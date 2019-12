Najlepší sú Bartoš a Lehotská

Mikulášsky futbalový Tatran vyhlásil svojich najlepších hráčov.

16. dec 2019 o 10:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Mikulášsky futbalový klub MFK Tatran Liptovský Mikuláš svoju sezónu skončil pred pár týždňami. Svoju poslednú tohtoročnú bodku dal však za sezónou len pred niekoľkými dňami v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši, a to slávnostným vyhodnotením najlepších svojich hráčov v jednotlivých kategóriách. Podujatie malo zároveň charitatívny rozmer, výťažok z tomboly putoval na pomoc mladej Amy, ktorá trpí svalovou dystrofiou.

Celý podvečer deviateho ročníka vyhodnotenia hráčov a hráčok sa niesol v duchu a hesla „Futbal je hra a hrať by sa mal človek pre radosť.“



V úvode galavečera vystúpil na pódium prezident MFK Tatran Liptovský Mikuláš Milan Mikušiak, ktorý pôsobí v klube už neuveriteľných 25 rokov. Pozdravil zúčastnených a prostredníctvom krátkej videodokrútky poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o rekonštrukciu futbalového štadióna MFK.

Následne sa začalo slávnostné vyhodnotenie v jednotlivých kategóriách, ktoré bolo spestrené zaujímavým programom detí zo základnej umeleckej školy a folklórnym súborom Ďumbier.

Tréner A mužstva Zaťko:

„Podujatia som sa zúčastnil druhýkrát a vždy ma niečím príjemným prekvapí. Pre samotných hráčov je to aj dobrá motivácia do budúcna, aby sa snažili na ihrisku podávať lepšie výkony. Vyhodnotení hráči si ceny zaslúžia. Ja by som chcel do toho hodnotenia doplniť aj skvelé výkony Ľuboslava Lauru a Tomáša Geráta, ktorí podávali skvelé výkony počas celej časti. (Laura bol zaradený aj do najlepšej jedenástky druhej ligy v jesennej často, pozn. redakcie)

Keby som pár slovami mal zhodnotiť našu jesennú časť musím povedať, že sme nevstúpili do sezóny tou správnou nohou. Mali sme tam prehry, ktoré nás mrzeli. Hráčov v úvode neobišli ani zranenia, čo bolo ďalším negatívom pri vstupe do sezóny. Od polovice jesennej časti sa mužstvo zastabilizovalo - ako vo výsledkoch, tak i v hernom prejave. Do tabuľky sme pripisovali body a momentálne nám patrí šiesta priečka. Je to dobrá východisková pozícia pred jarnou časťou.

Kapitán Richard Bartoš bol vyhlásený za najlepšieho hráča klubu A mužstva:

„Počas sezóny boli prehry aj výhry. Držíme sa momentálne v strede tabuľky, čo