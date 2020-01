Zvon má hlavu, rebrá, žily, rany, dokonca aj dvojča

Na Slovensku je viacero dielní, v ktorých sa rodia zvony. No iba dve pritom používajú dvesto rokov starý proces odlievania do hliny. Jedna sídli na Liptove.

LIPTOVSKÉ SLIAČE. „Zvony sú ako človek,“ hovorí Bystrík Ivák, zvonolejár z Liptovských Sliačov.

„Keď sa rozsekne forma, narodia sa. Zvony sa hýbu, majú svoj tep, svoj krok, ktoré vytvára srdce. Ak sa srdce opotrebuje, vymeníme ho. Zvon má hlavu, rebrá, zvonové žily, rany, dokonca má svoje dvojča.“

Každý chcel, aby mu na pohrebe zvonilo

Firmu Albín Ivák založil Bystríkov otec v roku 1965. Vtedy začal elektrifikovať pohony zvonov. „Komunisti síce neboli naklonení viere, ale každý chcel, aby im na pohrebe zazvonilo,“ hovorí Bystrík Ivák.

Obdobie po revolúcii bolo zlatým pre výrobu. „Ale veľký dopyt spôsobil aj nekvalitu a teraz sa s tým boríme. Ľudia nechcú také zvony vymeniť, lebo ide o tisíce eur.“

Ivákovci začali vyrábať zvony v roku 2010. Na jeden odlev získajú približne šesťsto kilogramov zvonoviny, ročne vyprodukujú sedem ton taveniny. Za tie roky opustilo dielňu približne 70 ton zvonov.

„Záujem je stabilný, no nie je to pásová veľkokapacitná výroba. Každý majster robí iné, každý zvon je jedinečný. Má iný nápis, inému svätému je zasvätený a na inú príležitosť je odliaty. Okrem toho každá veža je iná, aj keď sú niektoré rozmerovo podobné, tak stolica, na ktorej sú zvony osadené, nikdy nie je rovnaká.“

video //www.youtube.com/embed/AplNb_kPhHw

Nie je cink ako cink

Výroba zvona je kumšt. Najskôr sa vyrobí falošný. Naň sa položia písmená, reliéfy, ozdoby. Potom sa začína maľovať.

„Používa sa pri tom úplne riedky náter, ako keď voda uschne, lebo zachytáva vlasy, uši, oči, všetky detaily, čo grafik tomu dal. Potrebujete to preniesť do formy. Dovtedy ide niekoľko stokrát do sušiarne. Namaľuje sa, usuší, dá sa dnu, vytiahne a tak dookola, dnu, von, dnu, von.“

Väčšina materiálu formy je z hliny, jej zloženie závisí od toho, ktorá časť sa vyrába. Na vnútornú dopadá tekutý kov s teplotou 1240 stupňov. Tam nezáleží na tom, aká je drsná. Nemusí byť krásna, lebo nikto neobdivuje zvon zvnútra. Samozrejme, nemôže byť hrozná ako šmirgeľ papier. Hlina, po ktorej sa tavenina kĺže, musí mať iné vlastnosti. V prvom rade musí byť veľmi silná, musí odolať žiaru, nesmie sa lúpať, nesmie obsahovať žiadny ani najmenší kamienok, lebo ten by strelil a odtrhol kus formy.

„A čo je najhlavnejšie a kritické pri zvone, musí mu dovoliť mierne sa stiahnuť. Kov, v tom momente kvapalina, pri tuhnutí zmenšuje objem a pučí jadro. Jadro musí stiahnutie dovoliť len po určitú medzu, lebo zvon musí ostať napružený. Keby to tak nebolo, nezvonil by, podobne ako povolená struna na gitare. Niekto odleje zvon do piesku, trvá to len chvíľu, ale zvon nemá hlas. Neznie cinkkkkk ako pri odlievaní do hliny, ale len cink.“

Konský trus je nenahraditeľný

Výroba vonkajšieho dielu formy je iná. „Pozeráte sa na reliéf, tam vidíte, aké je to hladké. Hlina musí byť ako maslo. Vo veľkom mlyne sa všetko zomelie na blato, maslo, na nič. Táto vrstva musí odolávať vysokým teplotám. Ale len chvíľu, len po dobu stuhnutia, lebo kov sa k tomu len pritlačí, nechová sa abrazívne, neobrusuje ho. To trvá len chvíločku, lebo vrchné vrstvy zhoria, ale to nevadí, pretože tavenina je už zatuhnutá. Vtedy príde čas na inú vlastnosť formovacej zmesi. Musí byť prievzdušná, pretože kov vo vnútri vytvára množstvo plynov a tie musia ísť preč. Keby tam ostali, odliatok sa naplyní, bude pórovitý a nezazvoní. Preto musí vrchný diel formy dovoliť plynom unikať.“

Umožňuje to konský trus. „Je to nenahraditeľný materiál. Bez neho sa to nedá. Kôň nestrávi kapiláry trávy a to sú kanáliky, ktoré v stotine sekundy zhoria. Nimi sa plyn vedie na povrch formy a do vzduchu. Určite existuje priemyselný materiál, ktorý by to zvládol, ale nedodržal by iné veci.“

Trvácny ako PET fľaša

Vytváranie formy trvá tri mesiace, ale môže aj trištvrte roka podľa veľkosti. Skladá sa z niekoľkých základných vrstiev. Niektoré sú široké niekoľko milimetrov, iné centimetrov. Ale každá táto vrstva sa skladá z niekoľkých desiatok vrstiev rovnakej vlastnosti.

