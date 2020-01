Štvrtý triumf pre Šarkana, Kucháriková brala striebro

Na 4. ročníku Liptovského Štefanského behu v Ružomberku sa zišlo 302 pretekárov, od predškolákov až po najstaršieho 78-ročného Štefana Stacha.

8. jan 2020 o 13:00 Ján Svrček

Súvisiaci článok Chlebovú prezývajú aj obojživelník Čítajte

RUŽOMBEROK. Najprv vykolíkované trajektórie pred hotelom Kultúra patrili deckám a potom všetkým žiackym kategóriám. Po milom prológu zaznel štartovný výstrel, ktorý poslal 239-člennú bežeckú riavu na 5000 m a 10 000 m. „Päťku“ ako prvý zvládol Oliver Urban zo Slávie Trenčín, ktorý sa stal víťazom hobby kategórie mužov. Za ním preťal pomyslenú cieľovú pásku najlepší dorastenec Juraj Košút z Vavrečky.

Prvý štart od horičky

Seriál dobehov na 10 000 m spustil, tak ako aj vždy predtým, Branislav Šarkan z Martina.

„Dosiahol som tu zatiaľ najhorší čas, no najviac som sa na víťazstvo nadrel. Trikrát predtým to bol úspech spôsobom štart – cieľ, teraz prvých päť kilometrov sa ma ako kliešť držal jeden mladík (Mário Košút, pozn. aut.). Možno divákom v cieli sa zdalo, že išlo zase o jednoznačný triumf, skutočnosť bola iná. Až po obrátke, na nejakom 6. km, som si bol istý, že preteky sú už v mojich rukách. Dobrý polrok som nesúťažil, naposledy to bol štart tiež v Liptove, na Ondrašovskej horičke. Cítil som nasýtenosť pretekmi, ale tréningy som nevypustil,“ rozprával 35 – ročný muž, ktorého meno (zatiaľ) ako jediné tróni medzi absolútnymi víťazmi ružomberského Štefana.

Vojak potrápil obhajcu

Mário Košút v našom regióne už dal o sebe vedieť na Liptovskom polmaratóne, keď celkove skončil ôsmy. Na Vianoce trochu vystrašil Šarkana.

„Bežalo sa mi veľmi dobre. V úvodnej päťke som Braňa Šarkana v kopci aj dal, no v druhej polovici trate som už jeho tempu nestačil. Prišiel som so zámerom opäť sa dostať do pretekárskej formy a po sviatkoch zhodiť nejaké ´kilečká´ navyše. Napokon všetko dopadlo až nad moje očakávanie,“ vyznal sa 20-ročný M. Košút, strieborný v absolútnom poradí, ktorý štartoval za Akadémiu ozbrojených síl SR Liptovský Mikuláš, ktorú navštevuje.

Horský cyklista a skialpinista

Ako štvrtý dobehol najlepší Lipták Kristián Jánošík.

„Zišla sa dobrá konkurencia, no ja som sa pozeral predovšetkým na seba. Bol to boj s vlastným telom, veď v decembri som tenisky videl akurát v skrini odložené. Minulú jeseň som absolvoval niekoľko behov, teraz som ich vynechal. Snažil som sa neprepáliť, v závere aj tak prišla menšia kríza, no podarilo sa ju predýchať. Opäť štvrté miesto nie je bohviečo, ale s výkonom som spokojný. Bola to súčasť mojej prípravy na zimnú sezónu,“ vravel 20-ročný Jánošík z Liptovskej Lúžnej vo farbách PROefektu, ktorý leto spája s vážnou horskou i cestnou cyklistikou a v zime presadá na skialpinizmus.

Odskočil si aj odbehnúť

Mužskú kategóriu od 40 do 49 rokov ovládol jeden z nosných funkcionárov podujatia Tomáš Gazdarica, ktorý ako piaty rozhodcom zahlásil svoje hotovo. „Vzhľadom na to, že od rána som mal aj organizačné povinnosti, som nadmieru spokojný. Len polhodinu pred štartom padlo rozhodnutie, že pobežím. Nechcel som si nechať ujsť takúto príležitosť, pretože posledný mesiac som aj trošku potrénoval. Škoda by bolo tie ´kiláky´ nezúročiť. Od začiatku do konca som bol verný vlastnému tempu,“ pochvaľoval si 42-ročný Gazdarica, ktorý sa už predtým zapotil, keď robil „predjazdca“ na žiackych tratiach.

Od víťazstva k víťazstvu

Súvisiaci článok Najdôležitejšie je, že chlapcov futbal baví Čítajte

Všetkým svojim rovesníkom v spoločnosti od 50 do 59 rokov dal na frak Mikulášan Vladimír Porubiak. „Prvý raz som v maratónkach sviatkoval v Ružomberku. Predtým som sa bol na tieto preteky len pozrieť. Prišiel som s jasným plánom prvenstvom zaklincovať úspešnú sezónu. Niečo neskutočné, podarilo sa mi v Liptovskej bežeckej lige vyhrať všetky preteky vo svojej kategórii,“ žiaril 55-ročný člen ŠK Copy servis a k svojmu vystúpeniu pripojil:

„O tamojších kopčekoch mi kamaráti len rozprávali, teraz som ich aj sproboval. Sú ťažké, ale parádne. Takže, maximálna spokojnosť.“

Triumf triatlonistky

Medzi ženami na desiatke kraľovala Lucia Michaličková zo Žiliny, ktorá sa špecializuje predovšetkým na triatlon, v ktorom má za sebou aj niekoľko pozoruhodných medzinárodných výsledkov.

