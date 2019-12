Chlebovú prezývajú aj obojživelník

Vodná slalomárka Ivana Chlebová, členka Kanoe Tatra Klubu Liptovský Mikuláš a Klubu bežeckého lyžovania Jasná Liptovský Mikuláš, trénuje po boku olympijskej víťazky Eleny Kaliskej.

22. dec 2019 o 13:00 Tomáš Kučera

Ivana Chlebová na spoločnom tréningu so zlatou olympioničkou Elenou Kaliskou. (Zdroj: Peter Mráz)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Vodná slalomárka Ivana Chlebová už vo svojich 16 rokoch dosiahla rad pozoruhodných výsledkov. Chlebová má prezývku aj obojživelník, pretože vo vodnom slalome preteká v kajaku aj kanoe. V zimnom období súťaží na bežkách a v jesennom období behá cezpoľné behy. Jej športová všestrannosť ju predurčuje k skvelým výsledkom aj do budúcnosti.

Vodáčka aj bežkyňa

Ivana Chlebová začala s vodným slalomom vo svojich siedmich rokoch. Je pod vedením skúseného a známeho trénera Petra Mráza, ktorý bol a je dlhoročným trénerom našej najúspešnejšej kajakárky – olympijskej víťazky Eleny Kaliskej. Peter Mráz je zároveň starý otec Ivany Chlebovej.

Vodnému slalomu sa naplno začala venovať v desiatich rokoch. Začiatky boli v tréningovej skupine s Terezou Kaliskou, Ester Kalisku, Filipom Stankom a Richardom Rumanským v spolupráci s trénerkou Stanislavou Smieškovou.

Vo svojich 12 rokoch začala behať aj na bežkách v klube KBL Jasná Liptovský Mikuláš, pod vedením trénera Pavla Ševčíka. Jej všestranný talent sa premietal do všetkých športov, ktoré skúšala. Po niekoľkých rokoch tréningu v kajaku sa v 13 rokoch začala venovať a pretekať aj na kanoe (C1), ako novej olympijskej disciplíne. V tom istom roku prešla aj do novej tréningovej skupiny, v ktorej trénovali spoločne s Leou Koniarovou a reprezentantkou v ženskom kanoe Monikou Škáchovou. Po roku Koniarová skončila aktívnu činnosť a do skupiny prišla dvojnásobná olympijská víťazka Elena Kaliská, ktorá je na vode obrovským prínosom a odovzdáva svoje dlhoročné skúsenosti mladším.

Prvé úspechy

Prvé väčšie úspechy po niekoľkých rokoch tréningu sa dostavili v jej 14 rokoch. Ako žiačka zvíťazila v celkovom hodnotení Európskeho pohára do 14 rokov – tak na kajaku, ako aj na kanoe. Svoju dominanciu potvrdila aj v nasledujúcich dvoch rokoch. Európsky pohár ovládla aj nasledujúce dva roky a v sezónach 2018 a 2019 v