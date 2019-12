Meno nového zastrešovateľa hokeja by mohlo byť známe do konca roka

Dvaja záujemcovia splnili podmienky výzvy, jeden z nich by mal prevziať zodpovednosť za hokej v Liptovskom Mikuláši namiesto mestskej samosprávy.

28. dec 2019 o 5:50 SITA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Meno nového zastrešovateľa hokeja v Liptovskom Mikuláši by mohlo byť známe ešte do konca kalendárneho roka. Z troch záujemcov o odstúpenú súťažnú licenciu hokejového klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš, a. s. pre účasť v Tipsport lige dva subjekty splnili podmienky výzvy. Informoval o tom primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč po zasadnutí komisie, ktorá otvárala obálky s ponukami.



O vypísaní výzvy na odstúpenie licencie rozhodla dozorná rada hokejového klubu

na svojom zasadnutí po tom, čo mestskí poslanci odmietli rokovať o schválení rozpočtu na rok 2020 a mesto tak začne budúci rok v rozpočtovom provizóriu. Práve Mesto Liptovský Mikuláš je stopercentným vlastníkom hokejového klubu, lenže podľa primátora Blcháča rozpočtové provizórium neumožňuje poskytovať dotácie v zmysle platných predpisov.



Záujemcovia o prevzatie licencie mali na predloženie ponúk len šesť dní.

"Tri subjekty dlhodobo evidujú, že majú záujem robiť hokej v našom meste, a tak predpokladáme, že nebudú mať problém zareagovať v krátkom čase na výzvu, ktorú predstavenstvo klubu zverejnilo," povedal v deň vyhlásenia výzvy na margo krátkej lehoty odovzdania ponúk Blcháč.



Deň pred Vianocami komisia zložená z členov dozornej rady a predstavenstva MHK 32, a. s. a zástupcov mesta otvorila obálky s ponukami na odstúpenie súťažnej licencie.

"Z ponúk, ktoré sme otvorili, dve spĺňajú kritériá stanovené výzvou. V oboch prípadoch však bude potrebné ešte rozprávať o detailoch ponuky, aby sme si ujasnili niektoré záležitosti. Predpokladám, že do konca týždňa by sme tak mohli urobiť a v piatok 27. decembra by komisia mohla výber uzatvoriť," vyhlásil po zasadnutí výberovej komisie primátor Liptovského Mikuláša.