Pri osade je veľká čierna skládka

Na brehu Belej v Pribyline vyrástla aj na slovenské pomery veľká nelegálna skládka komunálneho odpadu. Leží ho tam približne 1100 ton.

23. dec 2019 o 11:16 Martin Pavelek

PRIBYLINA. Obec s približne 1300 obyvateľmi je vstupnou bránou do Vysokých Tatier aj do Múzea liptovskej dediny. Preteká ňou riečka Belá, zaradená do európsky významného biotopu Natura 2000. Na jej brehu vyrástla aj na slovenské pomery veľká nelegálna skládka komunálneho odpadu. Leží ho tam približne 1100 ton.

Prečítajte si: Do Ondreja sa vrátil Ondrej Čítajte

Ten, kto ho tam uložil, spáchal trestný čin, preto sa problémom v roku 2017 začala zaoberať polícia. Po dvoch rokoch vyšetrovania ho zastavila, páchateľa nenašla. Všetci vedia, že smeti tam vyhadzujú Rómovia z osady.

Polícia ale nemôže uplatniť kolektívnu vinu a konkrétneho páchateľa nemá. Kto teda odpad odvezie a hlavne zaplatí jeho likvidáciu? Zdá sa, že Čierny Peter nakoniec ostane v rukách samosprávy.

Dajte nám ľudí, nech to odpracú

„Týmto problémom sa zaoberám už 25 rokov,“ povedal Pavel Meňhart, pracovník okresné úradu životného prostredia na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva. „Polícia oznámila, že zastavila vyšetrovanie z nepochopiteľných dôvodov. Liknavo pristupuje k hľadaniu vinníka. Práve píšem sťažnosť na prokuratúru.“

V roku 2017 odhadli obsah skládky na 913 ton. Odvtedy tam pribudlo ďalších dvesto ton. Náklady na jeho odvezenie a likvidáciu vypočítali na približne 50-tisíc eur. Pre takú malú dedinu to je vysoká suma. Smeti všetkého druhu ležia na urbárskych pozemkoch a pozemkoch štátneho Slovenského vodohospodárskeho podniku. Časť z nich odnáša voda, ´zdobia´ brehy malebnej riečky.

„Pre mňa nie je problém nariadiť to odstrániť obci podľa zákona,“ pokračoval Meňhart. „Zaplatia to ľudia. Ale tu sa musí zistiť vinník a ten nech to odprace. Ide o princíp. Kde je spravodlivosť?“

Odpad sa vraj nevyvážal

Skládke sa venuje aj enviroaktivista Rudolf Pado a Občianske združenie Tatry. V súvislosti s jeho blogom sa rozvírila internetová diskusia. V nej Renáta obviňuje samosprávou na čele so starostom Milanom Kohútom.

Prečítajte si: Miroslav Nemec: Bez priameho dôkazu súdy človeka neodsúdili Čítajte

„Treba sa pozrieť na príčinu. Tou je nečinnosť obce od roku 2006 vo veci rómskej osady. V Atlase rómskych komunít, ktorý bolo možné pripomienkovať, obec uviedla, že všetci v osade majú kuka nádoby, v osade sú kontajnery na triedený odpad a okrem toho 40-krát do roka majú veľkobjemový kontajner. Ak by toto bola pravda, pýtam sa, ako je možné, že v osade je taký bordel? Ako je možné, že obec pre účely atlasu klamala? Od splnomocnenca som čakala dôraznejšie vyjadrenie na margo starostu, pretože situáciu v obci veľmi dobre poznajú. V osade sa kontajner vyvážal veľmi sporadicky. Posledné tri mesiace, ako sa začali prípadom zaoberať na Okresnom úrade v Liptovskom Mikuláši, začal dávať kontajnery raz za dva týždne, predtým raz za mesiac, v zime aj menej. Neodvážal sa, lebo cesta do osady nebola ani posypaná a šmýkalo sa.“

S takým tvrdením nesúhlasí Meňhart. „Tam nie je problém s kontajnermi, ale s tým, aký neporiadok je okolo prázdneho kontajnera. Bol som tam ešte s bývalým starostom. Vtedy Rómovia povedali, dajte nám ľudí, ktorí to tam budú hádzať.“

Smeti vyhadzujú mimo kontajnera

Bráni sa aj starosta Milan Kohút.

