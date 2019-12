Mikuláš body nebral

MHK32 Liptovský Mikuláš znovu klesol na dno tabuľky.

9. dec 2019 o 9:00 TASR

28. KOLO

Stretnutie medzi domácim MHK32 Liptovský Mikuláš a Košicami sa neodohral kvôli technickému problému s ľadovou plochou (v jednom rohu klziska nebol poriadne namrazený ľad, bola tam len ľadová kaša).



„V popoludňajších hodinách nám prevádzkovateľ zimného štadióna oznámil tento technický problém s ľadovou plochou, že nemrazí ľad v jednej časti plochy.

Okamžite sme to začali riešiť. Bohužiaľ sa to do začiatku zápasu nepodarilo odstrániť a rozhodcovia po zmapovaní situácie zápas odpískali,“ ozrejmil nepríjemnú situáciu generálny manažér mikulášskeho klubu Milan Čanky a doplnil ďalšie kroky k prípadnej dohrávke tohto stretnutia. „To, či sa zápas odohrá niekedy v budúcnosti, v náhradnom termíne, je otázne. My sme sa vyjadrili, rozhodcovia sa vyjadrili spísal sa zápis. Následne sa to posiela na športovú radu, ktorá rozhodne. Podľa regúl to vyzerá však na kontumáciu, uvidíme, pretože bol to technický problém, ktorý nebol zavinený z našej strany čo sa organizácie týka.“

Prevádzkovateľ JL Arény Ján Laco:

„Musíme si reálne povedať. Hracia plocha má už svoje roky, a preto je po životnosti. Naši ľadári robia denne všetko preto, aby ten ľad bol taký, aký by mal byť. Bohužiaľ, na dnešné stretnutie sa vzniknutý technický problém už nepodarilo odstrániť. Ťažko teraz rýchlo povedať, čo to spôsobilo. Hneď zajtra má prísť servisná čata, aby sa problém podarilo odstrániť v čo najrýchlejšom možnom čase a aby sa sezóna mohla bezproblémovo dohrať.“

Konečné rozhodnutie padlo po uzávierke našich novín.

29. KOLO

V piatok (6. 12.), keď prebiehalo 29. kolo najvyššej hokejovej súťaže, mali hokejisti domáceho MHK 32 voľno, a tak ste ich mohli stretnúť na tradičnom Mikulášskom jarmoku ako hostiteľov. V jednom z predajných stánkov svojho partnera predávali vianočný punč. Mohli ste sa s nimi porozprávať, odfotiť či dostať podpis kartu s venovaním.

30. KOLO

MHK 32 Liptovský Mikuláš – MAC Újbuda 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Góly: 52. Piatka (J. Sukeľ, Kriška) – 31. Sorfon (Klempa, Carlisle), 40. Pitt (Sorfon, Klempa). Rozhodovali: Goga, Valach – Jedlička, Jurčiak, vylúčení: 7:6 na 2 min, navyše Mezovský – Pitt obaja 5+10 min + DKZ za bitku, Langkow 10 min za nešp. správanie sa, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1115 divákov.

MHK 32 Liptovský Mikuláš: Romančík – Droppa, Petran, Kurali, Nemec, Roman, Mezovský, Kramár, Smutný – Kriška, Piatka, J. Sukeľ – Vybíral, Oško, Ru. Huna – Ri. Huna, Uhrík, Lunter – Nechaj, Lištiak, Surový

V úvodnej tretine boli aktívnejší domáci hráči. V 6. min Rudolf Huna našiel Vybírala, ktorý rozozvučal žŕdku Bálizsovej bránky. Liptáci postupne zvyšovali