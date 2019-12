Podtatranské derby Liptáci nezvládli

Mikulášania odohrali dve stretnutia v hokejovej najvyššej Tipsport lige.

2. dec 2019 o 18:00 TASR, Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejisti Liptovského Mikuláša zvíťazili v stredu v 25. kole Tipsport ligy doma nad Budapešťou 3:2 a odpútali sa z dna tabuľky. Tam klesli Nové Zámky, ktoré doma prehrali s Popradom 1:3. Zvolen a Trenčín predĺžili víťazné série, v šlágri zdolala Banská Bystrica doma Nitru 5:2. Slovan už v utorok prevalcoval doma Detvu 11:0.

MHk 32 Liptovský Mikuláš – MAC Újbuda 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Góly: 19. Kurali (Vybiral, Ru. Huna), 35. Oško (Vybiral, Ru. Huna), 44. Ri. Huna (Lunter) – 4. Sofron (McNally, Klempa), 15. Bodó (Langkow, Nagy). Rozhodovali: Valach, Nagy – Šoltés, Kis-Király, vylúčení: 2:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 750 divákov

Liptovský Mikuláš: Zalivin – Petran, Droppa, Nemec, Kurali, Mezovský, Roman, Smutný, Dlugoš – Sukeľ, Piatka, Lunter – Vybiral, Oško, Ru. Huna – Ri. Huna, Uhrík, Haluška – Michalík, Kalousek, Nechaj

Povedali po zápase

Domáci tréner Anton Tomko:

„Zápas sme začali zle. Súper využil naše zaváhania a strelil dva góly. Teší ma, že chlapci svojou bojovnosťou dali kontaktný gól a po ňom sa naša hra zlepšila. Druhá tretina sa skončila remízovým stavom, aj keď súper mal pred koncom tejto tretiny obrovské dve gólové šance. Netrúfam si odhadnúť, ako by to dopadlo, keby sme inkasovali gól do šatne. Tretiu tretinu sme išli do vedenia, ktoré sme si ubránili aj po záverečnej súperovej hre bez brankára. Aj v tomto zápase sme boli v oklieštenej zostave. Stále nám chýbajú – a nevieme presne povedať, kedy sa do zostavy vrátia – Macík, Lištiak, Robo Huna, Stehlík a Kriška, ktorý je v treste. Kriška dostal stopku na päť zápasov, ale chceme požiadať o odpustenie zvyšného trestu. Je to päť hráčov zo základnej zostavy. Chlapcov, ktorí boli dnes na ľade, musím za predvedenú hru a bojovnosť pochváliť.“

Richard Huna:

„Treba nám zbierať body, aby sme postupne dostali vyššie z dna tabuľky. Prvá tretina nám moc nevyšla a hostia z Budapešti boli na koni. Druhá a tretia tretina už boli lepšie a dali sme viac gólov ako náš súper a to je dôležité. Každé víťazstvo prispeje aj k pozitívnej psychike mužstva a povzbudí nás to do ďalších bojov.“

Brankár Romančík nastúpil do stretnutia na záskok za Zalivina, ktorý mal menší problém s výstrojom:

„Toto víťazstvo bolo pre nás veľmi dôležité. Zásluhu na víťazstve má predovšetkým celý tím a v bránke dobre vychytal Zalivin. Ja som naskočil naozaj len na pár sekúnd, vykryl som jednu nebezpečnú strelu. Pre brankára je takéto zaskočenie narýchlo dosť nepríjemné, ide rovno z lavičky nerozchytaný a zmrznutý – zatuhnutý. Ale som rád, že som to zvládol. Dokonca pokladník šatne Marcel Petran odo mňa pýtal do pokladničky za čisté konto, ale rýchlo som ho vyviedol z miery.“

27. kolo hokejovej Tipsport ligy



HK Poprad – MHK 32 Liptovský Mikuláš 8:0 (5:0, 3:0, 0:0)

vylúčení: 5:4, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1474 divákov.

Liptovský Mikuláš: Romančík (13. Zalivin) – Dlugoš, Petran, Kurali, Nemec, Roman, Mezovský, Smutný – Lunter, Piatka, J. Sukeľ – Ru. Huna, Oško, Vybíral – Nechaj, Uhrík, Ri. Huna – Kalousek, Surový

Liptovský Mikuláš sa v Poprade predstavil v oklieštenej zostave na tri kompletné útočné formácie bez kapitána Martina Krišku a Róberta Hunu.