„Som maximálne spokojná, nečakala som však okruh s takým ťažkým kopcom, no práve ten stupák mi sadol, hoci v druhom kole už človeka poriadne potrápi. Určite som rada, že som sem prišla. Spolu so sestrou a maminou sme si povedali, že ideme vybehať všetky ´spackané´ koláče. Išlo o moje prvé Vianoce spestrené štartom na pretekoch,“ uviedla 20-ročná všestranná športovkyňa spod Dubňa.

Strieborný leopard

Druhá priečka patrila lanskej víťazke Michaele Kuchárikovej, ktorá zareagovala na výzvu organizátorov. Tí nabádali, aby pretekári prišli aj v netradičnom oblečení alebo v maskách.

„Som leopard,“ smiala sa 27-ročná mikulášska atlétka.

„Len tento kostým ležal doma. Chcela som si pokresliť aj tvár, ale už som nestihla. Aspoň ma ľudia nepoznajú, keď si dám punč a náhodou sa budem tackať (smiech). Trať sa mi viac páčila ako v minulom roku, keď hneď na úvod nás zaskočil strmý kopec. Teraz bol čas plynule sa rozbehnúť. Takýto profil pretekov mi vyhovuje. Tá baba, čo vyhrala, bola naozaj perfektná. Najprv som ju videla, ako bežala predo mnou, no rýchlo sa stratila.“



Zaujímavých postavičiek bolo neúrekom. Diváci obdivovali smrtku, klauna, dievčatá v liptovských krojoch i mnohé iné preoblečenia.

Štefanský beh bol tiež posledným dostaveníčkom Liptovskej a Ružomberskej bežeckej ligy.

Hlavnými hostiteľmi boli firma AdamSport a občianske združenie Ružomberok v pohybe.

Organizátorskú káru potiahli Patrik Ľupták – riaditeľ pretekov, Ľubomír Kubáň a Tomáš Gazdarica spolu s tímom dobrovoľníkov.



VÝSLEDKY



Hlavná trať 10 000 m – muži do 39 rokov: 1. Šarkan (ŠK Kompas Martin) 34:22,0, 2. M. Košút (Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš) 35:22,1, 3. Kubej (SMZ Jelšava) 35:31,9, 4. K. Jánošík (PROefekt team) 36:01,3, 5. Vlčko (Moji ľudia Černová) 36:37,7, 6. Trtek (Filištín Liptovský Ondrej) 37:28,0, 40 – 49 rokov: 1. Gazdarica (Ružomberok v pohybe) 36:15,5, 2. Bielik (Dubnica) 37:30,3, 3. Melicherčík (Stožok) 38:05,8, 50 – 59 rokov: 1. Porubiak (ŠK Copy servis Liptovský Mikuláš) 40:23,7, 2. Vician (Liptovské Sliače) 43:21,9, 3. Zima (Nutraceutica Nitra) 43:49,0,

ženy do 34 rokov: 1. L. Michaličková (AK Žilina) 40:26,2, 2. Kucháriková (ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová) 43:34,0, 3. Dvorštiaková (Ružomberok v pohybe) 43:49,8, 35 – 49 rokov: 1. Mlynčeková (ŠK Copy servis Liptovský Mikuláš) 44:23,7, 2. Váleková (TJ Družba Smrečany/Žiar) 45:16,6, 3. Třísková (Praha) 47:26,3.

Trať 5000 m – víťazi kategórií – dorastenci: J. Košút (TT Vavrečka) 18:46,4, dorastenky: Maťková (ŠKP Martin) 20:07,9, juniori: Lonský (TDM Krompachy) 19:06,6, juniorky: Bičanová (KPŠ Neures Žilina) 18:49,2, muži 60 – 69 rokov: Jankech (KBaPŠ Púchov) 20:36,7, nad 70 rokov: J. Mikuštiak (Likavka) 25:18,1, ženy 50 – 59 rokov: Šilíková (BK Sliač) 27:04,2, nad 60 rokov: Popracová (Kežmarok) 25:08,6, hobby muži: Urban (Slávia Trenčín), ženy: Lehocká (Považská Bystrica) 23:09,8.

Detské a žiacke kategórie – víťazi: deti 3 (roč. nar. 2012 – 2013): Multáň (Uhorská Ves) a Fukasová (Liptovská Lúžna), deti 4 (2010 – 2011): T. Krška a Nemčeková (obaja Ružomberok), najmladšie žiactvo: Jusko (Ružomberské strely) a T. Letková (LK Ružomberok), mladšie žiactvo: S. Belicaj (Zakamenné) a Mikuštiaková (AdamSport Ružomberok), staršie žiactvo: Matej Mikuštiak (AdamSport) a Karabášová (Ružomberok).

Súvisiaci článok Novinky v registrácii na Liptov Ride 2020 Čítajte