo sa im to rozbehnúť skôr. Urobili si štatistiky a z nich vyplynulo, že 60 percent zostalo pri zamestnávateľoch, u ktorých vykonávali prax. Ďalších 10 až 12 percent zostalo v odvetví a šesť percent pokračovalo ďalej na vysokú školu. To sú zatiaľ výborné čísla."