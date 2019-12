Varte s nami 29. decembra: Plnené pirohy a bábovka

Tento recept by vám na dnes poradili študenti a pedagógovia Spojenej školy Ružomberok a Súkromnej Spojenej školy EDUCO, Slanická osada, Námestovo.

29. dec 2019 o 8:05 Spojená škola Ružomberok a Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, Námestovo

Oravská kapustová polievka s klobásou

Ingrediencie: 200 g kyslá kapusta, 2 domáce klobásy, 2 strúčiky cesnaku, 1 lyžica majoránka, 1 lyžička celé korenie, 100 g domáca slanina,1 lyžica mletej červenej papriky, 100 g hladká múka, 1 lyžička mletého čierneho korenia, 4 rebrá údené, 1 cibuľa, 1 hrsť sušených hríbov, 3 bobkové listy, 5 zemiakov, 3 lyžice vody, 1 lyžica bravčovej masti.

Postup: Zemiaky očistíme, pokrájame na kocky a dáme zvlášť variť do hrnca, nedávajte ich variť do kapusty, lebo zostanú tvrdé. Nakrájame cibuľu, klobásku, slaninu, cesnak. Do hrnca dáme masť pridáme cibuľu, slaninu, klobásku, cesnak spolu opečieme, pridáme soľ, korenie, kmín, červenú papriku, nakrájanú kapustu, pomiešame a chvíľku podusíme.

Pridáme údené rebro, bobkový list, nové korenie, celé korenie, hríby. Podlejeme vodou. Keď je rebro mäkké pridáme uvarené zemiaky a ostatnú vodu, ak treba ešte dochutíme. V 2 dcl vody rozmiešame múku a vlejeme do polievky, prevaríme, nakoniec pridáme majoránku (nasypte si ju do dlane a pošúchajte, krásne zavonia) a jeden strúčik cesnaku. Chvíľočku povaríme.

Plnené pirohy

Ingrediencie: 2 vajcia, 250 g polohrubej múky, 1 lyžica masti, soľ, 250 g tvarohu, 1 cibuľa, cesnak, 200 g kyslej kapusty, žĺtok, kôpor, soľ, korenie.

Postup: Vyšľaháme vajcia, osolíme, prilejeme olej a múku. Vypracujeme cesto a necháme v chlade postáť. Opečieme cibuľu a plátky cesnaku. Zmes zmiešame s tvarohom, kôprom, soľou, kyslou smotanou a korením. Cesto vyvaľkáme , vykrojíme pirohy, naplníme plnkou a spojíme. Varíme v osolenej vode. Posypeme kôprom a cibuľkou a podávame.

Hrnčeková bábovka s brusnicami

Ingrediencie: 2 hrnčeky hladkej múky, 1 hrnček cukru, 1 hrnček mlieka, 0,5 hrnčeka oleja, 3 vajíčka, 1 ks prášok do pečiva, 1 ks vanilka, brusnice.

Postup: Do misy dáme múku, cukor, mlieko, vajíčka, olej, prášok do pečiva, vanilku. Vymiešame. Bábovkovú formu vymastíme a vysypeme múkou. Potom do formy vlejeme cesto a nasypeme brusnice. Pečieme pri teplote 180 stupňoch asi 40 minút.