Budúcnosť mládežníckeho hokeja je po prestupe do vyšších tried nejasná.

18. dec 2019 o 12:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Začínajúcim mladým hokejistom sa pred siedmimi rokmi, po založení neziskovej organizácie Hokejové talenty Liptova (HTL), začali venovať jeho zakladatelia na čele s Martinom Cibákom. V prvom rade zabezpečili celý hokejový výstroj pre deti do 10 rokov a vymysleli systém požičiavania výstroja, ktorý funguje dodnes. Tento systém bol veľkým základom pre mnohých začínajúcich hokejistov. Pod svojimi krídlami mali dve najmenšie hokejové prípravky, teda jednotku a dvojku.

Základňa sa rozrástla

Po dvoch rokoch od fungovania organizácie sa rozhodli, že svoj zámer pomôcť mladým hokejistom rozšíria až po kadetov, teda deti 9. ročníka. A fungujú tak dodnes. Ich momentálnu členskú základňu tvorí 256 detí, o ktorých sa stará 14 trénerov. Krátkodobý plán občianskeho združenia HTL je mať do dvoch rokov 300 detí a pomôcť k tomu, aby mal aj projekt v Liptovskom Hrádku v tamojšom Športovom komunitnom centre.

Do ich veľkého portfólia pre rozvoj liptovského hokeja patrí predovšetkým nábor nových členov. Organizujú školský korčuliarsky program, besedy v školách, škôlkach a rôzne náborové akcie na ľade. Jednou z najdôležitejších a kľúčových veci vo vzdelávacom programe je, ako tomu hovoria tréneri, komunikačný tro-juholník rodič, tréner, dieťa.



Vráťme sa teda k samotnému začiatku. Od otvorenia a založenia projektu na podporu mladých hokejových talentov ubehlo už sedem rokov. Tí hokejisti, ktorí začínali od založenia talentov, hrajú momentálne v siedmej triede. Na nedostatok hráčov sa sťažovať nemôžu. Horšie je to už od ôsmej triedy a vyššie. Tam je veľkým problémom nedostatok hráčov, je tam doslova diera, pretože v minulosti sa upustilo od školských náborov či iných programov na rozvoj mládežníckeho hokeja. Aj preto sa im v doraste či juniorke výsledkovo nedarí uchytiť a v zápasoch sa trápia. Čiže v prvom rade sú počty a potom kvalita s tým spojená.

Žiaci v HTL teda idú svojou cestou a v zápasoch sa im darí napĺňať ambície trénerov a hokejového rozvoja podľa predsavzatí a cieľov v metodike.

Neistá budúcnosť

Ako to teda bude ďalej, keď mladí hokejisti v budúcej sezóne odídu po siedmich rokoch z talentov a prejdú pod vedenie mikulášskeho klubu? Opýtali sme sa zakladateľa a člena správnej rady HTL Martina Cibáka.

„Veľmi trefná otázka. Toto isté sa pýtame aj my. No nemáme na to žiadnu konkrétnu odpoveď. Momentálne je vlastník klubu MHK 32 mesto Liptovský Mikuláš, ale vieme, že by mal byť ponúknutý na odpredaj. Nevieme, kto v budúcnosti bude prevádzkovateľ či dokonca majiteľ klubu MHK 32. Nevieme, aká bude vízia nového vedenia o ďalšej budúcnosti, nevieme, kto budú ich tréneri. Môže sa stať, že majiteľ nebude z liptovského regiónu a bude mať s klubom iné plány. Rodičia deti sa nás pýtajú to isté a my sme doslova bezradní. Veď o naše mladé talenty sme sa starali dlhé roky, sledovali sme ich vývoj, ich hokejový rast, dali sme im naozaj veľa. Neboli by sme určite radi a veľmi by nás mrzelo, keby museli kvôli neistej budúcnosti s hokejom skončiť,“ uzavrel Martin Cibák. Situáciu ohľadom mikulášskeho hokeja a samotného klubu budeme sledovať a budeme vás o prípadných zmenách informovať.

