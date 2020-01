Futbalová anketa Jedenástka roka LFZ sa konala v gala šate v Liptovských Sliačoch

Keď Igor Repa prvýkrát dostal mandát viesť Liptovský futbalový zväz (LFZ), prišiel aj s myšlienkou spustiť vlastnú anketu – oceňovať najlepších hráčov regiónu podľa jednotlivých postov na základe hlasovania klubových trénerov. Tak sa v roku 2012 zrodila premiérová Jedenástka LFZ.

13. jan 2020

LIPTOVSKÉ SLIAČE. Postupne sympatický projekt nabalili na sebe aj ďalšie ocenenia. V sobotu naša Jedenástka v sále kultúrneho domu v Liptovských Sliačoch napísala svoj ôsmy diel. Štvrtý raz za sebou boli vyhlásení tiež velikáni „koženej“, ktorí rozšírili Sieň slávy LFZ.



„Som veľmi šťastný, že našu anketu sme zase posunuli vyššie. Hoci v prípravách sa vyskytli viaceré problémy, lenže keď nechýba odvaha, všetky prekážky je možné zdolať. Veľmi si cením, že medzi nás zavítala taká futbalová legenda, ako je Dušan Tittel, svojou účasťou podujatie poctil aj František Košičár zo Slovenského futbalového zväzu. Tentoraz ocenení prišli i s partnerkami. Poďakovanie patrí takisto miestnemu starostovi Milanovi Fričovi. Úžasná nálada, ktorá vládla po celý čas, bola pre nás organizátorov tou najkrajšou odmenou,“ vravel po skončení maximálne vydareného športovo-spoločenského večera očividne spokojný I. Repa.

Úspešný strážca svätyne

Moderátor programu Ján Podstrelenec začal od brankára, aby vymodeloval kompletnú ideálnu liptovskú zostavu.

„Máme za sebou veľmi dobrú jeseň, tá asi najviac zavážila pri mojej nominácii. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa v Liptovskom Jáne snažia futbal posúvať dopredu. V šiestej triede sme prví, ale o postupe sa ešte dáko nerozpráva, určite však táto partia má na to, aby celú sezónu aj úspešne dotiahla,“ dal sa počuť gólman Juraj Španko, odchovanec Tatrana Liptovský Mikuláš, ktorý má vrchovatú zásluhu len na ôsmich inkasovaných gólov svojho mužstva.

Vrátil sa medzi ocenených

Predstavovanie bekov otvoril Tomáš Fides z Liptovskej Kokavy, ktorý sa už medzi laureátmi ocitol aj pred tromi rokmi.

„Milé prekvapenie, keďže v jeseni ma pribzrdilo vy-vrtnuté rameno a tri zápasy úplne vyradilo,“ podotkol 30-ročný obranca, ktorý s futbalom začínal v Liptovskom Hrádku, no už desať rokov pôsobí na kokavskej adrese.

Keď Tomáš Gejdoš z Liptovskej Teplej dostal pozvánku na slávnostný akt, v prvom rade riešil, do čoho sa má nahodiť.

„Najprv som rozmýšľal o obleku, ale potom som sa poradil s chalanmi,“ vysvetľoval 31-ročný odchovanec spod Čebraťa a k svojej aktuálnej kariére pripojil: „Futbal už hrám len pre zábavu a v nedeľu isto by mi chýbal, no prvoradá je rodina. Preto som aj odišiel z Liptovského Hrádku na dedinské trávniky. Navyše robím na štyri zmeny.“ Štvrtý Važec zastupoval Erik Alexy.

„Mali sme celkom slušnú defenzívu, to si pravdepodobne hlasujúci všimli. Vstup do jesennej časti nebol ideálny, lenže potom sa mužstvo rozbehlo. Dúfam, že tak to bude aj na jar,“ vravel 21-ročný chalan, ktorý pred dvomi rokmi prestúpil do Važca z Popradu.

Top hráčom Marek Herčut

Stredopoliar Marek Milan mal trochu iné predstavy o prvej polovici ročníka 2019/2020 v Liptovskej Teplej.

„Štart bol výborný, ale následne nás stopli vnútrokabínové problémy, málo hráčov prichádzalo na zápasy.“ Na otázku, čím si vyslúžil flek medzi najlepšími, muž ktorý najviac sezón odkrútil v Černovej, odvetil:

„Dosť toho nabehám, mám celkom slušnú kondíciu a prihrávky, z ktorých padajú góly.“

Marek Herčut z Liptovského Jána dvakrát vystúpil na pódium. Patril mu totiž aj honor najlepší futbalista LFZ.

