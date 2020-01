Futbalová Ruža najprv zaberá v domácich podmienkach, ale vycestuje aj za teplom

Je to asi druhý raz po lanskej ouvertúre, odkedy je Ružomberok v najvyššej súťaži, že zimnú prípravu na jarný program otvoril s jesenným kádrom bez jedinej ujmy či novej tváre. Pravda, ak nerátame dorastencov či druholigistov, ktorí uplynulý utorok prvý raz stláčali kľučku na šatni prvého mužstva.

RUŽOMBEROK. Po jeseni štvrtý tím republikovej elitnej spoločnosti momentálne „zarezáva“ na štadióne pod Čebraťom a v jeho okolí. Dopoludnia sa mužstvo hotuje na jar na umelej tráve a poobede si pri naberaní kondičky a sily tyká s okolitými terénmi a posilňovňou vo vlastných priestoroch.

Kvarteto s reprezentáciou do 21 rokov

Kým v lete 2019 nezostal v MFK, máme na mysli hlavne realizačný tím, takmer kameň na kameni a zmeny nastali i v hráčskom kádri, teraz je všetko inak. Doposiaľ bez jediného personálneho posunu alebo pohybu. Do kabíny sa vrátil aj stredopoliar Matej Kochan, ktorý 18. júla 2019 absolvoval plastickú operáciu predného krížneho väzu v pravom kole, ale zatiaľ sa pripravuje len individuálne. Takisto Tomáš Bobček, ktorý je po atroskopii meniskusu. Minulý týždeň úplne fit ešte nebol ani brankár Matúš Macík. V šatni sú momentálne prázdne fleky chalanov, ktorých si nový kouč reprezentačnej „dvadsaťjednotky“ Jaroslav Kentoš zobral na tréningovo-zápasový kemp do Turecka – Krajčírika, Mojžiša, Brenkusa a Holuba.

Hasprov plán

„Zimná príprava je na to, aby sa otvorila so širším kádrom a ten sa postupne zužoval. Samozrejme, hráči budú aj behať, hrubú robotu spájame so silovými prvkami a mužstvo čaká tiež poriadna porcia herných činností. V prvej fáze sa nechystáme na žiadne sústredenie, veď by bolo hriechom odísť niekde z Ružomberka, keď tu máme všetko, peknú kabínu, kvalitnú regeneráciu, krásne hory i ihrisko s umelou trávou. Vycestujeme aj za teplom do Turecka, kde nás čakajú tri prípravné stretnutia. Už je potvrdený na 26. januára Partizán Belehrad a ďalší súperi sa vybavujú,“ rozprával hlavný kouč Ružomberka Ján Haspra.

Na záver s Austriou

Mužstvo zápasové previerky odštartuje v sobotu (18. januára) na umelej tráve proti druholigovému Liptovskému Mikulášu. Generálku si Liptáci vybavili vo Viedni s tamojšou Austriou.

„Pravidelne sa pred začiatkom novej sezóny alebo jarnej časti hrávalo doma proti Třincu. Bol to pekný, ale aj pre divákov už dosť otrepaný zvyk. Takže teraz bude zmena,“ pripojil Haspra.