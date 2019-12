Hokejové béčko opäť prehralo až v závere stretnutia

Na domácom mikulášskom ľade MHK32 Liptovský Mikuláš privítal poľského súpera UKS MOSiR Sanok. V zápase boli domáci 50 minút lepším mužstvom. V závere však prehrali.

16. dec 2019 o 12:22 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Domáci desať minút pred koncom vyrovnaného zápasu vyhrávali rozdielom jedného gólu 2:1, no v závere ich súper preskočil a dokázal zvíťaziť 4:2.

Pozápasový postreh

Erika Jančeka:

„Hrali sme v dobrom tempe, v plnom nasadení, ale opäť sa nám vypomstil záver stretnutia. Neviem, čo sa stalo, či nám došli sily alebo chýbalo to športové šťastie. Je to veľká škoda, na poľského súpera sme určite mali a do tabuľky sme si mohli pripísať dáke body. Táto prehra mrzí.“



V pozícii trénera bol tento- krát dlhoročný skvelý mikulášsky hokejista, ktorý za Béčko aj hráva, no momentálne je zranený, Anton Kalousek:

„Dnes to bol vyrovnaný hokej na oboch stranách. Ale znovu rozhodol záver stretnutia. Súper nás potrestal strelami spomedzi kruhov a tým aj rozhodol zápas. Posledný gól už bol do prázdnej brány, keď sme hrali bez brankára. Musím byť trošku kritický aj sám na seba. Chýbajú nám tréningy, na ktorých sa nevieme pozbierať v plnom počte, a to môže byť jeden z kľúčových momentov, prečo nám v závere dochádzajú sily.“

Anton Kalousek si tým, že hrá v druhej lige za mikulášske béčko, splnil aj dávny sen zahrať si spoločne so svojím synom v jednom mužstve majstrovský zápas.

13. kolo

MHk 32 Liptovský Mikuláš B – UKS MOSiR Sanok 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)

102 divákov

MHK32 B: J. Melna, M Grego, R. Fiala, J. Halaj, S. Kalousek, A. Nechaj, L. Rec, S. Danko, M. Šoltís, D. Bacúr, M. Židek, J. Revaj, A. Karas, M. Staroň, E. Janček



TABUĽKA

1. Rimavská Sobota 12 10 0 1 1 74:24 31

2. Humenné 12 9 1 1 1 73:26 30

3. Sanok 12 7 1 0 4 50:40 23

4. Kežmarok 11 4 3 1 3 44:57 19

5. Bardejov 11 6 0 0 5 36:27 18

6. Trebišov 12 4 0 1 7 47:48 13

7. L. Mikuláš B 12 3 0 0 9 24:68 9

8. Sabinov 11 2 0 1 8 29:57 7

9. Gelnica 11 2 0 0 9 33:63 6

