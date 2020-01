Pozrite si krásu ľadopádu v Demänovskej doline

Ľadová scenéria sa vytvára pravidelne.

2. jan 2020 o 16:56 TASR, Ľubica Stančíková

Príroda v Demänovskej doline takmer každoročne vytvára úchvatnú kulisu ľadových vodopádov. Pri prejazde dolinou ľudia nemajú čas na to, aby si nádheru obzreli.

Ľadovú scénu je vidieť z chodníka, ktorý vedie lesom cez dolinu, približne po dvadsiatich minútach chôdze z parkoviska pri Demänovskej jaskyni slobody v smere do doliny.

Ľadopád sa v doline objavuje pravidelne. Je vysoký približne štyri metre a šírku má 25 metrov. Podľa starých zápiskov a máp sa toto miesto nazýva Plačlivá stienka.

„Zrejme sa tak volá práve kvôli ľadopádu v zime, no i v lete tu po kvapkách steká vápencovými stenami voda,“ vysvetlil speleológ a člen Jaskyniarskeho klubu Demänovská Dolina Pavel Herich.

Stekanie je podľa neho s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené vápencovými a dolomitovými vrstvami, ktoré utvárajú sklon svahov ľavej strany doliny, a práve tu sa Plačlivá stienka nachádza.

„Voda na opačnej strane veľmi rýchlo preniká do podzemia a vytvára jaskyne, naopak tu sa koncentruje a tečie po vrstvách, čo jej čiastočne bráni sa ponárať do podzemia,“ ozrejmil a dodal, že ľadopádu vyhovuje najmä pomalý prísun tekutej vody striedaný so silnými nočnými mrazmi.