„Veľkoobjemový kontajner tam je roky. Treba sa tých ľudí spýtať, prečo odpad hádžu mimo neho. Ale už treba tomu urobiť koniec. Už by bolo načase, aby postihli toho, kto to robí. Dokedy budeme prižmurovať oči, tváriť sa, že sa nič nedeje, a odstraňovať to na náklady samospráv alebo štátu?“

V dedine majú poplatok za likvidáciu komunálneho odpadu vo výške 8,30 eura. Na otázku, či poplatok nezvýšia, starosta odpovedal jasne. „Nebudeme ho zvyšovať, chceme byť sociálni. Ale aj tak 95 percent neplatičov za odpad je v rómskej osade.

Súvisiaci článok Banské kaly majú po havárii stále pod oknami Čítajte

Keby všetko fungovalo normálne, tak by sme im odpad ani nemali vyvážať, ale musíme, lebo by už boli zasypaní. Kontajner vyvezieme vždy, keď je plný. Tento rok to bolo 140 ton.“

Potvrdil, že čakajú na výsledok rozhodnutia Okresného úradu. Počíta aj s možnosťou, že odpad bude musieť odviezť obec.

„Budú si to musieť odpratať. Kto príde občanovi v obci pohrabať alebo vyviezť odpad? Veď zákony platia rovnako pre všetkých – Rómov aj Nerómov.“

Politici len rozprávajú

Rudolf Pado tvrdí, že s Rómami treba pracovať.

„Rómovia odtiaľ nezmiznú, ani sa nevyparia na inú planétu. Samospráva si za to môže sama. Až 1100 ton tam neuložíte za deň ani za dva týždne. Keď tam toho bol pár desiatok ton, malo sa to riešiť odvozom aj prácou s komunitou. Dá sa to. Začiatky sú veľmi náročné, ale na viacerých miestach sa už dosiahla zmena. Dokonca Rómovia triedia odpad. To, že to nerobia, je mýtus. Ale treba na to človeka, ktorý sa tomu bude venovať.“

Aj podľa neho sú pôvodcami skládky Rómovia z osady. „Máloktorý človek z majority si trúfne ísť s káričkou či autom do rómskej osady s odpadom. Nemyslím si, že by tam išiel takto provokovať.“

Poukázal na postoj politikov.

„Belá má hodnotu. Mrzí ma, že politici zaujali postoj mŕtveho chrobáka. Majú slogany, vyhlásenia, keď budeme pri moci, urobíme poriadok. No toto sú konkrétne problémy. Týkajú sa bezprostredne ľudí. Cez takéto veci vnímajú pomoc alebo, naopak, nepomoc. Ale politici to neriešia a ak, tak veľmi pomaly.“

Osobitnou kapitolou je využitie eurofondov na likvidáciu čiernych skládok. Schéma odstraňovania nelegálnych skládok sa stala terčom podvodov, vyšetrujú ich aj v Turci.

Na podnet OZ Tatry vyšetrovali použitie peňazí aj v Bardejove, kde dobrovoľníci zo združenia urobili rozsiahle monitorovanie mesta a približne 30 obcí. Zaregistrovali takmer 400 nelegálnych skládok odpadu.

„Potom okresný úrad v médiách tvrdil, že na niektorých bolo len niekoľko tašiek, vraj sú malé a bezvýznamné. Ale keď prišla výzva z eurofondov, zrazu sa tie skládky objavili, stali sa významné a ohrozujúce. V tejto oblasti fungujú vybavovači na odstraňovanie skládok. Neuveriteľne sa nadhodnocujú náklady, preto sa peniaze minuli rýchlo a odstránilo sa menej skládok, ako sa mohlo.“