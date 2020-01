Mikuláš potrápil majstra

V 37. kole najvyššej hokejovej Tipsport ligy Liptáci neudržali vedenie.

7. jan 2020 o 17:30 TASR, Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Domáci mikulášania privítali na svojom ľade hokejistov z Banskej Bystrice. Hostia zvíťazili v zápase 37. kola Tipsport Ligy 5:4 až po nájazdoch. Pre „baranov“ to bol piaty triumf v sérii.

MHK 32 Liptovský Mikuláš – HC '05 iClinic Banská Bystrica 4:5 pp a sn (2:0, 1:1, 1:3 – 0:0, 0:1)

Góly: 8. Tamáši (Ru. Huna, Petran), 13. Piatka (Sukeľ, Kramár), 36. Ru. Huna (Petran), 59. Ru. Huna (Petran, Kurali) – 33. Bartánus (Mihálik, Šille), 50. Lamper, 51. Southorn (Hohmann, Hickmott), 60. Hohmann (Jääskeläinen), rozhodujúci sn Bartánus., vylúčení 4:5 na 2 min, navyše Brejčák (B. Bystrica) 10 min za napadnutie oblasti hlavy a krku, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:1, 1300 divákov.

MHK 32 Liptovský Mikuláš: Zalivin – Kurali, Kramár, Droppa, Petran, M. Roman, Smutný, Dlugoš – J. Sukeľ, Piatka, Kriška – Lištiak, Tamáši, Ru. Huna – Ri. Huna, Ró. Huna, Nechaj – Uhrík, Oško, M. Surový – Vybiral

Favorit z Banskej Bystrice nezačal dobre, prvú šancu mali Liptáci. Beskorowany však dobre zasiahol po pokuse Lištiaka.

„Barani“ odpovedali samostatným únikom Lampera, ale aj Zalivin v domácej bránke ukázal svoj kumšt. V 7. minúte išiel na trestnú lavicu Gabor a domáci početnú výhodu využili po 19. sekundách zásluhou Tamášiho. Na druhej strane sa neujal ďalší nájazd, ktorý mal Fafrák a onedlho prišiel trest. Chybu hosťujúcej obrany využil Piatka a poslal Liptákov do dvojgólového vedenia. V prvej tretine zaujala ešte šanca Rudolfa Hunu, ktorého vo veľkej šanci vychytal Beskorowany.



Do druhej tretiny vstúpili lepšie hostia. Prvú šancu mal Hrnka, neskôr aj Hickmott. Prekonať Zalivina sa však „Baranom“ podarilo až v 32. minúte zásluhou Bartánusa. Vyrovnať mohol neskôr Lamper, ale v 34. minúte išiel na trestnú lavicu Jääskeläinen a Rudolf Huna poslal domácich opäť do dvojgólového vedenia.

Aj v treťom dejstve pokračovala prevaha úradujúceho majstra. Prvú šancu mal Bartánus, no hráči Banskej Bystrice sa dočkali zníženia až v oslabení pri vylúčení Šilleho. Lamper využil chybu Zalivina a poslal puk do siete. O 73 sekúnd neskôr bolo vyrovnané, presnou strelou sa o to postaral obranca Southorn.

V závere to bolo ako na hojdačke, veľké šance mali oba tímy, ale presnú mušku mal najskôr Rudolf Huna, ktorý poslal Liptákov do vedenia. Tréner B. Bystrice zareagoval hrou bez brankára a 58 sekúnd pred koncom poslal zápas do predĺženia Hohmann.

V ňom mali šance oba tímy, ale brankári sa predviedli. Rozhodli až samostatné nájazdy, v ktorých napokon predviedli viac kumštu hostia. Svoje pokusy premenili Timotej Šille a Marek Bartánus, za domácich uspel iba Róbert Huna.

Pozápasový postreh:

Domáci tréner Anton Tomko:

„Dobre rozohraný zápas. Skvelá prvá tretina, kde sa ukázal bojovný herný prejav. Vyhrávali sme 2:0. Úvod druhej tretiny už bol slabší z našej strany. Banská Bystrica nás pritlačila v našom obrannom pásme, ale nejak sme to ustáli. Potom sa hra vyrovnala, každé mužstvo strelilo po jednom góle. 3:1. V tretom dejstve, po veľkej chybe či nedorozumení brankára s obranou, sme súperovi darovali príležitosť na strelenie kontaktného druhého gólu. Po tejto chybe naše mužstvo mierne psychicky upadlo a hostia vyrovnali na 3:3.

Ale aj napriek tomu sme neskladali zbrane a išli sme opäť do jedno gólového vedenia. Avšak niekoľko minút pred koncom sa nám nepodaril vyhodiť puk z nášho pásma a súper trestal vyrovnávajúcim gólom na 4:4. V predĺžení sme hrali útočný hokej snažili sme sa tam rozhodnúť, pretože sme vedeli, že na nájazdy je Bystrický brankár ťažko prekonateľný. Obrovská škoda dnešného zápasu a straty dôležitých bodov, ktoré sme neudržali.“



Kapitán Liptákov Rudolf Huna:

„Zápas sme mali rozohraný veľmi dobre. Po prvej tretine sme vyhrávali 2:0, po druhej 3:1, ale v tretej tretine sme sa nevyvarovali chybám za ktoré nás súper trestal a do konca riadneho hracieho času dokázal vyrovnať. Veľmi ma to mrzí a myslím si, že aj celý tím, pretože sme siahali na viac bodov ako len na jeden. Za predvedený výkon sa nemôžeme hanbiť a na ďalších výkonoch v nasledujúcich zápasoch musíme zamakať minimálne tak ako proti Bystrici. V predĺžení bola hra na ľade traja proti trom vyrovnaná, a tak sa rozhodovalo až v samostatných nájazdoch. To je naozaj už len lotéria. Ja som mal šancu ísť dvakrát a, bohužiaľ, mi to nevyšlo. Cinkla tam síce tyčka, ale gól nepadol.“

Banskobystričan Marek Bartánus, ktorý rozhodol zápas v samostatných nájazdoch:

„Presne takýto náročný zápas sme tu čakali. Vedeli sme, že Liptáci sú húževnaté mužstvo, a to sa aj ukázalo hneď v prvej tretine, kde sme mali manko dvoch gólov. Chvíľu nám trvalo, kým sme sa spamätali, ale som rád, že herný duch v kabíne zvíťazil a záver sme potiahli aspoň do toho predĺženia. Na tie nájazdy je to vždy o šťastí a mali sme ho viac.“

