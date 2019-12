Vicemajster sveta brankár Ján Laco opäť hrá hokej

Pripustil, že možno ho ešte niekedy uvidíme aj v profilige.

21. dec 2019 o 13:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Strieborný medailista z majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2012 brankár Ján Laco po ukončení aktívnej, nie však definitívnej, kariéry je opäť na ľade. Tentokrát v opačnej pozícií. Strely už nechytá, ale rozdáva.

Ján Laco má hokej stále rád a nezanevrel naň ani po aktívnej profi kariére. Ako nám povedal, asi mu chýbal zápasový adrenalín, a tak v rámci športovo-pohybovej aktivity začal opäť hrať hokej a nastúpil do zápasového kolotoča v Liptovskej hokejovej lige. Hráva na útočnej pozícii priamo na hrote za tím Titánov v divízii B.

Opäť na ľade, aké to bolo?

Po tej dlhej pauze, čo som nehrával, som viac-menej nerobil nič. Padlo mi to aj vhod, že ma chalani pozvali k sebe do tímu. Hokej mám rád a baví ma, aj keď to nie je úplne ten vrchol, čo som doteraz hrával a dokonca aj na úplne inej pozícií. Ale sme dobrá partia, človek sa vypotí, zahráme všetko, ako má byť.

Celú svoju doterajšiu kariéru ste boli v bráne, teraz ste v pozícii útočníka na centri. V čom je to iné?

Vo všetkom, samozrejme. Predovšetkým to vnímanie priestoru okolo vás je na úplne inej dimenzii. V bránke viete odkiaľ pokiaľ a že za čiaru nesmie prejsť žiadny puk. Pričom to klzisko pre mňa je zrazu otvorená plocha. Aj s hokejkou je to o inej zručnosti ako s brankárskou. Trošku si na to zvykám, chce to ešte tréning.

Z pohľadu útočníka teraz asi viete, kde máte vystreliť, keď vidíte, že brankár stojí inde, ako by mal?

Určite viem zhodnotiť brankára, či viac vyráža pred seba, či chytá priamo do