Varte s nami 1. januára: Roláda z bravčovej panenky plnená sušenými slivkami

Tento recept by vám na dnes poradili študenti a pedagógovia Spojenej školy Ružomberok a Súkromnej Spojenej školy EDUCO, Slanická osada, Námestovo.

1. jan 2020 o 9:18 Spojená škola Ružomberok a Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, Námestovo

Tatársky biftek z údeného pstruha s citrónovým kaviárom

Ingrediencie: 1 väčší údený pstruh, 125 g masla, 1 malá cibuľa, 1 malý strúčik cesnaku, 1 lyžička plnotučnej horčice, soľ, mleté čierne korenie, kaviár zo pstruha (môžeme pouPostup: žiť nepravý), citrón.

Zo pstruha vyberieme pinzetou kosti a mäso zomelieme v mlynčeku. Pridáme zmäknuté maslo, soľ, korenie, horčicu, roztlačený cesnak a najemno nakrájanú cibuľu. Dôkladne premiešame, kaviár dochutíme citrónom a podávame s opečenou bagetou. Upravíme na listový šalát, prizdobíme plátkom citróna a reďkovkou.

Olivy v slaninovo – syrovom župane

Ingrediencie na 24 kúskov: 1 fľaša veľkých zelených olív v náleve (dostať kúpiť v reťazcoch plnené mandľami), olúpané mandle (ak nemáme plnené v náleve), 12 tenkých plátkov prerastenej slaniny, 8 tenkých plátkov eidamu, 1 lyžička sušeného tymiánu, listový šalát na servírovanie.

Súvisiaci článok Varte s nami: Dnes plnené bravčové rolky Čítajte

Postup: Olivy necháme odkvapkať a do každej vložíme mandľu. Plátky slaniny rozrežeme po dĺžke na polovice a uložíme jeden vedľa druhého. Plátky syra rozrežeme po dĺžke na tretiny a položíme na slaninu. Syr trošku posypeme tymianom, dáme naň olivy a celé to zvinieme.

Vyložíme plech papierom na pečenie a závitky na ňom upravíme tak, aby koniec zvinutej slaniny ležal dole. Umyté, osušené šalátové listy uložíme na servírovaciu misu a uložíme na ne olivy v župane.

Hubové taštičky v hovädzom vývare

Ingrediencie na vývar: 800 g hovädzieho mäsa, 2 mrkvy, 200 g zeleru, 1 strúčik cesnaku, 100 g sušených húb, 1 vetvička tymianu, soľ, dezertné biele víno.

Ingrediencie na taštičky: 150 g hladkej múky, 1 vajce, 2 žĺtky, 1 lyžička soli.

Suroviny na plnku: 200 g čerstvých malých húb, 1 šalotka, 1 lyžica masla, pol viazaničky pažítky, 1 lyžica smotanového syra (Lučina), 1 žĺtok, soľ, mleté čierne korenie.

Postup: Na vývar pripravíme zeleninu, očistíme ju a s mäsom, sušenými hubami a tymianom dáme do polievkového hrnca. Zalejeme litrom studenej vody. Privedieme do varu, potom plameň zmiernime a hodinu necháme variť. Počas varenia z povrchu odoberáme penu. Uvarený vývar precedíme. Dochutíme soľou a vínom.

Súvisiaci článok Varte s nami: Dnes zemiakové placky s kapustou Čítajte

Do preosiatej múky urobíme jamku, do ktorej pridáme jedno vajce, dva žĺtky a soľ. Vypracujeme tuhšie cesto, ktoré zabalíme do fólie a na 30 minút odložíme do chladničky.

Na plnku očistíme huby a najemno posekáme. Očistenú šalotku nadrobno pokrájame a na rozohriatom masle podusíme. Pridáme huby a tak dlho dusíme, až kým sa neodparí všetka tekutina.

Pažítku najemno pokrájame. Syr vymiešame so žĺtkom, pridáme podusené huby a polovicu nasekanej pažítky. Premiešame a dochutíme soľou a korením.

Vychladené cesto rozdelíme na polovicu. Jednu časť natenko vyvaľkáme a potrieme rozšľahaným bielkom. Na rozvaľkané cesto kladieme lyžičkou 12 kopčekov plnky (v pravidelných odstupoch). Druhú časť cesta tiež natenko rozvaľkáme a priložíme na cesto s plnkou. Radielkom vykrojíme 12 štvorcov, okraje cesta pevne pritlačíme, aby plnka nevytiekla. Vo väčšom hrnci privedieme do varu osolenú vodu, taštičky povaríme, vyberieme a necháme odkvapkať.

