Malého lyžiara z Ukrajiny previezli vrtuľníkom do Popradu

Osemročný chlapec z Ukrajiny utrpel dnes vážne poranenia pri lyžovačke v Jasnej. Pomôcť mu letel záchranársky vrtuľník z Popradu.

10. jan 2020 o 17:49 SITA

"Po zrážke s iným lyžiarom chlapec spadol, pričom do neho následne narazil ďalší lyžiar. Záchranári Horskej záchrannej služby previezli zraneného chlapca na pristávaciu plochu do Jasnej, kde si ho prevzala do svojej starostlivosti posádka leteckých záchranárov. Utrpel poranenie panvy, chrbtice a rebier. Po doplnení liečby bol malý pacient preložený na palubu vrtuľníka a v sprievode svojej mamy ho v stabilizovanom stave leteckí záchranári previezli do nemocnice v Poprade," informovala o prípade hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková.