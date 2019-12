Kajakári hrali proti tenistom

V budúcnosti možno príde na Liptov aj tenista Novak Djokovič.

17. dec 2019 o 11:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Dva popredné slovenské športy a jeho protagonisti – vodní slalomári a tenisti, si zmerali sily, ale v úplne inom športe, na aké sa špecializujú.

Stretli sa na ľade v hokejovom zápase.



Podujatie už v tradičnom čase pred ukončením roka písalo s menšími prestávkami štvrtý ročník. Buly bolo vhodené v mikulášskej JL aréne. Za vodákov hrali napríklad aj dvojnásobný olympijský víťaz Michal Martikán, majster Európy Ján Šajbidor, olympionik Jakub Grigar, majster sveta do 23 rokov Martin Halčin či prezident Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode Ivan Cibák.



Na opačnej strane v červených dresoch sme mali možnosť vidieť aj Miloša Mečířa, Braňa Stankoviča či trénera svetového tenistu Djokoviča Mariana Vajdu.

Zaujímavý zápas obohatil v kajakárskom drese aj strieborný medailista z hokejových majstrovstiev sveta brankár Ján Laco, ktorý hral v zadných radoch (obrancu).

V prvých minútach stretnutia sa hráči doslova oťukávali a zisťovali, kto ako hrá. No zápas po pár minútach nabral na obrátkach. Vodáci v domácom prostredí hrali veľmi svižne. Súpera nepúšťali k veľkým šanciam a viac-menej udávali tempo.

V polovici druhej tretiny vyhrávali vysoko 5:1 a všetko naznačovalo, že to bude jasné víťazstvo vodákov.

Po druhej tretine sa skóre začalo meniť. Cez prestávku sa tenisti zomkli a povedali si, že výsledok musia minimálne znížiť. No a darilo sa im to.

Zaskočení vodáci razom videli na svetelnej tabuli remízový stav a začali biť na poplach.

Otvorili obranu, sily presunuli do útoku – a to sa im vypomstilo. Z rýchlych brejkov tenisti vyťažili, čo sa dalo a v závere stretnutia vyhrávali 7:5. Stav si už podržali a zaslúžene zvíťazili.

V priateľskom hokejovom stretnutí však nešlo ani tak o výsledok, ale hlavne o stretnutí sa po rokoch s vynikajúcimi športovcami, trénermi a priateľmi.



Ako videli hokejový zápas jeho protagonisti

Michal Martikán:

„Som rád, že po roku nám to opäť vyšlo a stretli sme sa na ľade. V samotnom zápase nešlo ani tak o výsledok, aj keď každé mužstvo chcelo, samozrejme, zvíťaziť, ale bolo to predovšetkým o upevnení vodnoslalomárskych a tenisových vzťahov, ktoré sú na vysokej priateľskej úrovni. Hlavné je, že sme mali dobrý pocit z hry, aj keď sme prehrali. Vypotili sme sa, zašportovali si, nikto sa nezranil, čo je najdôležitejšie.“



„Dúfam že na vode mi to pôjde lepšie ako na ľade, nemám s hokejkou a na korčuliach taký cit ako s pádlom,“ s úsmevom začal rozprávať kajakár Jakub Grigar a pokračoval: „Pre mňa zahrať si v tomto zápase po boku takých zvučných mien, ako boli na ľade, bola veľká česť, veď ešte ako malý som ich mohol sledovať len v televízii – a teraz boli tu. Som rád, že som sa mohol zápasu zúčastniť.“



To, že športovci sú všestranní, skonštatoval aj strieborný hokejový brankár Ján Laco.

„Bolo vidno hneď od začiatku že športovci to proste majú v sebe. Môžem povedať, že ma celkom príjemne prekvapili, ako dobre im to išlo či na našej kajakárskej strane, tak i na súperovej.“

V červenom tenisovom drese to veľmi dobre išlo aj bývalému slovenskému profesionálnemu tenistovi, olympijskému víťazovi zo Soulu z roku 1988 Miloslavovi Mečířovi.

„ Zorganizovať toto stretnutie muselo chalanov stáť veľa úsilia, za čo im vopred ďakujem. Vždy si rád prídem zahrať proti kajakárom. Je to dobrá priateľská komunita a mám tam veľa známych. Ja som v hokeji vyslovene úplný amatér, síce som začal hrávať už ako malý chlapec na zamrznutých jazierkach, no neskôr som sa naplno venoval len tenisu. Po mojej tenisovej kariére, keď som skončil s tenisom v mojich 26 rokoch, som sa k hokeju vrátil. Teraz počítam, že hokeju sa venujem skoro 25 rokov, to je dlhšie ako tenisu,“ s úsmevom poznamenal Mečíř a dodal: „V zápase sme mali asi veľké šťastie, pretože vodáci vyhrávali už 5:1 a som si myslel, že to je koniec, ale nejak sme to dotiahli do víťazného konca. Ale určite to už chalani spomínali, nejde tu o výsledok, ale o stretnutie priateľov športu.



Do zápasového duelu medzi vodnými slalomármi a tenistami sa po dvoch rokoch vrátil aj tréner Marian Vajda:

„Hokej po tenise je jeden z mojich najobľúbenejších športov a rád využijem príležitosť, lebo nemám ich veľa, ísť si zahrať a k tomu ešte takýto zaujímavý zápas. Vodáci sa po rokoch veľmi zlepšili, čo bolo vidno aj na výsledku v polovici stretnutia. Vravím si – to bude debakel. Ale v šatni cez prestávku sme si povedali, že musíme zapnúť, streliť dáky gólik a ako zázrakom sa nám podarilo aj vyhrať, je to neuveriteľné. Presne o tomto to je – o priateľských emóciách a príjemných stretnutiach.“

Mariánovi sme položili otázku, či hokej hráva aj jeho tenisový zverenec Djokovič a či by bola možnosť, že by sme ho v budúcnosti mohli vidieť v tomto stretnutí.

„No, už sa stretol s korčuľami. On hokej hráva hlavne na hernej konzole, so svojím bratom mávajú veľmi pestré zápasy. Ale rád si ho zahrá, veľmi rád hrá aj basketbal, ktorý je u nich populárnejší. Už viackrát som ho volal k nám na Slovenskom. Chcel vidieť naše Tatry, a keď tu bude a budeme hrať ďalší takýto zápas, určite ho zoberiem k nám do tímu,“ ukončil Vajda.



Vodní slalomári – Tenisti 5:7

Vodáci: I. Mišura, M. Martikán, T. Mrtikán, J. Grigar, J . Šajbidor, M. Halčin, T. Kučera, Ro. Hric, Ra. Hric, L. Magura, I. Cibák, D. Plánovský, J. Laco, M. Skubík

Tenisti: Mečíř, Vajda, Stankovič, Roman, Jastrabík, Zaturecký, Šproch, Šproch, Šproch, Roman, Gašparec,

