To, čo tréneri od prípravného derby čakali, sa splnilo

Oba tímy v sobotu pod Čebraťom otvárali svoj prípravný zápasový blok. V stretnutí, ktoré sa hralo na 3 x 30 min., fortunaligový Ružomberok zdolal druholigový Liptovský Mikuláš tesne 2:1.

20. jan 2020 o 14:00 Ján Svrček

RUŽOMBEROK. Skóre v 17. min. otvoril hosťujúci Tatran, keď loptu za chrbát gólmana MFK Krajčírika upratal Ivana Kotora, ktorý má za sebou aj sedemročnú ružomberskú futbalovú históriu.

„Adam Krčík mi dal veľmi pekne prihrávku pod seba. Hoci nešlo o body, začať prípravu gólom určite poteší. Samozrejme, že som sa chcel vytiahnuť proti bývalému klubu, vždy je to taký špecifický zápas. Počas zimy mužstvo čakajú viacerí kvalitní súperi, čo je len dobré a motivujúce,“ rozprával 28-ročný Kotora, ktorý na naše vyzvanie oprášil aj spomienku na jesenný víťazný druholigový duel jeho mužstva proti rezerve Ruže (5:2).

„Bol to špecifický zápas, Marek Bobček v rozpätí ôsmich minút dosiahol hetrik a tým nám uľahčil cestu k trom bodom.“

Aj kapitán Liptovského Mikuláša Richard Bartoš má za sebou bohatú minulosť v MFK.

„Samozrejme, každý sa chce ukázať, keď nastúpi na štadióne, ktorý roky bol jeho domovským. Myslím si, že na úvod prípravy, po tvrdej robote, to bol slušný futbal. Boli pasáže, keď sme boli lepší, ale aj keď zase navrch mali domáci. Dobrý terén, pekné počasie a nechýbali ani ľudia,“ dal sa počuť 27-ročný Bartoš, ktorý za Ružu odohral 33 majstrákov v najvyššej súťaži.



Prvý strelecký zárez si v centre dolného Liptova urobil Ladislav Almási, keď v 21. min. vyrovnával na 1:1. „Mám za sebou tri tréningy, 45 zápasových minút a jeden gól. Veľmi pekne mi prihral Števko Gerec. Boli tam ešte aj dve ďalšie šance, hlavičku mi chytil brankár a potom súpera zachránila žrď. Myslím si, že na prvý duel to bolo slušné, nemôžem byť nespokojný. Len mimochodom, proti Liptovskému Mikulášu som dva razy nastúpil a trikrát skóroval, dva góly mi padli v septembri v drese Petržalky v II. lige, keď sme vyhrali 4:3,“ uviedol 20-roč-ný hroťák, ktorý do Hasprovej družiny prestúpil z Dunajskej Stredy.

Návrat Gereca

Pre Štefana Gereca sobota bola návratom do zápasovej praxe. Keďže v druholigovom dueli B tímu MFK proti Podbrezovej (24. novembra 2019) si