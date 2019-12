Varte s nami 25. decembra: Kačacie prsia s figovou omáčkou

Tento recept by vám na dnes poradili študenti a pedagógovia Spojenej školy Ružomberok a Súkromnej Spojenej školy EDUCO, Slanická osada, Námestovo.

25. dec 2019 o 8:40 Spojená škola Ružomberok a Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, Námestovo

Vianočná hubová polievka so smotanou

Ingrediencie: 70 g sušených húb, 1 bujón hubový, celé čierne korenie, 250 ml kyslej smotany, 250 ml smotany na šľahanie, bobkový list, 2 lyžice octu, 1 lyžica kryštálového cukru, 2 lyžice hladkej múky, soľ, 1,8 litra vody, 50 g masla, 5 zemiakov, 1 cibuľa.

Postup: Huby vopred namočíme, vodu zlejeme a nalejeme novú čistú. Na masle speníme najemno pokrájanú cibuľu, zalejeme namočenými hubami, posolíme, pridáme bobkové listy, celé čierne korenie, hubový bujón a varíme asi 30 minút. Zemiaky očistíme a nakrájame na menšie kocky, pridáme k hubám a povaríme ešte 15 minút. Obe smotany zmiešame s múkou, za neustáleho miešania ich prilejeme do polievky a varíme ďalších 10 minút. Nakoniec dochutíme cukrom a octom, polievku už nevaríme, ak treba, iba prehrejeme.

Kačacie prsia s figovou omáčkou

Ingrediencie: 4 kačacie prsia, 8 ks zrelé figy, 4 lyžice kryštálového cukru, 2 lyžice balzamikového octu, 4 lyžice portského vína, soľ, mleté čierne korenie, tymián, voda.

Postup: Figy umyjeme a nakrájame na malé kocky a spolu s cukrom a balzamikovým octom ich dáme do panvice. Pridáme 1 lyžicu vody a varíme do zhustnutia. Nakoniec prilejeme portské víno a necháme zredukovať na približne polovicu objemu. Dochutíme soľou, poprípade cukrom.

Medzitým si rozohrejeme rúru na 200 °C a vložíme do nej zapekaciu misku, aby sa vyhriala. Kačacie prsia nasolíme a okoreníme z oboch strán. Položíme ich kožou dole na panvicu a až potom začneme panvicu zahrievať. Keď prsia pustia tuk, obrátime ich a necháme ich zatiahnuť aj z druhej strany. Takto opečené prsia vložíme do vyhriatej misky kožou nahor, posypeme tymiánom a dáme piecť do rúry zhruba na 7 minút. Po upečení ich vyberieme a môžeme podávať.

Kačacie prsia podávame nakrájané na tenké plátky preliate figovou omáčkou a dozdobíme nasekaným tymiánom.

Príloha kroketky

Ingrediencie: 800 g uvarených zemiakov, 40 g masla, 2 žĺtka, 50 g strúhanky, soľ, štipka muškátového orieška, 3 vajcia.

Postup: Uvarené zemiaky ošúpeme a ešte teplé prelisujeme. Do vychladnutých zemiakov pridáme maslo, žĺtka, strúhanku, soľ, mletý muškátový oriešok a dôkladne premiešame. Navlhčenými rukami z cesta vyformujeme guľôčky (alebo iné tvary), ktoré namočíme do rozšľahaných vajec, obalíme v strúhanke a v rozohriatom oleji opečieme dozlatista. Po upečení ich poukladáme na obrúsky.

Vianočné vtáčie mlieko

Ingrediencie: 4 vajcia, 4 polievkové lyžice cukru, 800 ml mlieka, 1 vanilkový cukor, 1 Zlatý klas, 200 ml vaječný likér.

Postup: Z bielkov a 2 lyžíc cukru vyšľaháme sneh. 500 ml mlieka privedieme do varu a postupne doň dávame obláčiky snehu, po chvíľke ich obrátime, vyberieme a dáme do hlbšej misky alebo na tanier.

Zlatý klas, žĺtky, 2 lyžice cukru rozhabarkujeme v studenom mlieku 300 ml a za stáleho miešania prilievame k vriacemu mlieku. Podávame do misiek, navrch poukladáme snehové obláčiky a prelejeme vaječným koňakom.