Maľovaná musí vytvoriť krásny reliéf. Robí sa dovtedy, kým nezmiznú písmená a všetko ostane hladké. Potom môže ísť kaša, po nej placky. Takto to nadväzuje na seba. Posledná tvorí záťaž, aby to kov nevytrhol.“

Popri forme hlavného zvona zároveň vytvárajú presne tým istým spôsobom dvojča. Ale len po vytváranie reliéfu. „Robíme to preto, lebo termíny odovzdania sú stanovené a keby sa nebodaj stalo, že niečo na prvom zvone nevyjde, tak môžeme rýchlo dokončiť rozpracované dvojča a odliať ďalší zvon. Ale to sa stáva naozaj len výnimočne.“ Ak všetko vyjde, ako má, nevyužitá forma si počká na nového zákazníka.

Keď je forma hotová, odleje sa zvonovina a narodí sa zvon. Nič sa nedoliepa, nedovára. Odpadlo by to. „Musíme si uvedomiť, že zvon je výrobok, ktorý bude denno- denne pracovať, zvoniť tristo rokov, v rôznych podmienkach. V teple plus 40 stupňov aj mraze mínus 30 stupňov. Ukážte mi taký výrobok. Boris Filan mi povedal, že PET fľaša je taká.“

V piatok je tavba, potom zvony celý víkend chladnú. Vybíjať ich začínajú od najmenšieho, najväčší si oddýchne najviac. „Po odstránení formy musí mať teplotu maximálne 50 – 60 stupňov. Nesmie sa vybrať skôr, lebo by praskol. Vzduch ho prudko zachladí a je koniec.“

Každý zvon má svoj hlavný tón a minimálne ďalšie dva. Forma udáva tón aj jeho farbu, či bude tón vysoký, široký. Hrúbka steny vytvorí hlavný tón. Ako zuní, ako keby iná časť zvonu vytvára tóny, ale vždy sa vracia k hlavnému. „Do váhy 580 kilogramov máme 16 veľkostí zvonov a 16 tónov, len sa opakujú a sú v iných oktávach.“

Najväčší zvoní v Žiline

Zloženie zvonoviny nie je žiadnym tajomstvom. Skladá sa z 22 percent čistého 99,9 percentného bolívijského cínu a 78 percent medi. Vytvoria taveninu, ktorú rafinujú rafinačnými soľami, tie odstránia rôzne plyny.

„Meď je veľmi náchylná na naplynenie vodíkom, potom je z toho rešeto. Celá tavenina je na vrchu zasypaná dreveným uhlím, ktoré zhára a ničí všetok kyslík. Nedovolí vypaľovať sa cínu, lebo by všetok zhorel.“

Meď sa topí pri 1085 stupňoch Celzia, cín pri 232 stupňoch, preto sa vsádza ako posledný do kúpeľa čistej medi. Zmiešaním dvoch mäkkých kovov vznikne veľmi tvrdý kov. „Na pílenie je to príjemný materiál, ale na vŕtanie katastrofálny, bežný vrták na to nestačí.“

Cena zvonu sa odvíja od jeho váhy, no materiál pritom tvorí len malú časť. Najdrahšie sú energie a práca, všetko sa robí ručne. Niekedy ľudia žiadajú, aby použili aspoň časť materiálu zo starého zvona. Chcú, aby po ňom niečo ostalo.

Prvé zvonenie je vždy veľká slávnosť. „Domáci sú v očakávaní. Málokto to zažije. Výmena zvona alebo príchod nového, je výnimočná vec.“

Na pohyb majú patent

Ivákovci zabezpečujú nielen výrobu zvonov, ale aj ich osadenie a elektrický pohon. Pre nový kostol v Žiline na Vlčincoch tak mohli počuť naraz tri. Je medzi nimi aj ich doteraz najťažší s váhou 1650 kilogramov.

„Týždeň išiel zvon hore vežou, lebo okná boli úzke. Tak sme ho dreli telom veže ručným kladkostrojom. To aj slimák ide rýchlejšie, dokonca aj naše diaľnice stavajú rýchlejšie.“

Dôležitý je pohon. Musí pracovať aj v extrémnych podmienkach. Majstri z Liptovských Sliačov majú ten svoj patentovaný. Zabezpečujú ho pomocou lineárneho motora. Neslúži len na rozhýbanie zvona, ale aj ako brzda na jeho plynulé zastavenie. „Motory si vyrábame sami, lebo musia byť stopercentné. Jeho výmena vo veži je veľmi ťažká.“

Ivákovci sa na nedostatok práce nesťažujú, keď neodlievajú nové zvony, renovujú staré, opravujú vo vežiach ich zavesenie, pohon. V ich dielni nikdy nie je ticho – rovnako ako na kostolných vežiach, ktoré oživli ich diela.