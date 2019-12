Spod rúk liptovských stolárov vychádzal ikonický nábytok

Liptáci to s drevom vedeli.

14. dec 2019 o 9:08 Ľubica Stančíková

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Vraj aj Majster Pavol z Levoče by bol spokojný s prácou liptovských nábytkárov.

Nábytok z Liptova žil s generáciami rodín. Spálňa Lalia a Karla, sedacia súprava Pamír a obývačková zostava O-47 bola taká úspešná, že sa vyrábala 17 rokov a vyvážala do zahraničia.

Do 80. rokov vyrobili toľko nábytku, že keby ho všetok naložili na vlak, ten by bol dlhý od Bratislavy do Košíc. Je neuveriteľné, v akých podmienkach ho vyrábali.

V starej fabrike po kožiaroch, múry podopreté brvnami, aby chlapom nespadla na hlavu strecha.

Na fabriku boli nalepené bytovky a ich obyvatelia štyridsať rokov dýchali znečistený vzduch. Pracovali v priestoroch, kde bola pred nimi výrobňa remeňov.

Keď si chlapi naukladali drevo na sušenie, po zime ho už nenašli. Prepadlo sa do jám, ktoré tam zostali po vyčiňovaní koží.

Jozef Taraba nastúpil do nábytkárskeho závodu Nový domov začiatkom 60. rokov na pozíciu technológa. Prepracoval sa na vedúceho výstavby nového závodu a po revolúcii bol jeho riaditeľom. Stolárstvo má v krvi, to po otcovi.

Živnostníkom zobrali dielne

Ľudia tak často nemenili zariadenie domácností, a tak je viac ako možné, že nábytok z Nového domova ešte aj teraz tvorí zariadenie slovenských spální a obývačiek.

Prečo bol Liptov kolískou stolárov? Jozef Taraba hovorí, že dôvod netreba hľadať len v posledných desaťročiach, treba zájsť ďalej.

„Liptov patril a stále patrí k najhornatejším krajom na Slovensku. Drevospracujúce remeslá u nás majú naozaj dávnu históriu. Najstarší údaj o spracovaní dreva v remeselnej výrobe nachádzame už v 12. až 13. storočí.“

Liptovskí stolári vyrábali nábytok pre maďarský parlament a na medzinárodnej výstave v Paríži v roku 1900 získali československí nábytkári, medzi nimi Liptáci, druhé miesto.

Do znárodnenia pracovalo na Liptove množstvo stolárskych dielní. Čo kus, to originál, stolári museli byť aj dizajnérmi. A ak si netrúfali, existovali katalógy nábytku s návrhmi od architektov aj s konštrukčnými plánmi.

Spod ich rúk vychádzali poctivé skvostné kúsky v umeleckom štýle art deco. Taraba hovorí, že v nábytkárstve to bol posledný umelecký smer.