Roláda z bravčovej panenky plnená sušenými slivkami a bylinkami

Ingrediencie: 1 väčšia bravčová panenka, 1 citrón, 4 lyžice nasekaného rozmarínu, 2 lyžice sušenej šalvie, 3 lyžice slivkového lekváru, 50 g sušených sliviek, 1 lyžica kremžskej horčice, 1 balenie prosciutta alebo schwarzwaldskej šunky, 1 cibuľa, soľ, mleté čierne korenie, maslo.

Súvisiaci článok Varte s nami: Dnes plnené pirohy a bábovka Čítajte

Postup: Do misky nastrúhame dobre umytú kôru z citróna, pridáme nasekaný rozmarín, sušenú šalviu. V druhej miske zmiešame slivkový lekvár s kremžskou horčicou.

Bravčovú panenku umyjeme, osušíme a rozkrojíme na plát. Podľa potreby zľahka naklepeme. Z oboch strán solíme, okoreníme, a potrieme bylinkovou zmesou.

Na vystretý alobal položíme plátky šunky tak, aby sa prekrývali. Na uložené plátky šunky položíme plát mäsa. Natrieme ho zmesou zo slivkového lekváru a kremžskej horčice. Poukladáme na malé kúsky pokrájané sušené slivky. Druhú polovicu sliviek si necháme do šťavy.

Mäsá pevne zrolujeme, aby roláda držala pokope a zakrútime alobal, aby dobre držala tvar. Pečieme v rúre pri teplote 160 °C asi hodinu, pričom na plechu musí byť dostatok vody. Upečenú roládu vyberieme, pri rozbaľovaní z alobalu si zachytíme vytekajúcu šťavu. Roládu si ešte pri teplote 180 °C zapečieme, aby bola šunka chrumkavá, ale pozor, aby sme ju nevysušili.

Na panvicu si dáme trochu oleja, pridáme zvyšnú zmes (lekvár s kremžskou horčicou), prilejeme výpek z pečenia a zvyšok pokrájaných sliviek. Tekutinu zredukujeme a zahustíme maslom. Dochutíme soľou.

Zemiaky s lieskovými orieškami

Ingrediencie: 1 kg malých zemiakov, soľ, 125 g masla, 100 g nasekaných lieskových alebo vlašských orechov.

Postup: Zemiaky so šupkou dôkladne vydrhneme pod tečúcou vodou. Vložíme do hrnca s osolenou vriacou vodou a asi 20 minút varíme domäkka. Potom scedíme, necháme mierne vychladnúť a olúpeme. V panvici rozohrejeme maslo. Pridáme nasekané oriešky a opečieme do zlatohneda. Zemiaky obalíme v orieškovom masle, podľa chuti ešte osolíme.

Novoročná kávová torta

Ingrediencie na korpus: 6 vajec, 140 g práškového cukru, 0,5 balíčka vanilínového cukru, 80 g hrubej múky, 0,5 lyžičky kypriaceho prášku, 20 g kakaa, 2 lyžičky mletej kávy, 50 g mletých orechov, 50 ml kávového alebo čokoládového likéru, trochu masla na vymazanie formy, 100 g marcipánu, čokoládové kávové zrná na ozdobenie.

Ingrediencie na krém: 200 ml mlieka, 50 g hladkej múky, 150 ml uvarenej čiernej kávy, 200 g zmäknutého masla, 130 g práškového cukru,.

Ingrediencie na polevu: 100 g horkej čokolády (50-percentnej), 40g stuženého tuku (Cera).

Postup: Dno tortovej formy vymažeme a vyložíme papierom na pečenie. Vajcia rozklepneme, žĺtky oddelíme od bielkov. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh. Múku zmiešame s kypriacim práškom, preosiatym kakaom, kávou a mletými orechmi. Žĺtky s práškovým a vanilínovým cukrom vyšľaháme do hustej peny. Po častiach do nej vmiešame pripravenú múčnu zmes a tuhý sneh z bielkov.

Súvisiaci článok Varte s nami: Dnes pstruh na krúpach a cvikle Čítajte

Rúru vyhrejeme na 170 °C. Cesto rozotrieme do pripravenej formy. Vo vyhriatej rúre pečieme 25 minút. Upečený korpus necháme vychladnúť.

Krém: V mlieku rozmiešame múku, pridáme kávu a uvaríme hustú kašu. Miešame do vychladnutia. Zmäknuté maslo s cukrom vyšľaháme do peny, do ktorej postupne vmiešame vychladnutú kašu.

Vychladnutý korpus (najlepšie na druhý deň) prekrojíme na dva pláty, ktoré pokvapkáme likérom a spojíme polovicou krému. Celú tortu natrieme zvyšným krémom. Povrch polejeme čokoládovou polevou, ktorú urobíme tak, že v teplom vodnom kúpeli rozpustíme čokoládu so stuženým tukom, dobre vymiešame a necháme stuhnúť. Ozdobíme marcipánom a čokoládovými kávovými zrnami.