„V mojom prípade už je prioritou trénerská práca pri dvoch družstvách MFK Ružomberok, tá ma aj živí. Stále však človeka napĺňa takisto hráčska dráha. V neposlednom rade i kvôli vynikajúcemu kolektívu, on je strojcom úspešných výsledkov. Absolútne som nečakal, že pôjde o takúto veľkolepú akciu. Čo sa týka hlavnej ceny, tá ma poriadne zaskočila. Veď kopec mladých a šikovných chlapcov behá v šiestej a siedmej lige po ihriskách. Asi rozhodli moje skúsenosti z vyšších súťaží,“ dal sa počuť bývalý hráč FK Poprad. Podobne ako Liptovský Ján a Liptovská Teplá, dvojnásobné zastúpenie mala aj Liptovská Kokava.

„Nie sme síce hore, ale máme dobré mužstvo. Chalani mi dokážu pekne prihrať, to je aj za mojimi dvanástimi gólmi,“ tvrdil 21-roč-ný Michal Žufaj.

Starý kozák a mladík

Do spoločnosti hráčov z najvyššej liptovskej súťaže sa vklínil aj v jeseni 13-gólový Stanislav Vyšný zo siedmej ligy.

„Keďže som hrával V. ligu za Bešeňovú, nemohol som si doteraz užiť takéto chvíle. Som rád, že na sklonku kariéry sa mi dostalo veľkej pocty,“ vysvetľoval 33-ročný útočník, ktorý sa vlani v lete od jedných termálnych prameňov presunul k druhým, do Lúčok.

„Už som potreboval nejakú zmenu,“ dodal Vyšný k zmene farby dresu. Do útoku tréneri poslali aj najlepšieho kanoniera šiestej ligy, autora 19 nástrelov Erika Mikulca.

„Celé mužstvo hralo dobre a mne padali góly. Koncovka je moja najsilnejšia stránka, ale celkove sa ešte treba veľa zlepšovať. Či bude postup, to netvrdím, no určite sa oň pobijeme,“ vyhlásil 18-ročný chalan z mužstva jesenného vicemajstra Liptovských Sliačov, ktorý navštevuje Polytechnickú školu v Ružomberku.

Z jedenástkárov na slávnosti chýbali Michal Hoško z Ľubele a Miroslav Sokol z Dúbravy.

Zanechali za sebou výraznú brázdu

Do Siene slávy SFZ boli uvedení bývalí vynikajúci hráči Ružomberka Ján Haspra st. (ten bol tiež trénerskou ikonou pod Čebraťom), Anton Škorupa (v roku 1969 za Slovan Bratislava nastúpil aj proti slávnej Barcelone), Július Eliáš a in memoriam Štefan Šeffer (zomrel 14. februára 2015 ako 82-ročný), za ktorého cenu prevzal syn s rovnakým menom.

„Bola to krásna akcia. Je veľmi pekné, že si takto na otca spomenuli. Keby žil, mal by obrovskú radosť. Veď celý život zasvätil futbalu, neraz to bolo aj na úkor času stráveného s rodinou,“ rozprával takmer so slzami v očiach Štefan Šeffer ml.



Status najlepší arbiter patril Miroslavovi Ivanovi z Važca.

„Od detstva ma to ťahalo na ihrisko. Ako mládežník som hrával futbal v okresných súťažiach, no chcel som sprobovať aj takúto rolu. Štyri roky pískam. Nemám ambície ísť niekde vyššie, akurát byť dobrým a spravodlivým rozhodcom v LFZ. Ocenenie si veľmi vážim, o to viac, že v jarnej časti som sa ešte zotavoval z ťažkého zranenia achilovky,“ vyznal sa pre nás 34-roč-ný Ivan. Z plakety najlepší mladý rozhodca sa tešil Ružomberčan Andrej Krivoš, ktorý má šestnásť rokov.

„Pískam od pätnástich, impulz prišiel od otca, ktorý robí delegáta. On mi aj veľa pomohol. Samozrejme, túžbou je dostať sa čo najvyššie,“ uviedol študent Hotelovej akadémie v Ružomberku, ktorý to ako prvý pri voľnej zábave roztočil na parkete.

K skvelej nálade prispela dievčenská spevácka skupina Veseličky z Liptovských Sliačov a známy kapelník Miťo Bomba.

Výsledky ankiet LFZ za rok 2019:

Jedenástka roka: Juraj Španko (Liptovský Ján) – Tomáš Fides (Liptovská Kokava), Michal Hoško (Ľubeľa), Tomáš Gejdoš (Liptovská Teplá), Erik Alexy (Važec), Miroslav Sokol (Dúbrava), Marek Milan (Liptovská Teplá), Marek Herčut (Liptovský Ján), Michal Žufaj (Liptovská Kokava), Stanislav Vyšný (Lúčky), Erik Mikulec (Liptovské Sliače).

Najlepší hráč: Marek Herčut.

Najlepší tréner – dospelí: Roman Kloták (Liptovský Ján), mládež: Pavol Demenčík (Liptovská Ondrašová).

Najlepší rozhodca: Miroslav Ivan (Važec), ocenený mladý rozhodca: Andrej Krivoš (Ružomberok).

Osobnosti LFZ: Ján Haspra st., Anton Škorupa, Július Eliáš a Štefan Šeffer in memoriam.

