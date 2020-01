Kým ostatní spia, berú kamery a vyrážajú na filmovačku

Zoberú vás za medveďmi aj vlkmi. Cez obrazovku.

2. jan 2020 o 10:06 Ľubica Stančíková

LIPTOV. „Poďte s nami do lesa,“ hovorí dvojica pozorovateľov tatranskej prírody. O svoje zážitky sa delia najmä prostredníctvom pôsobivých videí.

Skúste si zobrať fotoaparát a niekde na lúke alebo hoci na kraji parku nafoťte motýľa. Alebo a vtáčika. Však to nie je ľahké?

Dvaja Liptáci sa vyše desať rokov rokov venujú pozorovaniu divokej prírody. Posledné dva roky aj jej filmovaniu. To, čo vidia, sa snažia zachytiť na video a šíriť do sveta. Ide im to.

Skratka KuUl znamená dve priezviská, Kučera, Uličný. Tomáš Kučera z Liptovského Mikuláša je náš kolega, popri časovo náročnej práci športového redaktora Liptovských novín sa venuje ešte dokumentovaniu tatranskej prírody. Michal Uličný pozná a číta južné lesy Západných Tatier zmyslami skúseného poľovníka, ak nie je v teréne, nájdete ho doma v Jakubovanoch. Obaja majú tolerantné a milujúce polovičky, za zábermi liptovskej prírody vyrážajú z domu o tretej ráno.

Jelene, medvede, vlky. Líšky aj mrazivé čaro zimného Liptova, ktorý vôbec nespí pod bielou perinou. Ich videá sú naozaj ´kúl´.

video //www.youtube.com/embed/Uqq3U9NKgbQ

Zver chodí väčšinou v šere

Michal sa venuje skôr fotografii, Tomáš práci s videom. Niektorým medveďom, ktoré Michal nafotil, dal aj mená. Najväčšieho volajú Golem, má okolo 350 kilogramov. „Toto je Peťo, riadny maco,“ ukazuje na titulku našich novín. Ak vidíte na našich stranách fotografiu medveďa, je veľmi pravdepodobné, že ho cvakol Michal Uličný.

Video dvojice KuUl Medvede z Liptova videlo na internete takmer 60-tisíc ľudí. Rovnaký úspech dosiahlo aj video o vlkoch. Obe majú možno desať minút.

Ale za nimi je kopec neviditeľnej driny, presedených hodín v zime, daždi, blate, ranného vstávania a návratov bez použiteľných záberov. Medvedie video pripravovali viac ako tri mesiace.

„Zvieratá, ktoré vo videách a na fotkách ukazujeme, sú v prírode,“ vysvetlil Michal. Z lesa sa vracajú s desiatkami hodín záberov. Napokon použijú desať minút.

„Naše tatranské zvieratá sú divé, žijú v lese, nie v zoologickej záhrade alebo obore, kde sa ich dá pekne nafotiť či natočiť. Pasie sa, je otočené chrbtom, niečo ho vyplaší. Zábery preto nie sú vždy perfektné,“ opisuje náročnosť práce wilde fotografov a filmárov.