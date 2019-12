Banské kaly majú po havárii stále pod oknami

Roztrhnuté odkalisko v dúbravských baniach, kde sa ťažil antimón, spôsobili v dedinách katastrofu. Kal zatiaľ nikto nevyzbieral.

3. dec 2019 o 5:55 Ľubica Stančíková

SVÄTÝ KRÍŽ. Vyzerá ako neškodný dunajský piesok. Ľudia ho majú v záhradách medzi kríkmi, naplavený je po celej dedine. Nie je to piesok. Je to kal z baní, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou obsahuje antimón, jedovatý arzén a nebezpečné kovy.

Ľudia zo Svätého Kríža sa takmer tri týždne po havárii na odkalisku v Dúbravskej doline stále pozerajú z okien na nánosy kalu. Majú ich doslova pod oknami. Nikto im s istotou nevie povedať, čo presne obsahuje. Testy trvajú dlho, no vzhľadom na to, čo sa v dúbravských baniach ťažilo, je jasné, že obyčajný piesok to nebude.

Súvisiaci článok Havária na odkalisku: Dolinou sa valila voda Čítajte

Ľudia ani nevedia, či sa kalov môžu dotýkať, čo s nimi majú robiť a kam ich majú vyviezť.

Zima na Liptove je ale neomylná, čoskoro začne snežiť a mrznúť. Domáci sa boja, že banské kaly v ich dvoroch zakryje sneh a kompetentní na ne zabudnú.

Obrovská rana pre prírodu

„Už včera bolo neskoro,“ povedal starosta Svätého Kríža Dušan Matejka. Najviac kalov medzi domami je práve u nich.

„Je to obrovská rana pre prírodu. Keď niekde do rieky spadne auto, okamžite sa stavajú zábrany, aby sa znečisťujúce látky nedostali do vody. My tu máme po poliach a pri riekach tony banského kalu. A nikto s tým nič nerobí.“

Vo štvrtok 14. novembra počas mimoriadnych dažďov a povodní rozbujnený potok strhol odkalisko, ktoré zostalo po ťažbe antimónu v Dúbrave. Obrovská masa sedimentov sa valila dolinou, cez dediny až do Liptovskej Mary. Na mieste odkaliska zostal veľký kráter.